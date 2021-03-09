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Новини Коронавірус і карантин
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Естонія на місяць запроваджує локдаун через "британський" штам COVID-19

Естонія на місяць запроваджує локдаун через

Із четверга в Естонії у зв'язку з широким розповсюдженням британського штаму коронавірусу запроваджується локдаун, обмеження триватимуть щонайменше місяць.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила прем'єр-міністерка країни Кая Каллас.

"Британський штам вірусу знайдено у 98% проаналізованих тестів. (...) Ми вирішили закрити країну", - сказала Каллас у понеділок увечері в ефірі естонського телебачення.

Вона зазначила, що ситуація з коронавірусом в Естонії критична.

"Навчальні заклади, включно з початковими класами, переходять на дистанційне навчання", - випливає з повідомлення прем'єрки.

Крім того, за її словами, роздрібна торгівля, за винятком магазинів з товарами першої необхідності і продуктових магазинів, закривається. Припиняють роботу всі заклади громадського харчування, не дозволяються заняття спортом у внутрішніх приміщеннях, запроваджуються обмеження на пересування вулицями.

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Нові обмеження набудуть чинності з 11 березня і діятимуть щонайменше один місяць, констатувала прем'єрка.

"Усе це для того, щоб зменшити кількість контактів і перервати ланцюжок заражень", - пояснила Каллас.

Автор: 

карантин (18172) Естонія (1596) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


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Топ коментарі
+4
А цифри де ? Що критичне ? Стосовно чого ?
Чи це - змагання таке ?
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09.03.2021 07:29
+4
Ну вот так я и многие другие предполагали. А что если новый вирус или штамм каждый год будет появляться? Снова запереть всех по домам и ждать вакцину. Сейчас ВОЗ заявит, что вакцина от новых штаммов не помогает, и так до бесконечности. Британский ведь не единственный.
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09.03.2021 07:37
+3
Шо, і там маски не носять?
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09.03.2021 07:39
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А цифри де ? Що критичне ? Стосовно чого ?
Чи це - змагання таке ?
On / Off
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09.03.2021 07:29 Відповісти
100%.
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09.03.2021 07:38 Відповісти
Ну вот так я и многие другие предполагали. А что если новый вирус или штамм каждый год будет появляться? Снова запереть всех по домам и ждать вакцину. Сейчас ВОЗ заявит, что вакцина от новых штаммов не помогает, и так до бесконечности. Британский ведь не единственный.
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09.03.2021 07:37 Відповісти
Шо, і там маски не носять?
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09.03.2021 07:39 Відповісти
Эстония на месяц вводит локдаун из-за "британского" штамма COVID-19 - Цензор.НЕТ 4149
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09.03.2021 07:40 Відповісти
Ми вже гірше, ніж безхазяйні собаки, нас можна на морозяку вигнати з приміщення зі спокійною душою.
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09.03.2021 07:42 Відповісти
Таллинский центр Диамант дает работу в Эстонии и гражданство...
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09.03.2021 07:46 Відповісти
Мдя,ще пару років пандемії,і весь світ провалится в прірву бідності...
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09.03.2021 08:04 Відповісти
Нам теж в Україні локдаун треба зробити, інакше помре дуже багато людей... Освіту точно треба всю на дистанційну форму навчання перевести!
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09.03.2021 08:46 Відповісти
як мені сказали при випісці з лікарні - певна міра антитіл після ізлікування формується і до можливих нових форм Ковіда. Але робити щепленя треба - не раніш ніж через 3 місяці післяа
одужання.
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09.03.2021 11:06 Відповісти
 
 