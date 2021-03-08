В Киеве произошел пожар в бане: три человека погибли, - ГСЧС
В Киеве в ночь на 8 марта произошел пожар в недостроенной бане. В результате инцидента погибли три человека.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что в 01:26 в Святошинском районе в здании недостроенной бане (размером 10х8 м) возник пожар, в результате которого погибли 3 человека.
"В 03:10 пожар ликвидировали. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и отделка на площади 80 квадратных метров. К тушению привлекалось 29 человек и 5 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.
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