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"Слуга народа" Фролов о Степанове: "Сейчас его увольнять - это будет безответственно"

Во фракции "Слуга народа" заявили, что увольнение министра здравоохранения Максима Степанова из-за проблем с вакцинацией от коронавируса будет безответственным шагом.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 сказал депутат "Слуги народа" Павел Фролов, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас его увольнять - это фактически будет безответственно, потому что он эту стратегию закладывал. Он проводил переговоры. От него есть информация о том, что более 20 млн вакцин… что уже есть договоренность о поставке. Причем это еще не все, это все продолжается… У нас в пятницу был час вопросов к правительству, он сказал, что будет возможность всем желающим до конца года вакцинироваться", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если до конца недели вакцины в Украине не будет, то нардепы поднимут вопрос увольнения Степанова, - "слуга народа" Гетманцев

Автор: 

Минздрав (4899) увольнение (2674) Степанов Максим (2062) Слуга народа (2628)


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Топ комментарии
+11
Конечно безответственно снимать Степанова, все схемы коррупционные от масок до вакцин - коту под хвост.
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09.03.2021 09:55
+9
а ответственность когда будет? Когда в Израиль втече або до Ростова?
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09.03.2021 09:59
+9
Безответственно во время эпидемии держать министром непрофессионала и вора.
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09.03.2021 10:04
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Конечно безответственно снимать Степанова, все схемы коррупционные от масок до вакцин - коту под хвост.
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09.03.2021 09:55 Ответить
Не все еще украдено! Еще работать и работать, да зелебобики? ***** урода и для внуков хватит, а вы, лошары, им нафиг не нужны, сдыхайте от ковида, меньше нагрузки на пенсионный фонд.
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09.03.2021 10:44 Ответить
У Зеленського вся команда непрофесійна і тому міняти Степанова немає на кого, всі дебіли! Можна було б повернути Супрун, але для цього потрібна справжня сміливість і яйця, яких в Зеленського немає! Потрібно буде знімати і фізкультурника Радуцького який і мутить всі схеми на медицині! Степанова використають на повну і викинуть як використаний презерватив і призначать наступного ідіота який буде нести кримінальну відповідальність за схеми мафії на закупівлях. Степанова з Радуцький потрібно арештовувати і засудити до виключної міри покарання за 35 тис. додаткових смертей від хвороб по результатам 2020 року!
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09.03.2021 11:09 Ответить
Итого, снимать нужно не степашку, а зелю. Степашка тогда сам сбежит. Если успеет.
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09.03.2021 13:53 Ответить
А расстрелять?
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09.03.2021 11:03 Ответить
Ваша фантазия, вот у вас и спрашиваем) а расстрелять?
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09.03.2021 11:05 Ответить
Спробував би хтось так сказати в 2019 про Пороха - ЗЄбіли б заплювали його.
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09.03.2021 09:57 Ответить
а ответственность когда будет? Когда в Израиль втече або до Ростова?
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09.03.2021 09:59 Ответить
зачем увольнять ,вы его просто сократите и введите новую должность Министр Офиса Хауса
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09.03.2021 10:01 Ответить
Безответственно во время эпидемии держать министром непрофессионала и вора.
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09.03.2021 10:04 Ответить
Его не увольнять, а садить нужно, вообще-то. Причём надолго.
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09.03.2021 10:06 Ответить
а то как же! кто нам ещё страшнее сказки будет выдумывать?
прям как на даунбабве: тама - придут злые Укры и всех съедят, а здеся - если не Степанов, то мы все умрём от коровавируса.
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09.03.2021 10:06 Ответить
Поменяйте на Радуцкого! Тот вакцину перепродаст и в ОПу занесёт еще больше, чем степашка!
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09.03.2021 10:07 Ответить
Якщо йдеться про здоров'я людей - то заміна Степанова на компетентного спеціаліста як раз на часі. А якщо про корупційні оборудки - то, звичайно ж, ні.
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09.03.2021 10:08 Ответить
А у нас в штате Виктория премьер сегодня дома с лестницы упал. Лежит в реанимации с переломанными позвонками и рёбрами.
Кстати, он у нас тут был главный борцун с барановирусом. Запирал нас всех на несколько месяцев, заставлял тряпки на лицах носить.
А теперь вот лечится сам.
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09.03.2021 10:13 Ответить
А для каких целей кацарылый кенгуру нам твоя инфа?
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09.03.2021 10:24 Ответить
так может то его благодарные жители штата Виктория с лестницы упали?
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09.03.2021 10:24 Ответить
"Teмны дела твои, Господи" (С)
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09.03.2021 10:25 Ответить
Это откуда цитата, дядя? И какой бог, по-твоему, занят темными делами?
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09.03.2021 10:40 Ответить
Бог един.
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09.03.2021 12:45 Ответить
Шо, карма ?
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09.03.2021 10:30 Ответить
Я даже не рискну догадок строить.
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09.03.2021 12:45 Ответить
