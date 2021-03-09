Важких наслідків після вакцинації в Україні не зафіксували, - Степанов

У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що серйозних побічних ефектів після вакцинації в Україні не зафіксували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами глави МОЗ, зафіксовано 185 повідомлень про побічні ефекти після вакцинації.

"На 20 тис. щеплень ми отримали 185 повідомлень. Ми фіксуємо будь-які повідомлення, які є від вакцинації. Починаючи з почервоніння шкіри і закінчуючи підвищенням температури. Жодних важких наслідків після вакцинації в Україні не зафіксували", - зазначив міністр.

Степанов додав, що є лише один випадок, коли в однієї людини, яка вакцинувалася, дві доби була підвищена температура.

"Ще раз підкреслюю - вакцинація дорівнює життя", - підсумував глава МОЗ.

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