Естонія на місяць запроваджує локдаун через "британський" штам COVID-19
Із четверга в Естонії у зв'язку з широким розповсюдженням британського штаму коронавірусу запроваджується локдаун, обмеження триватимуть щонайменше місяць.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила прем'єр-міністерка країни Кая Каллас.
"Британський штам вірусу знайдено у 98% проаналізованих тестів. (...) Ми вирішили закрити країну", - сказала Каллас у понеділок увечері в ефірі естонського телебачення.
Вона зазначила, що ситуація з коронавірусом в Естонії критична.
"Навчальні заклади, включно з початковими класами, переходять на дистанційне навчання", - випливає з повідомлення прем'єрки.
Крім того, за її словами, роздрібна торгівля, за винятком магазинів з товарами першої необхідності і продуктових магазинів, закривається. Припиняють роботу всі заклади громадського харчування, не дозволяються заняття спортом у внутрішніх приміщеннях, запроваджуються обмеження на пересування вулицями.
Нові обмеження набудуть чинності з 11 березня і діятимуть щонайменше один місяць, констатувала прем'єрка.
"Усе це для того, щоб зменшити кількість контактів і перервати ланцюжок заражень", - пояснила Каллас.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи це - змагання таке ?
On / Off
одужання.