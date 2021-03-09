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США занепокоєні загрозою нападу Росії в космосі

США занепокоєні загрозою нападу Росії в космосі

США занепокоєні можливостями, якими володіють Росія і Китай у космосі. Країни мають кілька наземних лазерних систем різної потужності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив командувач Космічних сил Сполучених Штатів генерал Джон Реймонд в інтерв'ю The New York Times.

Генерал, говорячи про один із російських супутників, порівняв цей космічний апарат з матрьошкою. Реймонд також припустив, що він був створений "для знищення американських супутників на навколоземній орбіті".

"Для знищення або пошкодження із землі, або для порушення нашої здатності використовувати супутники. У обох країн є можливості на орбіті, які викликають занепокоєння", - сказав Реймонд.

У грудні Космічні сили Сполучених Штатів Америки заявили про проведення Росією випробувань антисупутникової ракети прямого перехоплення системи DA-ASAT. У США занепокоєні, що Росія продовжує розробку і розгортання антисупутникової зброї.

Читайте також: За даними США і Великої Британії, Росія запустила в космос снаряд із супутника

Автор: 

росія (64923) супутник (293) США (22497)


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Топ коментарі
+11
А парашенці всі дірки від дрелі на антиспутникових ракетах жвачкою позаліплювали ?
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09.03.2021 07:49
+7
Значит убирайте макшанский мусор из орбиты. Будет падать на головы или нормальные спутники будут сталкиваться с этим мусором.
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09.03.2021 07:51
+7
обычно после таких заявлений США спустя короткое время некоторые великие страны начинают кушать репу и ягель..
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09.03.2021 08:25
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А парашенці всі дірки від дрелі на антиспутникових ракетах жвачкою позаліплювали ?
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09.03.2021 07:49 Відповісти
Значит убирайте макшанский мусор из орбиты. Будет падать на головы или нормальные спутники будут сталкиваться с этим мусором.
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09.03.2021 07:51 Відповісти
Рогозин начал строить рокету на Венеру... а маршал ШойХу поддержал бюджетом в 5 триллионов долларов...
Вчера на реке Обь загорелась река Обь...Видео любезно вбросил в Ютьюб Александр Балу,блогер из РАБссии... вяличие прет со всех дыр...
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09.03.2021 07:53 Відповісти
Нормального воно нічого не здатне зробити,а насвинячити то кацапи *******.
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09.03.2021 08:02 Відповісти
свынячить, цэ у ных у крови
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09.03.2021 09:21 Відповісти
США занепокоєні загрозою нападу Росії в космосі - Цензор.НЕТ 8939
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09.03.2021 08:02 Відповісти
С их ракетостроением они себе сами больше навредят!)США занепокоєні загрозою нападу Росії в космосі - Цензор.НЕТ 1744
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09.03.2021 08:06 Відповісти
Надоела уже эта картинка. Всё-таки 8 лет прошло.
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09.03.2021 10:03 Відповісти
Рогозин засекретил дыру в «Союзе». )
США занепокоєні загрозою нападу Росії в космосі - Цензор.НЕТ 4872
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09.03.2021 08:10 Відповісти
Так вот, значит, зачем они дырок с станции наделали. Это не дырки, это бойницы!
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09.03.2021 08:12 Відповісти
это отверстия для вёсел.
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09.03.2021 08:32 Відповісти
А так же для мачт и якорной цепи!
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09.03.2021 09:01 Відповісти
Ну это же обычное дело. У стран бывает оружие. Что вообще за бред "беспокоиться" по любому поводу?
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09.03.2021 08:22 Відповісти
ышо бывают скрепы и величие дедываяваленков
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09.03.2021 08:41 Відповісти
витя,а что там челнокъ на Оби - догорел,али какъ ?
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09.03.2021 09:07 Відповісти
что бы ватники не гадили в космосе - ипаште их на земле......
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09.03.2021 08:23 Відповісти
обычно после таких заявлений США спустя короткое время некоторые великие страны начинают кушать репу и ягель..
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09.03.2021 08:25 Відповісти
Все это в деталях обсуждалось военными в конце 90-х. беспокоиться особенно не о чем. Наиболее эффективной представляется система типа иджис по одиночным целям.
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09.03.2021 09:04 Відповісти
жвачку им не продавайте, чтобы дырки в нанотехнологиях залепить было нечем, и все будет в порядке.
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09.03.2021 11:15 Відповісти
Да нету ничего у криворуких рукожопов от слова совсем ,одни понты голимые ! Северная Моржовия уже догоняет Габон по уровню жизни...
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09.03.2021 11:34 Відповісти
 
 