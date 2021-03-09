Тяжелых последствий после вакцинации в Украине не зафиксировали, - Степанов

В Министерстве здравоохранения отмечают, что тяжелых побочных эффектов после вакцинации в Украине не зафиксировали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, зафиксированы 185 сообщений о побочных эффектах после вакцинации.

"На 20 тыс. прививок мы получили 185 сообщений. Мы фиксируем любые сообщения, которые есть от вакцинации. Начиная с покраснений кожи и заканчивая повышением температуры. Никаких тяжелых последствий после вакцинации в Украине не зафиксировали", - отметил министр.

Степанов добавил, что есть лишь один случай, когда у одного человека, который вакцинировался, двое суток была повышенная температура.

"Еще раз подчеркиваю - вакцинация равна жизни", - подытожил глава Минздрава.

Также читайте: Педагогов планируем вакцинировать до начала нового учебного года, - Степанов