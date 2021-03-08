В Финляндии на три недели ввели локдаун
С 8 марта правительство Финляндии в большинстве регионов страны вводит локдаун, который продлится до 28 марта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на Yle.
Старшеклассников и учащихся гимназий и профучилищ перевели на удаленное обучение на три недели.
Парламент утвердил законопроект, в соответствии с которым с сегодняшнего дня на три недели закрываются рестораны в 15 регионах, то есть по всей стране, кроме Северного Саво, Северной Карелии, Кайнуу и Центральной Похьянмаа.
Рестораны имеют право продавать еду на вынос.
Комендантский час вводится не будет. Заведения, оказывающие базовые услуги, такие как магазины, банки или парикмахерские, не закроются.
Правительство заверяет, что через три недели локдауна старшеклассники и учащиеся гимназий и профучилищ вернутся в свои учебные заведения, а рестораны снова откроются с некоторыми ограничениями.
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- Що робиш?
- Крокодилів відганяю.
- Так тут немає крокодилів.
- Отже в мене добре виходить.
3-тижневий локдаун у Фінляндії - це таке саме махання руками... Країна з дуже м'яким карантином (у вигляді кількох РЕКОМЕНДАЦІЙ) мала найменшу надлишкову смертність за 2020 рік. Швеція, до речі, за цим показником на другому місці одразу за Фінляндією.