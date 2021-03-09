Важких наслідків після вакцинації в Україні не зафіксували, - Степанов
У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що серйозних побічних ефектів після вакцинації в Україні не зафіксували.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За словами глави МОЗ, зафіксовано 185 повідомлень про побічні ефекти після вакцинації.
"На 20 тис. щеплень ми отримали 185 повідомлень. Ми фіксуємо будь-які повідомлення, які є від вакцинації. Починаючи з почервоніння шкіри і закінчуючи підвищенням температури. Жодних важких наслідків після вакцинації в Україні не зафіксували", - зазначив міністр.
Степанов додав, що є лише один випадок, коли в однієї людини, яка вакцинувалася, дві доби була підвищена температура.
"Ще раз підкреслюю - вакцинація дорівнює життя", - підсумував глава МОЗ.
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Вакцину AstraZeneca можно хранить в холодильнике при температуре от 2 до 8°C,
Транспортировка и хранение https://www.dw.com/ru/pravda-i-lozh-o-vakcine-ot-koronavirusa-dejstvitelno-li-ljudi-umirajut-ot-privivki/a-56473803 вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer в течение двух недель могут осуществляться при температуре от минус 15 до минус 25 градусов по Цельсию - то есть в обычных морозильных камерах. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США
у нас лікарні забезпечені ********* холодильними камерами?
а шо клоун Pfizer закупив?
в Сумах померло вже 10 людей особистих даних я нікому не розголошую у мене знайомі працюють в медичній сфері.
Всемирная организация здравоохранения /ВОЗ/ ждет результатов расследования случаев нелегального сбыта вакцин в Китае и готово оказать поддержку китайским ведомствам здравоохранения. Об этом идет речь в заявлении представительства ВОЗ в Китае, обнародованном во вторник.
При этом в сообщении организации отмечается, что при неправильном хранении вакцины могут стать менее эффективными, но даже по истечении срока годности они не оказывают токсического действия. Поэтому вероятность того, что вакцины напрямую представляют угрозу жизни и здоровью людей, крайне низка. Возможная опасность может исходить только оттого, что при таких прививках не вырабатывается иммунитет.
И с темы не спрыгуй как москаль. Ты писал что люди гибнут от неправильно хранящихся вакцин! И шо трындеть про эффективность того чего нема? Ни хороших ни не очень хороших? Три тысячи вакцинированных за сутки по стране...Да столько в Сумах за день должны делать и столько же по области!