Тяжелых последствий после вакцинации в Украине не зафиксировали, - Степанов
В Министерстве здравоохранения отмечают, что тяжелых побочных эффектов после вакцинации в Украине не зафиксировали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам главы Минздрава, зафиксированы 185 сообщений о побочных эффектах после вакцинации.
"На 20 тыс. прививок мы получили 185 сообщений. Мы фиксируем любые сообщения, которые есть от вакцинации. Начиная с покраснений кожи и заканчивая повышением температуры. Никаких тяжелых последствий после вакцинации в Украине не зафиксировали", - отметил министр.
Степанов добавил, что есть лишь один случай, когда у одного человека, который вакцинировался, двое суток была повышенная температура.
"Еще раз подчеркиваю - вакцинация равна жизни", - подытожил глава Минздрава.
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Вакцину AstraZeneca можно хранить в холодильнике при температуре от 2 до 8°C,
Транспортировка и хранение https://www.dw.com/ru/pravda-i-lozh-o-vakcine-ot-koronavirusa-dejstvitelno-li-ljudi-umirajut-ot-privivki/a-56473803 вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer в течение двух недель могут осуществляться при температуре от минус 15 до минус 25 градусов по Цельсию - то есть в обычных морозильных камерах. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США
у нас лікарні забезпечені ********* холодильними камерами?
а шо клоун Pfizer закупив?
в Сумах померло вже 10 людей особистих даних я нікому не розголошую у мене знайомі працюють в медичній сфері.
Всемирная организация здравоохранения /ВОЗ/ ждет результатов расследования случаев нелегального сбыта вакцин в Китае и готово оказать поддержку китайским ведомствам здравоохранения. Об этом идет речь в заявлении представительства ВОЗ в Китае, обнародованном во вторник.
При этом в сообщении организации отмечается, что при неправильном хранении вакцины могут стать менее эффективными, но даже по истечении срока годности они не оказывают токсического действия. Поэтому вероятность того, что вакцины напрямую представляют угрозу жизни и здоровью людей, крайне низка. Возможная опасность может исходить только оттого, что при таких прививках не вырабатывается иммунитет.
И с темы не спрыгуй как москаль. Ты писал что люди гибнут от неправильно хранящихся вакцин! И шо трындеть про эффективность того чего нема? Ни хороших ни не очень хороших? Три тысячи вакцинированных за сутки по стране...Да столько в Сумах за день должны делать и столько же по области!