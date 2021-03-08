УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7346 відвідувачів онлайн
Новини
19 710 23

У Києві сталася пожежа в лазні: три людини загинули, - ДСНС

У Києві сталася пожежа в лазні: три людини загинули, - ДСНС

У Києві в ніч на 8 березня сталася пожежа в недобудованій лазні. Унаслідок інциденту загинули три людини.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що о 1:26 в Святошинському районі в будівлі недобудованої лазні (розміром 10х8 м) виникла пожежа, в результаті якої загинули 3 людини.

"О 03:10 пожежу ліквідували. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та оздоблення на площі 80 квадратних метрів. До гасіння залучалось 29 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На вулиці Радистів у Києві прогримів вибух: інформації про потерпілих немає, поліція з'ясовує обставини

Автор: 

Київ (19405) пожежа (4310) ДСНС (5083)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Вход в срускую баню иключительно в лаптях
показати весь коментар
08.03.2021 09:19
+4
Небось, строители ютились в недострое и грелись обогревателями.
Печалька.
показати весь коментар
08.03.2021 09:09
+4
Кто такие пожарники?
показати весь коментар
08.03.2021 10:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
АВАКОВУ НА ЗАМЕТКУ - как работают пожарники Германии

https://youtu.be/dnoc3PM8M6Y


показати весь коментар
08.03.2021 09:05 Відповісти
В Киеве произошел пожар в бане: три человека погибли, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8354

У ФРН 110 професійних пожежних частин і 23 тисячі добровільних. У них люди, маючи основну роботу, працюють на волонтерських засадах. Як працюють німецькі пожежники у відео
показати весь коментар
08.03.2021 09:06 Відповісти
Кто такие пожарники?
показати весь коментар
08.03.2021 10:10 Відповісти
Небось, строители ютились в недострое и грелись обогревателями.
Печалька.
показати весь коментар
08.03.2021 09:09 Відповісти
Рюская баня ,что ты натворила ,рюская баня ты меня сгубила ...
показати весь коментар
08.03.2021 09:13 Відповісти
каждый пожарюга знает что двери в сауну открывать нельзя ...а раз такое происшествие надо собрать в раде комитет и рассмотреть законопроэкт о запрете саун и русских бань в Украине ..В джакузи мыться надо или душевой кабинке ,там как варик если нет УЗО то только током может бойлер китайско-украинский шваркнуть
показати весь коментар
08.03.2021 09:15 Відповісти
Вход в срускую баню иключительно в лаптях
показати весь коментар
08.03.2021 09:19 Відповісти
Якраз лапті і загорілись.
показати весь коментар
08.03.2021 09:29 Відповісти
і куфаки )))) (фуфайки, ватники)))))))
показати весь коментар
08.03.2021 12:06 Відповісти
Да ладно, устраивается шлюз и все нормально.
показати весь коментар
08.03.2021 09:51 Відповісти
Ватный фуфайко- портяночный длбб, никаких хрюсских бань и саун не существует , вас дичь заповедную, идентифицировать можно только кислыми щами и портянками с лаптями , самый бесполезный недонародец на планете ...
показати весь коментар
08.03.2021 11:01 Відповісти
Все сауны рано или поздно сгорают , эта сгорела рано 🙄🤦🤫
показати весь коментар
08.03.2021 10:00 Відповісти
Если баня "по черному", то не удивительно.
показати весь коментар
08.03.2021 10:16 Відповісти
Как романично!
Ночь, недостроенная баня, 8-ое марта..
Языки пламенни вздымаются до неба....
показати весь коментар
08.03.2021 10:28 Відповісти
Не можеш пити? - Не пий!!!
показати весь коментар
08.03.2021 11:04 Відповісти
Это ж какможно было набухаться, чтобы в недостроенной бане "угореть".
показати весь коментар
08.03.2021 11:07 Відповісти
Колись приказка була - киянина можна зустріти лише в бані . Ну , добробут наш виріс ...
показати весь коментар
08.03.2021 12:54 Відповісти
..ехх... - ну хоть чистыми ушли...
показати весь коментар
09.03.2021 01:49 Відповісти
 
 