Естонія на місяць запроваджує локдаун через "британський" штам COVID-19

Із четверга в Естонії у зв'язку з широким розповсюдженням британського штаму коронавірусу запроваджується локдаун, обмеження триватимуть щонайменше місяць.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила прем'єр-міністерка країни Кая Каллас.

"Британський штам вірусу знайдено у 98% проаналізованих тестів. (...) Ми вирішили закрити країну", - сказала Каллас у понеділок увечері в ефірі естонського телебачення.

Вона зазначила, що ситуація з коронавірусом в Естонії критична.

"Навчальні заклади, включно з початковими класами, переходять на дистанційне навчання", - випливає з повідомлення прем'єрки.

Крім того, за її словами, роздрібна торгівля, за винятком магазинів з товарами першої необхідності і продуктових магазинів, закривається. Припиняють роботу всі заклади громадського харчування, не дозволяються заняття спортом у внутрішніх приміщеннях, запроваджуються обмеження на пересування вулицями.

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Нові обмеження набудуть чинності з 11 березня і діятимуть щонайменше один місяць, констатувала прем'єрка.

"Усе це для того, щоб зменшити кількість контактів і перервати ланцюжок заражень", - пояснила Каллас.