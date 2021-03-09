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Новини Коронавірус і карантин
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Важких наслідків після вакцинації в Україні не зафіксували, - Степанов

Важких наслідків після вакцинації в Україні не зафіксували, - Степанов

У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що серйозних побічних ефектів після вакцинації в Україні не зафіксували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами глави МОЗ, зафіксовано 185 повідомлень про побічні ефекти після вакцинації.

"На 20 тис. щеплень ми отримали 185 повідомлень. Ми фіксуємо будь-які повідомлення, які є від вакцинації. Починаючи з почервоніння шкіри і закінчуючи підвищенням температури. Жодних важких наслідків після вакцинації в Україні не зафіксували", - зазначив міністр.

Степанов додав, що є лише один випадок, коли в однієї людини, яка вакцинувалася, дві доби була підвищена температура.

"Ще раз підкреслюю - вакцинація дорівнює життя", - підсумував глава МОЗ.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 1 171 особу, загалом - 19 118, - МОЗ

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Тяжкі наслідки від вакцинації як і самої вакцинації і Україні не зафіксовано.
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09.03.2021 09:42
+1
Так же, как после введения физраствора.
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09.03.2021 09:44
+1
Антитіла, після "вакцинування", знайшли, чи какаяразница?
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09.03.2021 10:02
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Тяжкі наслідки від вакцинації як і самої вакцинації і Україні не зафіксовано.
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09.03.2021 09:42 Відповісти
*в Україні*
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09.03.2021 10:02 Відповісти
Так же, как после введения физраствора.
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09.03.2021 09:44 Відповісти
Вакцина не убивает, надо же какая радость...
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09.03.2021 09:58 Відповісти
це відверта брехня.У жодної лікарні мого обласного центру немає необхідних умов для зберігання вакцин Використання зіпсованих вакцин вже призводить до загибелі людей.
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09.03.2021 09:59 Відповісти
В Ростове живешь? Тады понятно..Кто и где конкретно умер от вакцины?
Вакцину AstraZeneca можно хранить в холодильнике при температуре от 2 до 8°C,



Транспортировка и хранение https://www.dw.com/ru/pravda-i-lozh-o-vakcine-ot-koronavirusa-dejstvitelno-li-ljudi-umirajut-ot-privivki/a-56473803 вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer в течение двух недель могут осуществляться при температуре от минус 15 до минус 25 градусов по Цельсию - то есть в обычных морозильных камерах. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США
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09.03.2021 10:20 Відповісти
до чого тут ростов,довбень?
у нас лікарні забезпечені ********* холодильними камерами?
а шо клоун Pfizer закупив?
в Сумах померло вже 10 людей особистих даних я нікому не розголошую у мене знайомі працюють в медичній сфері.
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09.03.2021 10:26 Відповісти
ты хоть понимаешь шо в сам себе противоречишь? Млять если в больнице нет даже бытовой морозильной камеры, на анализе чего сделаны выводы о смертности - от вакцины или просто после вакцинации?

Всемирная организация здравоохранения /ВОЗ/ ждет результатов расследования случаев нелегального сбыта вакцин в Китае и готово оказать поддержку китайским ведомствам здравоохранения. Об этом идет речь в заявлении представительства ВОЗ в Китае, обнародованном во вторник.
При этом в сообщении организации отмечается, что при неправильном хранении вакцины могут стать менее эффективными, но даже по истечении срока годности они не оказывают токсического действия. Поэтому вероятность того, что вакцины напрямую представляют угрозу жизни и здоровью людей, крайне низка. Возможная опасность может исходить только оттого, что при таких прививках не вырабатывается иммунитет.
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09.03.2021 11:36 Відповісти
звичайно однієї морозильної камери вистачить на десять чи двадцять тисяч вакцин вір в ефективність індійських та китайських вакцин а особливо в те що китайці та воз говорять правду.....з вислюками не сперечаюсь до них доходить не через голову....
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09.03.2021 12:29 Відповісти
нахамил -полегчало? ну и слава богу!
И с темы не спрыгуй как москаль. Ты писал что люди гибнут от неправильно хранящихся вакцин! И шо трындеть про эффективность того чего нема? Ни хороших ни не очень хороших? Три тысячи вакцинированных за сутки по стране...Да столько в Сумах за день должны делать и столько же по области!
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09.03.2021 13:20 Відповісти
Антитіла, після "вакцинування", знайшли, чи какаяразница?
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09.03.2021 10:02 Відповісти
У вас на стройке несчастные случаи были? Нет? Будут. (с)
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09.03.2021 11:06 Відповісти
Так и вакцинации ,вроде как нет.😡
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09.03.2021 11:40 Відповісти
Т.е. последствия таки есть, но они, по мнению степанова, не такие уж и тяжелые...
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09.03.2021 12:12 Відповісти
 
 