У Києві сталася пожежа в лазні: три людини загинули, - ДСНС

У Києві в ніч на 8 березня сталася пожежа в недобудованій лазні. Унаслідок інциденту загинули три людини.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що о 1:26 в Святошинському районі в будівлі недобудованої лазні (розміром 10х8 м) виникла пожежа, в результаті якої загинули 3 людини.

"О 03:10 пожежу ліквідували. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та оздоблення на площі 80 квадратних метрів. До гасіння залучалось 29 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.

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