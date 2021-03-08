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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: уровень госпитализации превышен уже в девяти регионах, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: уровень госпитализации превышен уже в девяти регионах, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 8 марта в девяти областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. По сравнению со вчерашним днем этот список пополнила Тернопольская область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "красной" зоне остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области.Там превышен эпидемиологический порог (в Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях), коэффициент выявления новых случаев COVID, а также уровень госпитализаций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Буковине на COVID-19 чаще стали болеть люди 30-40 лет и дети. Пациенты поступают тяжелые: реанимационные отделения заполнены на 100%, - ОГА

В "оранжевую" зону попали Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, выздоровели - 454, выявили 910 новых случаев, - Кличко

Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.

При этом по состоянию на 7 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в девяти регинах - в Киеве (67,7 на 100 тысяч населения при норме 60), Ивано-Франковской (146,3), Винницкой (115), Черновицкой (96,6), Закарпатской (96,1), Житомирской (87,3), Николаевской (69,9), Тернопольской (60,6) и Хмельницкой (67,6) областях.

Эпидпорог превышен в семи областях: Донецкой (121,8%), Житомирской (120,1%), Закарпатской (124,6%), Запорожской (104,9%), Ивано-Франковской (215,2%), Сумской (104,4%) и Тернопольской (127,0%).

Эпидзонирование Украины: уровень госпитализации превышен уже в девяти регионах, - Минздрав 01
Эпидзонирование Украины: уровень госпитализации превышен уже в девяти регионах, - Минздрав 02
Эпидзонирование Украины: уровень госпитализации превышен уже в девяти регионах, - Минздрав 03

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Если бы еще брехливым и шкодливым моральным уродам, которые пичкают украинцев этой фуфлостатистикой, кто-то верил... И кто ввел эту "норму госпитализации пациентов" и на основании каких научных исследований? Может она говорит лишь об одном, - о том, что ЗЕбильные твари закрыли слишком много больниц?
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08.03.2021 12:19
+2
і хто ж повіре мінздріву з дурнуватим стіпашкой?
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08.03.2021 12:20
+1
Вперде лохдаун (((
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08.03.2021 11:51
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Тернополь -127% от епидпорога , почему не в красной зоне?
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08.03.2021 11:18 Ответить
важливий показник-завантаженість ліжок"з киснем"(виживає 20-ть відсотків)..
Львів "впевнено крокує" у "червону зону" (
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08.03.2021 11:31 Ответить
завантаженість ліжок з ШВЛ РОСТЕ У ВСІХ ОБЛАСТЯХ(7 БЕРЕЗНЯ)..
БРИТАНСЬКИЙ ШТАМ ВЖЕ В УКРАЇНІ
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08.03.2021 11:37 Ответить
тому.
всі носіть маски
уникайте натовпів,громадського транспорту ,черг і ліфтів
НІЯКИХ МАСОВИХ ЗАХОДІВ.

НУ і,звичайно,вакцинуватись ВАРТО.
НАВІТЬ Ковішилдом..
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08.03.2021 11:34 Ответить
Сам вже підписався на проведення на собі дослідів з Ковіш лжом, що іншим рекомендуєш?
Ковішилд ще не сертифікувала ЖОДНА країна Світу , крім Індії
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08.03.2021 12:27 Ответить
А Є АЛЬТЕРНАТИВА,окрім Спутніка 5,котрий взагалі протипоказаний молодим 20-40 років( а саме вони піддатливі на новий британський штам?)
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08.03.2021 13:32 Ответить
Вперде лохдаун (((
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08.03.2021 11:51 Ответить
Теж припускаю, що в третій декаді березня в Україні запровадять Локдаун
+із перер вання міжміського автобусного та залізничного сполучення , та внутрішньоміським пасажирським транспортах по спецперепустках)

P.S. Ви з Німеччини, я так розумію? Що в Німеччині кажуть про матчі Євро-2020: проведуть у всіх запланованих спочатку 12 містах різних країн (в т.ч. Мюнхен) чи перегоситимуть до однієї країни?
Варіанти : Німеччина, Британія
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08.03.2021 12:50 Ответить
Бильбао, Глазго и Дублин могут потерять право проведения Евро-2020
4 марта 2021, 18:49

ТЕГИ:
https://www.sport-express.ru/tag/chempionat-evropy-9701/ Чемпионат Европы по футболу
Организаторы чемпионата Европы-2020 могут отобрать право принимать турнир шотландский Глазго и ирландский Дублин, сообщает BBC.
По сведениям источника, такое решение рассматривается в связи с тем, что страны должны предоставить план по возвращению болельщиков на стадионы, однако правительства Шотландии и Ирландии еще не предоставили гарантий. Associated Press отмечает, что лишиться Евро-2020 по той же причине может испанский Бильбао.
УЕФА хочет, чтобы стадионы турнира были заполнены не менее чем наполовину. В случае, если перенос состоится, то матчи, которые должны были пройти в Дублине и Глазго, перенесут в Англию, а матчи в Бильбао - в другие города Испании.
Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Игры должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт, Амстердам и Санкт-Петербург.
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08.03.2021 13:40 Ответить
если это инфографика, то я - папа римский.
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08.03.2021 11:58 Ответить
а хто сказав що це інфографіка?
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08.03.2021 13:41 Ответить
заголовок сказал
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08.03.2021 13:42 Ответить
АПРОПО.
https://www.worldometers.info/coronavirus/ СУДЯЧИ З СТАТИСТИКИ ВАКЦИНАЦІЯ В БРИТАНІЇ ПОЧАЛА ПРАЦЮВАТИ.
НОВИХ ВИПАДКІВ МЕНШЕ,ЯК В УКРАЇНІ(країні ВИДАТНОГО ВАКЦИНАТОРА ********** СТЕПАНОВА)
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08.03.2021 12:17 Ответить
Если бы еще брехливым и шкодливым моральным уродам, которые пичкают украинцев этой фуфлостатистикой, кто-то верил... И кто ввел эту "норму госпитализации пациентов" и на основании каких научных исследований? Может она говорит лишь об одном, - о том, что ЗЕбильные твари закрыли слишком много больниц?
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08.03.2021 12:19 Ответить
УПОРОТИМ ПОРОХОФІЛАМ.
взагалі-то закриття інфекційних лікарень (припинення держ фінансування інфекційних лікарень у 2020 році) напланувала ДОКТОР СМЕРТЬ сУПРУН.
І НЕ ЛИШЕ ЦЕ:
Епідзонування України: рівень госпіталізації перевищено вже в дев'яти регіонах, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6535
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08.03.2021 13:29 Ответить
і хто ж повіре мінздріву з дурнуватим стіпашкой?
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08.03.2021 12:20 Ответить
Закарпатську область з переляку записали у дві зони, або може є дві Закарпатські області
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08.03.2021 12:33 Ответить
 
 