Домашні - не помогли.
Ну, не сам же він собі ті каліцтва заподіяв, щоб тепер відсторонитися ?
Чи як ?
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09.03.2021 20:56 Ответить
Газеты деталей не сообщают. Сообщили только что его привезли в отделение травматологии центральной общественной (т.е. бесплатной) больницы: Alfred Hospital. То есть в тот самый госпиталь где на несколько месяцев были отменены все плановые операции самым бедным людям, которые не могут оплачивать частную страховку. Сколько из них умерли из-за этого - мы не знаем. Но, да, видимо какая-то карма таки есть.
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09.03.2021 22:59 Ответить
Неудивительно, что смертность среди населения, которое пренебрегает элементарными средствами защиты, столь высока. Правильно, теория Дарвина должна поработать и пофигисты и искатели всяческих заговоров вымрут, как мамонты.
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09.03.2021 10:55 Ответить
У нас нет никакой смертности "от ковида". Ноль.
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09.03.2021 12:44 Ответить
"Слуга народа" Фролов, то что ты дебудад, а пародия на клоуна призЕдент, да ещё в такое время, вот это крайне безответственно!!!
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09.03.2021 10:21 Ответить
Степанов не закладывал стратегию, он на нее накладывал. Просрал заявку на получение нормальных вакцин. Потом занимался поиском хоть чего-нибудь похожего. Непонятно с какого черного хода фабрики вынес факцину буквально в карманах. Потом заявил, что от этой гадости, о чудо, не умирают. Потом заявил, что все графики этой факцинации летят к чертям. Ну за что его увольнять, в самом деле?
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09.03.2021 10:24 Ответить
Степашка всё правильно сделал! Не завалив заявку, как бы оно закупку вакцины протянул бы без однодневной фирмы-прокладки? А так, он и шмыгля при деньгах и зЕ, что то перепадёт, так что увольнять низяяя!!!
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09.03.2021 11:10 Ответить
Степанов - очень достойный манагер. Только поздравлять его нужно не с Днем медработника (бо оно точно не медработник), а с Днем строителя. Построить в кратчайшие сроки столько схем! Короче, чувак блестяще справился с поставленными задачами. А вакцинация... а что вакцинация? Вам надо, вы и вакцинируйтесь.
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09.03.2021 10:39 Ответить
Ми вже пів року чуємо цей стогін депутатів СН: "що коня на переправі не міняють". По перше це не кінь, а кляча Коломойського. Може цю клячу пора скинути з переправи, бо з неї і так толку не буде!!!
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09.03.2021 10:40 Ответить
Не Коломойского, а Ахметова. "Героев" и их биографию надо знать в лицо
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09.03.2021 11:51 Ответить
если кот нагадил ,безответственно дерьмо убирать,пускай воняет
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09.03.2021 10:46 Ответить
Пускай валит в свою Амурскую область - рассказывать бичам сказки как он мужественно привёз вакцину.
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09.03.2021 11:04 Ответить
Этот конь педальный не уйдёт , пока все откаты не получит!
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09.03.2021 11:34 Ответить
"Слуги народа" решили, что они - новая "Партия регионов". Может напомнить этим "слугам" чем закончила та партия вместе со своим создателем?
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09.03.2021 11:38 Ответить
Правильно, нет надобности менять шило на мыло
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09.03.2021 11:48 Ответить
Для тех, кому чем хуже, тем лучше:
НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!
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09.03.2021 12:11 Ответить
Держать его далее министром - это преступная безответственность.
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09.03.2021 13:34 Ответить
Мне кажется Скалецкая в 100 раз лучше и быстрее могла бы организовать процесс вакцинации, а эти умеют только сопли жевать.
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09.03.2021 14:01 Ответить
Степанов "закладывал стратегию", что Украина будет 96-й страной в мире начавшей вакцинацию? И где можно ознакомиться с этой "стратегией"?
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09.03.2021 15:25 Ответить
- Малешкин, почему вы не доложили комбату?Саня опустил голову и так сжал зубы, что никакая сила не смогла бы их разомкнуть. Что будет, то пусть и будет. Все смотрели па Малешкина, а он, опустив голову, упорно молчал. И вдруг Пашка Теленков громко сказал:- Он боится комбата, товарищ полковник. Комбат Сергачев все грозится снять его с машины.- Как это снять? - недоумевая, переспросил Басов и с интересом посмотрел на Сергачева.Теперь все смотрели на капитана. Сергачев вскинул подбородок и заговорил твердо, не спуская глаз с полковника:- Снимать с машины командира у меня нет прав. Я имею в виду, товарищ полковник, подать вам рапорт, чтоб убрали с батареи младшего лейтенанта Малешкина. Я его подам после боевых действий.- Почему?Сергачев удивленно вскинул брови, как бы давая этим понять, что вопрос крайне странен.- Вы сами видите, товарищ полковник, какой Малешкин командир. Шут гороховый. - Капитан усмехнулся одними губами.Командир полка побагровел:- Я вас, капитан, спрашиваю не о причинах. Я спрашиваю: почему вы хотите его снять не перед боем, а после? Вы считаете его плохим командиром?Сергачев четко щелкнул каблуками:- Так точно.- Тогда почему же вы с плохим командиром решились идти в бой?Стало так тихо, что было слышно, как в головней самоходке работает радиостанция.- Странная логика у капитана Сергачева, - задумчиво промолвил замполит Овсянников.
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09.03.2021 23:40 Ответить
 
 