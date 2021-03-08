У Києві сталася пожежа в лазні: три людини загинули, - ДСНС
У Києві в ніч на 8 березня сталася пожежа в недобудованій лазні. Унаслідок інциденту загинули три людини.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що о 1:26 в Святошинському районі в будівлі недобудованої лазні (розміром 10х8 м) виникла пожежа, в результаті якої загинули 3 людини.
"О 03:10 пожежу ліквідували. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та оздоблення на площі 80 квадратних метрів. До гасіння залучалось 29 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.
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