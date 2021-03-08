Епідзонування України: рівень госпіталізації перевищено вже в дев'яти регіонах, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 8 березня в дев'яти областях перевищена норма госпіталізації пацієнтів з COVID-19. У порівнянні з вчорашнім днем цей список поповнила Тернопільська область.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Так, у "червоній" зоні залишаються Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська і Чернівецька області. Там перевищено епідеміологічний поріг (в Івано-Франківській, Закарпатській та Житомирській областях), коефіцієнт виявлення нових випадків COVID, а також рівень госпіталізацій.
До "помаранчевої" зони потрапили Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська і Хмельницька області. Порівняно з учорашнім днем, до "помаранчевої" зони перейшла Хмельницька область, у якій перевищено рівень госпіталізацій.
Решта регіонів України - в "жовтій" зоні.
При цьому станом на 4 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено в семи областях - в Івано-Франківській (140,8 на 100 тисяч населення за нормі 60), Вінницькій (104), Чернівецькій (97,9), Закарпатській (92,7), Житомирській (81,8), Миколаївській (66,1) та Хмельницькій (62,7) областях.
Епідпоріг перевищено в семи областях: Донецькій (121,8%), Житомирської (120,1%), Закарпатській (124,6%), Запорізькій (104,9%), Івано-Франківській (215,2%), Сумській ( 104,4%) та Тернопільській (127,0%).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Львів "впевнено крокує" у "червону зону" (
БРИТАНСЬКИЙ ШТАМ ВЖЕ В УКРАЇНІ
всі носіть маски
уникайте натовпів,громадського транспорту ,черг і ліфтів
НІЯКИХ МАСОВИХ ЗАХОДІВ.
НУ і,звичайно,вакцинуватись ВАРТО.
НАВІТЬ Ковішилдом..
Ковішилд ще не сертифікувала ЖОДНА країна Світу , крім Індії
+із перер вання міжміського автобусного та залізничного сполучення , та внутрішньоміським пасажирським транспортах по спецперепустках)
P.S. Ви з Німеччини, я так розумію? Що в Німеччині кажуть про матчі Євро-2020: проведуть у всіх запланованих спочатку 12 містах різних країн (в т.ч. Мюнхен) чи перегоситимуть до однієї країни?
Варіанти : Німеччина, Британія
4 марта 2021, 18:49
ТЕГИ:
https://www.sport-express.ru/tag/chempionat-evropy-9701/ Чемпионат Европы по футболу
Организаторы чемпионата Европы-2020 могут отобрать право принимать турнир шотландский Глазго и ирландский Дублин, сообщает BBC.
По сведениям источника, такое решение рассматривается в связи с тем, что страны должны предоставить план по возвращению болельщиков на стадионы, однако правительства Шотландии и Ирландии еще не предоставили гарантий. Associated Press отмечает, что лишиться Евро-2020 по той же причине может испанский Бильбао.
УЕФА хочет, чтобы стадионы турнира были заполнены не менее чем наполовину. В случае, если перенос состоится, то матчи, которые должны были пройти в Дублине и Глазго, перенесут в Англию, а матчи в Бильбао - в другие города Испании.
Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Игры должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт, Амстердам и Санкт-Петербург.
https://www.worldometers.info/coronavirus/ СУДЯЧИ З СТАТИСТИКИ ВАКЦИНАЦІЯ В БРИТАНІЇ ПОЧАЛА ПРАЦЮВАТИ.
НОВИХ ВИПАДКІВ МЕНШЕ,ЯК В УКРАЇНІ(країні ВИДАТНОГО ВАКЦИНАТОРА ********** СТЕПАНОВА)
взагалі-то закриття інфекційних лікарень (припинення держ фінансування інфекційних лікарень у 2020 році) напланувала ДОКТОР СМЕРТЬ сУПРУН.
І НЕ ЛИШЕ ЦЕ: