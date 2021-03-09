РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10483 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 815 10

Эстония на месяц вводит локдаун из-за "британского" штамма COVID-19

Эстония на месяц вводит локдаун из-за

С четверга в Эстонии в связи с широким распространением британского штамма коронавируса вводится локдаун, ограничения продлятся по меньшей мере месяц.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила премьер-министр страны Кая Каллас.

"Британский штамм вируса найден в 98% проанализированных тестов. (...) Мы решили закрыть страну", - сказала Каллас в понедельник вечером в эфире эстонского телевидения.

Она отметила, что ситуация с коронавирусом в Эстонии критическая.

"Учебные заведения, включая начальные классы, переходят на дистанционное обучение", - следует из сообщения премьера.

Кроме того, по ее словам, розничная торговля, за исключением магазинов с товарами первой необходимости и продуктовых магазинов, закрывается. Приостанавливают работу все заведения общепита, не разрешаются занятия спортом во внутренних помещениях, вводятся ограничения на передвижение по улицам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таиланд смягчает условия въезда для вакцинированных от коронавируса туристов

Новые ограничения вступят в силу с 11 марта и будут действовать по меньшей мере один месяц, констатировала премьер.

"Все это для того, чтобы уменьшить количество контактов и прервать цепочки заражений", - пояснила Каллас.

карантин (16729) Эстония (1411) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
А цифри де ? Що критичне ? Стосовно чого ?
Чи це - змагання таке ?
On / Off
показать весь комментарий
09.03.2021 07:29
+4
Ну вот так я и многие другие предполагали. А что если новый вирус или штамм каждый год будет появляться? Снова запереть всех по домам и ждать вакцину. Сейчас ВОЗ заявит, что вакцина от новых штаммов не помогает, и так до бесконечности. Британский ведь не единственный.
показать весь комментарий
09.03.2021 07:37
+3
Шо, і там маски не носять?
показать весь комментарий
09.03.2021 07:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А цифри де ? Що критичне ? Стосовно чого ?
Чи це - змагання таке ?
On / Off
показать весь комментарий
09.03.2021 07:29 Ответить
100%.
показать весь комментарий
09.03.2021 07:38 Ответить
Ну вот так я и многие другие предполагали. А что если новый вирус или штамм каждый год будет появляться? Снова запереть всех по домам и ждать вакцину. Сейчас ВОЗ заявит, что вакцина от новых штаммов не помогает, и так до бесконечности. Британский ведь не единственный.
показать весь комментарий
09.03.2021 07:37 Ответить
Шо, і там маски не носять?
показать весь комментарий
09.03.2021 07:39 Ответить
Эстония на месяц вводит локдаун из-за "британского" штамма COVID-19 - Цензор.НЕТ 4149
показать весь комментарий
09.03.2021 07:40 Ответить
Ми вже гірше, ніж безхазяйні собаки, нас можна на морозяку вигнати з приміщення зі спокійною душою.
показать весь комментарий
09.03.2021 07:42 Ответить
Таллинский центр Диамант дает работу в Эстонии и гражданство...
показать весь комментарий
09.03.2021 07:46 Ответить
Мдя,ще пару років пандемії,і весь світ провалится в прірву бідності...
показать весь комментарий
09.03.2021 08:04 Ответить
Нам теж в Україні локдаун треба зробити, інакше помре дуже багато людей... Освіту точно треба всю на дистанційну форму навчання перевести!
показать весь комментарий
09.03.2021 08:46 Ответить
як мені сказали при випісці з лікарні - певна міра антитіл після ізлікування формується і до можливих нових форм Ковіда. Але робити щепленя треба - не раніш ніж через 3 місяці післяа
одужання.
показать весь комментарий
09.03.2021 11:06 Ответить
 
 