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Новости Е-декларации госслужащих
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Разумков задекларировал 1,3 млн грн от продажи имущества

Разумков задекларировал 1,3 млн грн от продажи имущества

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал 1,344 млн гривен от продажи движимого имущества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует сообщение о существенных изменениях в имущественном положении, опубликованное в реестре деклараций.

Отмечается, что доход был получен от продажи движимого имущества, кроме ценных бумаг и корпоративных прав. В документе также уточняется, что покупателем имущества является гражданин Бондаренко Владимир Николаевич.

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Информация о том, какое именно имущество отчуждено, в сообщении отсутствует. Операция по отчуждению имущества состоялась 3 марта.

Как сообщалось, Разумков задекларировал за 2019 год около 1,3 млн грн дохода, дом под Киевом, несколько квартир и четыре автомобиля.

Разумков задекларировал 1,3 млн грн от продажи имущества 01
Разумков задекларировал 1,3 млн грн от продажи имущества 02

Автор: 

доходы (526) электронное декларирование (1025) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+3
А еще Понтий Пилат Иисуса распял, а Лазаренко в Штатах срок мотал - новиноват Порошенко
Разумков задекларировал 1,3 млн грн от продажи имущества - Цензор.НЕТ 1823
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09.03.2021 10:36
+2
жлобы уроды
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09.03.2021 10:35
+1
А Парубій був бідніший!!!! Про Гройсмана не памятаю.
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09.03.2021 10:30
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тачилу толкнул?
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09.03.2021 10:29 Ответить
Так, життя у Ростові дороге задоволення....
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09.03.2021 11:41 Ответить
А Парубій був бідніший!!!! Про Гройсмана не памятаю.
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09.03.2021 10:30 Ответить
И причем здесь Парубий ?
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09.03.2021 10:31 Ответить
Також був головою парламенту.
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09.03.2021 10:40 Ответить
У мня к Парубию нет вопросов . Особенно после принятия закона о ТСК, который ветировал гундосый. По этому закону украинцам гарантировалась законный и мирный импичмент президенту. А говорит про "папередников"- дурной тон, когда сам по уши не в шоколаде .
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09.03.2021 10:49 Ответить
Чому б і не згадати, якщо згадувати правдиво, без дурного накидування, образ, фейків?
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09.03.2021 10:56 Ответить
Ответ выше. Только что посмотрел декларацию Парубия, по сравнению с разумковым, он нищеброд.
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09.03.2021 11:01 Ответить
Так. Значить, Довганенко правий.
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09.03.2021 11:06 Ответить
Эх вася, вася...
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09.03.2021 11:29 Ответить
А еще Понтий Пилат Иисуса распял, а Лазаренко в Штатах срок мотал - новиноват Порошенко
Разумков задекларировал 1,3 млн грн от продажи имущества - Цензор.НЕТ 1823
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09.03.2021 10:36 Ответить
что это у него там двигается???)))
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09.03.2021 10:30 Ответить
велосипед чи самокат
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09.03.2021 10:40 Ответить
Скільки ж у них того "імущества", де вони його заробили і за який кошт купили...
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09.03.2021 10:34 Ответить
жлобы уроды
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09.03.2021 10:35 Ответить
Готовится к большому шухеру
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09.03.2021 10:50 Ответить
Ну а що робити,коли не вистачає зарплати? Мінімалка,а що ж ви хочете...
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09.03.2021 11:11 Ответить
А чье это было имущество, тоже задекларировал?
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09.03.2021 11:13 Ответить
То в скільки раз, зебіли, збагатився чеснейший баррижний клерк? Як там працюють ломбарди? Вдень і вночі? Коронавірус і війна не заважають?
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09.03.2021 12:37 Ответить
 
 