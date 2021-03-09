"Слуга народа" Фролов о Степанове: "Сейчас его увольнять - это будет безответственно"

Во фракции "Слуга народа" заявили, что увольнение министра здравоохранения Максима Степанова из-за проблем с вакцинацией от коронавируса будет безответственным шагом.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 сказал депутат "Слуги народа" Павел Фролов, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас его увольнять - это фактически будет безответственно, потому что он эту стратегию закладывал. Он проводил переговоры. От него есть информация о том, что более 20 млн вакцин… что уже есть договоренность о поставке. Причем это еще не все, это все продолжается… У нас в пятницу был час вопросов к правительству, он сказал, что будет возможность всем желающим до конца года вакцинироваться", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если до конца недели вакцины в Украине не будет, то нардепы поднимут вопрос увольнения Степанова, - "слуга народа" Гетманцев