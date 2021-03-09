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США обеспокоены угрозой нападения России в космосе

США обеспокоены угрозой нападения России в космосе

США обеспокоены возможностями, которыми обладают Россия и Китай в космосе. У стран есть несколько наземных лазерных систем разной мощности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил командующий Космическими силами Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд в интервью The New York Times.

Генерал, говоря об одном из российских спутников, сравнил этот космический аппарат с матрешкой. Реймонд также предположил, что он был создан "для уничтожения американских спутников на околоземной орбите".

"Для уничтожения или повреждения с земли, или для нарушения нашей способности использовать спутники. У обеих стран есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство", - сказал Реймонд.

В декабре Космические силы Соединенных Штатов Америки заявили о проведении Россией испытаний антиспутниковой ракеты прямого перехвата системы DA-ASAT. В США обеспокоены, что Россия продолжает разработку и развертывание антиспутникового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По данным США и Великобритании, Россия запустила в космос снаряд со спутника

россия (95361) спутник (230) США (26401)


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Топ комментарии
+11
А парашенці всі дірки від дрелі на антиспутникових ракетах жвачкою позаліплювали ?
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09.03.2021 07:49
+7
Значит убирайте макшанский мусор из орбиты. Будет падать на головы или нормальные спутники будут сталкиваться с этим мусором.
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09.03.2021 07:51
+7
обычно после таких заявлений США спустя короткое время некоторые великие страны начинают кушать репу и ягель..
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09.03.2021 08:25
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А парашенці всі дірки від дрелі на антиспутникових ракетах жвачкою позаліплювали ?
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09.03.2021 07:49 Ответить
Значит убирайте макшанский мусор из орбиты. Будет падать на головы или нормальные спутники будут сталкиваться с этим мусором.
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09.03.2021 07:51 Ответить
Рогозин начал строить рокету на Венеру... а маршал ШойХу поддержал бюджетом в 5 триллионов долларов...
Вчера на реке Обь загорелась река Обь...Видео любезно вбросил в Ютьюб Александр Балу,блогер из РАБссии... вяличие прет со всех дыр...
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09.03.2021 07:53 Ответить
Нормального воно нічого не здатне зробити,а насвинячити то кацапи *******.
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09.03.2021 08:02 Ответить
свынячить, цэ у ных у крови
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09.03.2021 09:21 Ответить
США занепокоєні загрозою нападу Росії в космосі - Цензор.НЕТ 8939
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09.03.2021 08:02 Ответить
С их ракетостроением они себе сами больше навредят!)США занепокоєні загрозою нападу Росії в космосі - Цензор.НЕТ 1744
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09.03.2021 08:06 Ответить
Надоела уже эта картинка. Всё-таки 8 лет прошло.
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09.03.2021 10:03 Ответить
Рогозин засекретил дыру в «Союзе». )
США занепокоєні загрозою нападу Росії в космосі - Цензор.НЕТ 4872
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09.03.2021 08:10 Ответить
Так вот, значит, зачем они дырок с станции наделали. Это не дырки, это бойницы!
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09.03.2021 08:12 Ответить
это отверстия для вёсел.
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09.03.2021 08:32 Ответить
А так же для мачт и якорной цепи!
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09.03.2021 09:01 Ответить
Ну это же обычное дело. У стран бывает оружие. Что вообще за бред "беспокоиться" по любому поводу?
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09.03.2021 08:22 Ответить
ышо бывают скрепы и величие дедываяваленков
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09.03.2021 08:41 Ответить
витя,а что там челнокъ на Оби - догорел,али какъ ?
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09.03.2021 09:07 Ответить
что бы ватники не гадили в космосе - ипаште их на земле......
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09.03.2021 08:23 Ответить
обычно после таких заявлений США спустя короткое время некоторые великие страны начинают кушать репу и ягель..
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09.03.2021 08:25 Ответить
Все это в деталях обсуждалось военными в конце 90-х. беспокоиться особенно не о чем. Наиболее эффективной представляется система типа иджис по одиночным целям.
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09.03.2021 09:04 Ответить
жвачку им не продавайте, чтобы дырки в нанотехнологиях залепить было нечем, и все будет в порядке.
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09.03.2021 11:15 Ответить
Да нету ничего у криворуких рукожопов от слова совсем ,одни понты голимые ! Северная Моржовия уже догоняет Габон по уровню жизни...
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09.03.2021 11:34 Ответить
 
 