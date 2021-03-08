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Новини Коронавірус і карантин
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У Фінляндії на три тижні ввели локдаун

У Фінляндії на три тижні ввели локдаун

З 8 березня уряд Фінляндії в більшості регіонів країни вводить локдаун, який триватиме до 28 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" із посиланням на Yle.

Старшокласників та учнів гімназій та профучилищ перевели на віддалене навчання на три тижні.

Парламент затвердив законопроєкт, згідно з яким від сьогодні на три тижні закриваються ресторани в 15 регіонах, тобто по всій країні, крім Північного Саво, Північної Карелії, Кайнуу і Центральної Похьянмаа.

Ресторани мають право продавати їжу на винос.

Також читайте: Закарпаттю загрожує колапс медсистеми, а ресторани та кафе збираються проігнорувати карантин на 8 березня, - голова ОДА Полосков

Комендантська година вводитися не буде. Заклади, які надають базові послуги, як-от магазини, банки або перукарні, не закриються.

Уряд запевняє, що через три тижні локдауну старшокласники та учні гімназій і профучилищ повернуться до своїх освітніх установ, а ресторани знову відкриються з деякими обмеженнями.

Автор: 

карантин (18172) Фінляндія (1296) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


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как хорошо, что "контора" тебе выдала vpn-доступ и ты можешь выходить из стойла на запрещенные украинские ресурсы.
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08.03.2021 15:11 Відповісти
ну и довбилоид же ты
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08.03.2021 15:21 Відповісти
В странах,где сильно мировое правительство каждый раз вводят 3-х недельные ногдауны и каждый день "появляется" (за)Мутный штамп этого СУПЕРГРИППА.
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08.03.2021 15:11 Відповісти
щас зєбидло з радістю підхвате естафєтную палочку з фінляндії.
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08.03.2021 15:17 Відповісти
Стоїть чолов'яга на мосту над Дніпром і махає руками. Інший підходить і питає:
- Що робиш?
- Крокодилів відганяю.
- Так тут немає крокодилів.
- Отже в мене добре виходить.

3-тижневий локдаун у Фінляндії - це таке саме махання руками... Країна з дуже м'яким карантином (у вигляді кількох РЕКОМЕНДАЦІЙ) мала найменшу надлишкову смертність за 2020 рік. Швеція, до речі, за цим показником на другому місці одразу за Фінляндією.
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08.03.2021 17:05 Відповісти
Подивіться, як кацапські тролі верещать. Невже хтось з українців ще сумнівається у підступності цього вірусу. В мене зараз два знайомих у лікарні на кисні. Знаю з десяток, хто перехворів у важкій формі. Декілька віддалених знайомих померли. І боти триндять нам про "світовий уряд і чіпізацію" ????! Не будьте дебілами. Я б заплатив зараз 1000 грн за індійську вакцину, якби була
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08.03.2021 17:36 Відповісти
 
 