Эпидзонирование Украины: уровень госпитализации превышен уже в девяти регионах, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 8 марта в девяти областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. По сравнению со вчерашним днем этот список пополнила Тернопольская область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "красной" зоне остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области.Там превышен эпидемиологический порог (в Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях), коэффициент выявления новых случаев COVID, а также уровень госпитализаций.

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В "оранжевую" зону попали Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

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Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.

При этом по состоянию на 7 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в девяти регинах - в Киеве (67,7 на 100 тысяч населения при норме 60), Ивано-Франковской (146,3), Винницкой (115), Черновицкой (96,6), Закарпатской (96,1), Житомирской (87,3), Николаевской (69,9), Тернопольской (60,6) и Хмельницкой (67,6) областях.

Эпидпорог превышен в семи областях: Донецкой (121,8%), Житомирской (120,1%), Закарпатской (124,6%), Запорожской (104,9%), Ивано-Франковской (215,2%), Сумской (104,4%) и Тернопольской (127,0%).





