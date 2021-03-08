РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4414 посетителей онлайн
Новости
19 710 23

В Киеве произошел пожар в бане: три человека погибли, - ГСЧС

В Киеве произошел пожар в бане: три человека погибли, - ГСЧС

В Киеве в ночь на 8 марта произошел пожар в недостроенной бане. В результате инцидента погибли три человека.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в 01:26 в Святошинском районе в здании недостроенной бане (размером 10х8 м) возник пожар, в результате которого погибли 3 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На улице Радистов в Киеве прогремел взрыв: информации о пострадавших нет, полиция выясняет обстоятельства

"В 03:10 пожар ликвидировали. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и отделка на площади 80 квадратных метров. К тушению привлекалось 29 человек и 5 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Автор: 

Киев (25469) пожар (5930) ГСЧС (4944)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Вход в срускую баню иключительно в лаптях
показать весь комментарий
08.03.2021 09:19
+4
Небось, строители ютились в недострое и грелись обогревателями.
Печалька.
показать весь комментарий
08.03.2021 09:09
+4
Кто такие пожарники?
показать весь комментарий
08.03.2021 10:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
АВАКОВУ НА ЗАМЕТКУ - как работают пожарники Германии

https://youtu.be/dnoc3PM8M6Y


показать весь комментарий
08.03.2021 09:05 Ответить
В Киеве произошел пожар в бане: три человека погибли, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8354

У ФРН 110 професійних пожежних частин і 23 тисячі добровільних. У них люди, маючи основну роботу, працюють на волонтерських засадах. Як працюють німецькі пожежники у відео
показать весь комментарий
08.03.2021 09:06 Ответить
Кто такие пожарники?
показать весь комментарий
08.03.2021 10:10 Ответить
Небось, строители ютились в недострое и грелись обогревателями.
Печалька.
показать весь комментарий
08.03.2021 09:09 Ответить
Рюская баня ,что ты натворила ,рюская баня ты меня сгубила ...
показать весь комментарий
08.03.2021 09:13 Ответить
каждый пожарюга знает что двери в сауну открывать нельзя ...а раз такое происшествие надо собрать в раде комитет и рассмотреть законопроэкт о запрете саун и русских бань в Украине ..В джакузи мыться надо или душевой кабинке ,там как варик если нет УЗО то только током может бойлер китайско-украинский шваркнуть
показать весь комментарий
08.03.2021 09:15 Ответить
Вход в срускую баню иключительно в лаптях
показать весь комментарий
08.03.2021 09:19 Ответить
Якраз лапті і загорілись.
показать весь комментарий
08.03.2021 09:29 Ответить
і куфаки )))) (фуфайки, ватники)))))))
показать весь комментарий
08.03.2021 12:06 Ответить
Да ладно, устраивается шлюз и все нормально.
показать весь комментарий
08.03.2021 09:51 Ответить
Ватный фуфайко- портяночный длбб, никаких хрюсских бань и саун не существует , вас дичь заповедную, идентифицировать можно только кислыми щами и портянками с лаптями , самый бесполезный недонародец на планете ...
показать весь комментарий
08.03.2021 11:01 Ответить
Все сауны рано или поздно сгорают , эта сгорела рано 🙄🤦🤫
показать весь комментарий
08.03.2021 10:00 Ответить
Если баня "по черному", то не удивительно.
показать весь комментарий
08.03.2021 10:16 Ответить
Как романично!
Ночь, недостроенная баня, 8-ое марта..
Языки пламенни вздымаются до неба....
показать весь комментарий
08.03.2021 10:28 Ответить
Не можеш пити? - Не пий!!!
показать весь комментарий
08.03.2021 11:04 Ответить
Это ж какможно было набухаться, чтобы в недостроенной бане "угореть".
показать весь комментарий
08.03.2021 11:07 Ответить
Колись приказка була - киянина можна зустріти лише в бані . Ну , добробут наш виріс ...
показать весь комментарий
08.03.2021 12:54 Ответить
..ехх... - ну хоть чистыми ушли...
показать весь комментарий
09.03.2021 01:49 Ответить
 
 