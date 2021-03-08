Епідзонування України: рівень госпіталізації перевищено вже в дев'яти регіонах, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 8 березня в дев'яти областях перевищена норма госпіталізації пацієнтів з COVID-19. У порівнянні з вчорашнім днем ​​цей список поповнила Тернопільська область.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Так, у "червоній" зоні залишаються Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська і Чернівецька області. Там перевищено епідеміологічний поріг (в Івано-Франківській, Закарпатській та Житомирській областях), коефіцієнт виявлення нових випадків COVID, а також рівень госпіталізацій.

До "помаранчевої" зони потрапили Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська і Хмельницька області. Порівняно з учорашнім днем, до "помаранчевої" зони перейшла Хмельницька область, у якій перевищено рівень госпіталізацій.

Решта регіонів України - в "жовтій" зоні.

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При цьому станом на 4 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено в семи областях - в Івано-Франківській (140,8 на 100 тисяч населення за нормі 60), Вінницькій (104), Чернівецькій (97,9), Закарпатській (92,7), Житомирській (81,8), Миколаївській (66,1) та Хмельницькій (62,7) областях.

Епідпоріг перевищено в семи областях: Донецькій (121,8%), Житомирської (120,1%), Закарпатській (124,6%), Запорізькій (104,9%), Івано-Франківській (215,2%), Сумській ( 104,4%) та Тернопільській (127,0%).





