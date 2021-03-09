"Слуга народу" Фролов про Степанова: "Зараз його звільняти - це буде безвідповідально"

У фракції "Слуга народу" заявили, що звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова через проблеми з вакцинацією проти коронавірусу буде безвідповідальним кроком.

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 сказав депутат "Слуги народу" Павло Фролов, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз його звільняти – це фактично буде безвідповідально, тому що він цю стратегію закладав. Він проводив переговори. Від нього є інформація про те, що понад 20 млн вакцин… що вже є домовленість про поставку. Причому це ще не все, це все продовжується… У нас у п'ятницю була година запитань до уряду, він сказав, що буде можливість усім охочим до кінця року вакцинуватися", - зазначив він.

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