США обеспокоены угрозой нападения России в космосе

США обеспокоены возможностями, которыми обладают Россия и Китай в космосе. У стран есть несколько наземных лазерных систем разной мощности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил командующий Космическими силами Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд в интервью The New York Times.

Генерал, говоря об одном из российских спутников, сравнил этот космический аппарат с матрешкой. Реймонд также предположил, что он был создан "для уничтожения американских спутников на околоземной орбите".

"Для уничтожения или повреждения с земли, или для нарушения нашей способности использовать спутники. У обеих стран есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство", - сказал Реймонд.

В декабре Космические силы Соединенных Штатов Америки заявили о проведении Россией испытаний антиспутниковой ракеты прямого перехвата системы DA-ASAT. В США обеспокоены, что Россия продолжает разработку и развертывание антиспутникового оружия.

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