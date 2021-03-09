Разумков задекларировал 1,3 млн грн от продажи имущества

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал 1,344 млн гривен от продажи движимого имущества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует сообщение о существенных изменениях в имущественном положении, опубликованное в реестре деклараций.

Отмечается, что доход был получен от продажи движимого имущества, кроме ценных бумаг и корпоративных прав. В документе также уточняется, что покупателем имущества является гражданин Бондаренко Владимир Николаевич.

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Информация о том, какое именно имущество отчуждено, в сообщении отсутствует. Операция по отчуждению имущества состоялась 3 марта.

Как сообщалось, Разумков задекларировал за 2019 год около 1,3 млн грн дохода, дом под Киевом, несколько квартир и четыре автомобиля.



