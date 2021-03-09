"Слуга народа" Фролов о Степанове: "Сейчас его увольнять - это будет безответственно"
Во фракции "Слуга народа" заявили, что увольнение министра здравоохранения Максима Степанова из-за проблем с вакцинацией от коронавируса будет безответственным шагом.
Об этом в эфире телеканала Украина 24 сказал депутат "Слуги народа" Павел Фролов, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас его увольнять - это фактически будет безответственно, потому что он эту стратегию закладывал. Он проводил переговоры. От него есть информация о том, что более 20 млн вакцин… что уже есть договоренность о поставке. Причем это еще не все, это все продолжается… У нас в пятницу был час вопросов к правительству, он сказал, что будет возможность всем желающим до конца года вакцинироваться", - отметил он.
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прям как на даунбабве: тама - придут злые Укры и всех съедят, а здеся - если не Степанов, то мы все умрём от коровавируса.
Кстати, он у нас тут был главный борцун с барановирусом. Запирал нас всех на несколько месяцев, заставлял тряпки на лицах носить.
А теперь вот лечится сам.
Ну, не сам же він собі ті каліцтва заподіяв, щоб тепер відсторонитися ?
Чи як ?
НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!