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Новости Коронавирус и карантин
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В Финляндии на три недели ввели локдаун

В Финляндии на три недели ввели локдаун

С 8 марта правительство Финляндии в большинстве регионов страны вводит локдаун, который продлится до 28 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на Yle.

Старшеклассников и учащихся гимназий и профучилищ перевели на удаленное обучение на три недели.

Парламент утвердил законопроект, в соответствии с которым с сегодняшнего дня на три недели закрываются рестораны в 15 регионах, то есть по всей стране, кроме Северного Саво, Северной Карелии, Кайнуу и Центральной Похьянмаа.

Рестораны имеют право продавать еду на вынос.

Комендантский час вводится не будет. Заведения, оказывающие базовые услуги, такие как магазины, банки или парикмахерские, не закроются.

Правительство заверяет, что через три недели локдауна старшеклассники и учащиеся гимназий и профучилищ вернутся в свои учебные заведения, а рестораны снова откроются с некоторыми ограничениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закарпатью грозит коллапс медсистемы, а рестораны и кафе собираются проигнорировать карантин на 8 марта, - глава ОГА Полосков

Автор: 

карантин (16729) Финляндия (955) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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как хорошо, что "контора" тебе выдала vpn-доступ и ты можешь выходить из стойла на запрещенные украинские ресурсы.
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08.03.2021 15:11 Ответить
ну и довбилоид же ты
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08.03.2021 15:21 Ответить
В странах,где сильно мировое правительство каждый раз вводят 3-х недельные ногдауны и каждый день "появляется" (за)Мутный штамп этого СУПЕРГРИППА.
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08.03.2021 15:11 Ответить
щас зєбидло з радістю підхвате естафєтную палочку з фінляндії.
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08.03.2021 15:17 Ответить
Стоїть чолов'яга на мосту над Дніпром і махає руками. Інший підходить і питає:
- Що робиш?
- Крокодилів відганяю.
- Так тут немає крокодилів.
- Отже в мене добре виходить.

3-тижневий локдаун у Фінляндії - це таке саме махання руками... Країна з дуже м'яким карантином (у вигляді кількох РЕКОМЕНДАЦІЙ) мала найменшу надлишкову смертність за 2020 рік. Швеція, до речі, за цим показником на другому місці одразу за Фінляндією.
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08.03.2021 17:05 Ответить
Подивіться, як кацапські тролі верещать. Невже хтось з українців ще сумнівається у підступності цього вірусу. В мене зараз два знайомих у лікарні на кисні. Знаю з десяток, хто перехворів у важкій формі. Декілька віддалених знайомих померли. І боти триндять нам про "світовий уряд і чіпізацію" ????! Не будьте дебілами. Я б заплатив зараз 1000 грн за індійську вакцину, якби була
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08.03.2021 17:36 Ответить
 
 