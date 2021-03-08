С начала суток враг трижды обстрелял позиции ОС, без потерь, - пресс-центр
Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе. С начала суток враг открывал огонь трижды.
Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, а неподалеку Песков - еще и из стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Золотое-4, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", захватчики обстреляли позиции наших защитников из стрелкового оружия, автоматического станкового и ручных противотанковых гранатометов.
"На обстрелы противника Вооруженные силы Украины открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди украинских воинов нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинским воинами", - говорится в сообщении.
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Що скаже на це Верховний Головнокомандувач?
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Serbin Sergiy
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Генерал -лейтенант Бен Ходжес колишній командувач військами США в Європі: "Я не бачу, щоб українські чиновники були реально стурбовані війною на сході України. Ні стурбованості, ні злості серед високопоставлених осіб."