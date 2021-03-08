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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: рівень госпіталізації перевищено вже в дев'яти регіонах, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: рівень госпіталізації перевищено вже в дев'яти регіонах, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 8 березня в дев'яти областях перевищена норма госпіталізації пацієнтів з COVID-19. У порівнянні з вчорашнім днем ​​цей список поповнила Тернопільська область.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Так, у "червоній" зоні залишаються Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська і Чернівецька області. Там перевищено епідеміологічний поріг (в Івано-Франківській, Закарпатській та Житомирській областях), коефіцієнт виявлення нових випадків COVID, а також рівень госпіталізацій.

До "помаранчевої" зони потрапили Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська і Хмельницька області. Порівняно з учорашнім днем, до "помаранчевої" зони перейшла Хмельницька область, у якій перевищено рівень госпіталізацій.

Решта регіонів України - в "жовтій" зоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Буковині на COVID-19 частіше стали хворіти люди 30-40 років і діти. Пацієнти надходять важкі: реанімаційні відділення заповнені на 100%, - ОДА

При цьому станом на 4 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено в семи областях - в Івано-Франківській (140,8 на 100 тисяч населення за нормі 60), Вінницькій (104), Чернівецькій (97,9), Закарпатській (92,7), Житомирській (81,8), Миколаївській (66,1) та Хмельницькій (62,7) областях.

Епідпоріг перевищено в семи областях: Донецькій (121,8%), Житомирської (120,1%), Закарпатській (124,6%), Запорізькій (104,9%), Івано-Франківській (215,2%), Сумській ( 104,4%) та Тернопільській (127,0%).

Епідзонування України: рівень госпіталізації перевищено вже в девяти регіонах, - МОЗ 01
Епідзонування України: рівень госпіталізації перевищено вже в девяти регіонах, - МОЗ 02
Епідзонування України: рівень госпіталізації перевищено вже в девяти регіонах, - МОЗ 03

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Если бы еще брехливым и шкодливым моральным уродам, которые пичкают украинцев этой фуфлостатистикой, кто-то верил... И кто ввел эту "норму госпитализации пациентов" и на основании каких научных исследований? Может она говорит лишь об одном, - о том, что ЗЕбильные твари закрыли слишком много больниц?
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08.03.2021 12:19
+2
і хто ж повіре мінздріву з дурнуватим стіпашкой?
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08.03.2021 12:20
+1
Вперде лохдаун (((
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08.03.2021 11:51
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Тернополь -127% от епидпорога , почему не в красной зоне?
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08.03.2021 11:18 Відповісти
важливий показник-завантаженість ліжок"з киснем"(виживає 20-ть відсотків)..
Львів "впевнено крокує" у "червону зону" (
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08.03.2021 11:31 Відповісти
завантаженість ліжок з ШВЛ РОСТЕ У ВСІХ ОБЛАСТЯХ(7 БЕРЕЗНЯ)..
БРИТАНСЬКИЙ ШТАМ ВЖЕ В УКРАЇНІ
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08.03.2021 11:37 Відповісти
тому.
всі носіть маски
уникайте натовпів,громадського транспорту ,черг і ліфтів
НІЯКИХ МАСОВИХ ЗАХОДІВ.

НУ і,звичайно,вакцинуватись ВАРТО.
НАВІТЬ Ковішилдом..
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08.03.2021 11:34 Відповісти
Сам вже підписався на проведення на собі дослідів з Ковіш лжом, що іншим рекомендуєш?
Ковішилд ще не сертифікувала ЖОДНА країна Світу , крім Індії
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08.03.2021 12:27 Відповісти
А Є АЛЬТЕРНАТИВА,окрім Спутніка 5,котрий взагалі протипоказаний молодим 20-40 років( а саме вони піддатливі на новий британський штам?)
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08.03.2021 13:32 Відповісти
Вперде лохдаун (((
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08.03.2021 11:51 Відповісти
Теж припускаю, що в третій декаді березня в Україні запровадять Локдаун
+із перер вання міжміського автобусного та залізничного сполучення , та внутрішньоміським пасажирським транспортах по спецперепустках)

P.S. Ви з Німеччини, я так розумію? Що в Німеччині кажуть про матчі Євро-2020: проведуть у всіх запланованих спочатку 12 містах різних країн (в т.ч. Мюнхен) чи перегоситимуть до однієї країни?
Варіанти : Німеччина, Британія
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08.03.2021 12:50 Відповісти
Бильбао, Глазго и Дублин могут потерять право проведения Евро-2020
4 марта 2021, 18:49

ТЕГИ:
https://www.sport-express.ru/tag/chempionat-evropy-9701/ Чемпионат Европы по футболу
Организаторы чемпионата Европы-2020 могут отобрать право принимать турнир шотландский Глазго и ирландский Дублин, сообщает BBC.
По сведениям источника, такое решение рассматривается в связи с тем, что страны должны предоставить план по возвращению болельщиков на стадионы, однако правительства Шотландии и Ирландии еще не предоставили гарантий. Associated Press отмечает, что лишиться Евро-2020 по той же причине может испанский Бильбао.
УЕФА хочет, чтобы стадионы турнира были заполнены не менее чем наполовину. В случае, если перенос состоится, то матчи, которые должны были пройти в Дублине и Глазго, перенесут в Англию, а матчи в Бильбао - в другие города Испании.
Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Игры должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт, Амстердам и Санкт-Петербург.
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08.03.2021 13:40 Відповісти
если это инфографика, то я - папа римский.
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08.03.2021 11:58 Відповісти
а хто сказав що це інфографіка?
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08.03.2021 13:41 Відповісти
заголовок сказал
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08.03.2021 13:42 Відповісти
АПРОПО.
https://www.worldometers.info/coronavirus/ СУДЯЧИ З СТАТИСТИКИ ВАКЦИНАЦІЯ В БРИТАНІЇ ПОЧАЛА ПРАЦЮВАТИ.
НОВИХ ВИПАДКІВ МЕНШЕ,ЯК В УКРАЇНІ(країні ВИДАТНОГО ВАКЦИНАТОРА ********** СТЕПАНОВА)
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08.03.2021 12:17 Відповісти
Если бы еще брехливым и шкодливым моральным уродам, которые пичкают украинцев этой фуфлостатистикой, кто-то верил... И кто ввел эту "норму госпитализации пациентов" и на основании каких научных исследований? Может она говорит лишь об одном, - о том, что ЗЕбильные твари закрыли слишком много больниц?
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08.03.2021 12:19 Відповісти
УПОРОТИМ ПОРОХОФІЛАМ.
взагалі-то закриття інфекційних лікарень (припинення держ фінансування інфекційних лікарень у 2020 році) напланувала ДОКТОР СМЕРТЬ сУПРУН.
І НЕ ЛИШЕ ЦЕ:
Епідзонування України: рівень госпіталізації перевищено вже в дев'яти регіонах, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6535
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08.03.2021 13:29 Відповісти
і хто ж повіре мінздріву з дурнуватим стіпашкой?
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08.03.2021 12:20 Відповісти
Закарпатську область з переляку записали у дві зони, або може є дві Закарпатські області
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08.03.2021 12:33 Відповісти
 
 