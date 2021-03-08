С начала суток враг трижды обстрелял позиции ОС, без потерь, - пресс-центр

Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе. С начала суток враг открывал огонь трижды.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, а неподалеку Песков - еще и из стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Золотое-4, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", захватчики обстреляли позиции наших защитников из стрелкового оружия, автоматического станкового и ручных противотанковых гранатометов.

"На обстрелы противника Вооруженные силы Украины открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди украинских воинов нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинским воинами", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки пять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет обстрелы из 82- и 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС