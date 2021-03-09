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Новости Коронавирус и карантин
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Тяжелых последствий после вакцинации в Украине не зафиксировали, - Степанов

Тяжелых последствий после вакцинации в Украине не зафиксировали, - Степанов

В Министерстве здравоохранения отмечают, что тяжелых побочных эффектов после вакцинации в Украине не зафиксировали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, зафиксированы 185 сообщений о побочных эффектах после вакцинации.

"На 20 тыс. прививок мы получили 185 сообщений. Мы фиксируем любые сообщения, которые есть от вакцинации. Начиная с покраснений кожи и заканчивая повышением температуры. Никаких тяжелых последствий после вакцинации в Украине не зафиксировали", - отметил министр.

Степанов добавил, что есть лишь один случай, когда у одного человека, который вакцинировался, двое суток была повышенная температура.

"Еще раз подчеркиваю - вакцинация равна жизни", - подытожил глава Минздрава.

Также читайте: Педагогов планируем вакцинировать до начала нового учебного года, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Тяжкі наслідки від вакцинації як і самої вакцинації і Україні не зафіксовано.
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09.03.2021 09:42
+1
Так же, как после введения физраствора.
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09.03.2021 09:44
+1
Антитіла, після "вакцинування", знайшли, чи какаяразница?
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09.03.2021 10:02
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Тяжкі наслідки від вакцинації як і самої вакцинації і Україні не зафіксовано.
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09.03.2021 09:42 Ответить
*в Україні*
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09.03.2021 10:02 Ответить
Так же, как после введения физраствора.
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09.03.2021 09:44 Ответить
Вакцина не убивает, надо же какая радость...
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09.03.2021 09:58 Ответить
це відверта брехня.У жодної лікарні мого обласного центру немає необхідних умов для зберігання вакцин Використання зіпсованих вакцин вже призводить до загибелі людей.
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09.03.2021 09:59 Ответить
В Ростове живешь? Тады понятно..Кто и где конкретно умер от вакцины?
Вакцину AstraZeneca можно хранить в холодильнике при температуре от 2 до 8°C,



Транспортировка и хранение https://www.dw.com/ru/pravda-i-lozh-o-vakcine-ot-koronavirusa-dejstvitelno-li-ljudi-umirajut-ot-privivki/a-56473803 вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer в течение двух недель могут осуществляться при температуре от минус 15 до минус 25 градусов по Цельсию - то есть в обычных морозильных камерах. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США
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09.03.2021 10:20 Ответить
до чого тут ростов,довбень?
у нас лікарні забезпечені ********* холодильними камерами?
а шо клоун Pfizer закупив?
в Сумах померло вже 10 людей особистих даних я нікому не розголошую у мене знайомі працюють в медичній сфері.
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09.03.2021 10:26 Ответить
ты хоть понимаешь шо в сам себе противоречишь? Млять если в больнице нет даже бытовой морозильной камеры, на анализе чего сделаны выводы о смертности - от вакцины или просто после вакцинации?

Всемирная организация здравоохранения /ВОЗ/ ждет результатов расследования случаев нелегального сбыта вакцин в Китае и готово оказать поддержку китайским ведомствам здравоохранения. Об этом идет речь в заявлении представительства ВОЗ в Китае, обнародованном во вторник.
При этом в сообщении организации отмечается, что при неправильном хранении вакцины могут стать менее эффективными, но даже по истечении срока годности они не оказывают токсического действия. Поэтому вероятность того, что вакцины напрямую представляют угрозу жизни и здоровью людей, крайне низка. Возможная опасность может исходить только оттого, что при таких прививках не вырабатывается иммунитет.
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09.03.2021 11:36 Ответить
звичайно однієї морозильної камери вистачить на десять чи двадцять тисяч вакцин вір в ефективність індійських та китайських вакцин а особливо в те що китайці та воз говорять правду.....з вислюками не сперечаюсь до них доходить не через голову....
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09.03.2021 12:29 Ответить
нахамил -полегчало? ну и слава богу!
И с темы не спрыгуй как москаль. Ты писал что люди гибнут от неправильно хранящихся вакцин! И шо трындеть про эффективность того чего нема? Ни хороших ни не очень хороших? Три тысячи вакцинированных за сутки по стране...Да столько в Сумах за день должны делать и столько же по области!
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09.03.2021 13:20 Ответить
Антитіла, після "вакцинування", знайшли, чи какаяразница?
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09.03.2021 10:02 Ответить
У вас на стройке несчастные случаи были? Нет? Будут. (с)
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09.03.2021 11:06 Ответить
Так и вакцинации ,вроде как нет.😡
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09.03.2021 11:40 Ответить
Т.е. последствия таки есть, но они, по мнению степанова, не такие уж и тяжелые...
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09.03.2021 12:12 Ответить
 
 