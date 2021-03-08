У Фінляндії на три тижні ввели локдаун

З 8 березня уряд Фінляндії в більшості регіонів країни вводить локдаун, який триватиме до 28 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" із посиланням на Yle.

Старшокласників та учнів гімназій та профучилищ перевели на віддалене навчання на три тижні.

Парламент затвердив законопроєкт, згідно з яким від сьогодні на три тижні закриваються ресторани в 15 регіонах, тобто по всій країні, крім Північного Саво, Північної Карелії, Кайнуу і Центральної Похьянмаа.

Ресторани мають право продавати їжу на винос.

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Комендантська година вводитися не буде. Заклади, які надають базові послуги, як-от магазини, банки або перукарні, не закриються.

Уряд запевняє, що через три тижні локдауну старшокласники та учні гімназій і профучилищ повернуться до своїх освітніх установ, а ресторани знову відкриються з деякими обмеженнями.