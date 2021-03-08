Эпидзонирование Украины: уровень госпитализации превышен уже в девяти регионах, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 8 марта в девяти областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. По сравнению со вчерашним днем этот список пополнила Тернопольская область.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Так, в "красной" зоне остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области.Там превышен эпидемиологический порог (в Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях), коэффициент выявления новых случаев COVID, а также уровень госпитализаций.
В "оранжевую" зону попали Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.
Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.
При этом по состоянию на 7 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в девяти регинах - в Киеве (67,7 на 100 тысяч населения при норме 60), Ивано-Франковской (146,3), Винницкой (115), Черновицкой (96,6), Закарпатской (96,1), Житомирской (87,3), Николаевской (69,9), Тернопольской (60,6) и Хмельницкой (67,6) областях.
Эпидпорог превышен в семи областях: Донецкой (121,8%), Житомирской (120,1%), Закарпатской (124,6%), Запорожской (104,9%), Ивано-Франковской (215,2%), Сумской (104,4%) и Тернопольской (127,0%).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Львів "впевнено крокує" у "червону зону" (
БРИТАНСЬКИЙ ШТАМ ВЖЕ В УКРАЇНІ
всі носіть маски
уникайте натовпів,громадського транспорту ,черг і ліфтів
НІЯКИХ МАСОВИХ ЗАХОДІВ.
НУ і,звичайно,вакцинуватись ВАРТО.
НАВІТЬ Ковішилдом..
Ковішилд ще не сертифікувала ЖОДНА країна Світу , крім Індії
+із перер вання міжміського автобусного та залізничного сполучення , та внутрішньоміським пасажирським транспортах по спецперепустках)
P.S. Ви з Німеччини, я так розумію? Що в Німеччині кажуть про матчі Євро-2020: проведуть у всіх запланованих спочатку 12 містах різних країн (в т.ч. Мюнхен) чи перегоситимуть до однієї країни?
Варіанти : Німеччина, Британія
4 марта 2021, 18:49
ТЕГИ:
https://www.sport-express.ru/tag/chempionat-evropy-9701/ Чемпионат Европы по футболу
Организаторы чемпионата Европы-2020 могут отобрать право принимать турнир шотландский Глазго и ирландский Дублин, сообщает BBC.
По сведениям источника, такое решение рассматривается в связи с тем, что страны должны предоставить план по возвращению болельщиков на стадионы, однако правительства Шотландии и Ирландии еще не предоставили гарантий. Associated Press отмечает, что лишиться Евро-2020 по той же причине может испанский Бильбао.
УЕФА хочет, чтобы стадионы турнира были заполнены не менее чем наполовину. В случае, если перенос состоится, то матчи, которые должны были пройти в Дублине и Глазго, перенесут в Англию, а матчи в Бильбао - в другие города Испании.
Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Игры должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт, Амстердам и Санкт-Петербург.
https://www.worldometers.info/coronavirus/ СУДЯЧИ З СТАТИСТИКИ ВАКЦИНАЦІЯ В БРИТАНІЇ ПОЧАЛА ПРАЦЮВАТИ.
НОВИХ ВИПАДКІВ МЕНШЕ,ЯК В УКРАЇНІ(країні ВИДАТНОГО ВАКЦИНАТОРА ********** СТЕПАНОВА)
взагалі-то закриття інфекційних лікарень (припинення держ фінансування інфекційних лікарень у 2020 році) напланувала ДОКТОР СМЕРТЬ сУПРУН.
І НЕ ЛИШЕ ЦЕ: