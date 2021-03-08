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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток враг трижды обстрелял позиции ОС, без потерь, - пресс-центр

С начала суток враг трижды обстрелял позиции ОС, без потерь, - пресс-центр

Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе. С начала суток враг открывал огонь трижды.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, а неподалеку Песков - еще и из стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Золотое-4, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", захватчики обстреляли позиции наших защитников из стрелкового оружия, автоматического станкового и ручных противотанковых гранатометов.

"На обстрелы противника Вооруженные силы Украины открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди украинских воинов нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинским воинами", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки пять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет обстрелы из 82- и 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС

С начала суток враг трижды обстрелял позиции ОС, без потерь, - пресс-центр 01

Автор: 

обстрел (26872) Донбасс (26955) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Раньше писали: "с нашей стороны потерь нет" - с намеком, чтобы читали между строк.
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08.03.2021 19:13 Ответить
https://sprotyv.info/photo/zsu-zahopili-na-donbasi-bezpilotnik-fsb-rf-podrobici-ta-foto ЗСУ захопили на Донбасі безпілотник ФСБ РФ
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08.03.2021 19:21 Ответить
С начала суток враг трижды обстрелял позиции ОС, без потерь, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 521
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08.03.2021 19:27 Ответить
разобрать дрон ФСБ
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08.03.2021 19:28 Ответить
тихої ночки, синочки !
Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції ОС, без втрат, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1545

...
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08.03.2021 19:42 Ответить
Пресс-центр - "Захватчики обстреляли Золотое-4"

Що скаже на це Верховний Головнокомандувач?
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08.03.2021 20:15 Ответить
таки зеля-молодец:без потерь-это хорошо.
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08.03.2021 20:27 Ответить
Навіщо в Україні знаходяться проросійські політики (і інші ватники), як не для того, щоб прикриватися ними на позиціях? А якщо не спрацює? Тоді наступних .. І так аж до останнього
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08.03.2021 21:07 Ответить
https://twitter.com/SerbinSergiy
https://twitter.com/SerbinSergiy

Serbin Sergiy

@SerbinSergiy

·https://twitter.com/SerbinSergiy/status/1368965513955733510 2 ч

Генерал -лейтенант Бен Ходжес колишній командувач військами США в Європі: "Я не бачу, щоб українські чиновники були реально стурбовані війною на сході України. Ні стурбованості, ні злості серед високопоставлених осіб."
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08.03.2021 21:25 Ответить
 
 