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Новини Е-декларації держслужбовців
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Разумков задекларував 1,3 млн грн від продажу майна

Разумков задекларував 1,3 млн грн від продажу майна

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков задекларував 1,344 млн гривень від продажу рухомого майна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, опубліковане в реєстрі декларацій.

Зазначається, що дохід був отриманий від продажу рухомого майна, крім цінних паперів та корпоративних прав. У документі також уточнюється, що покупцем майна є громадянин Бондаренко Володимир Миколайович.

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Інформація про те, яке саме майно відчужене, у повідомленні відсутня. Операція з відчуження майна відбулася 3 березня.

Як повідомлялося, Разумков задекларував за 2019 рік приблизно 1,3 млн грн доходу, будинок під Києвом, кілька квартир і чотири автомобілі.

Разумков задекларував 1,3 млн грн від продажу майна 01
Разумков задекларував 1,3 млн грн від продажу майна 02

Автор: 

доходи (614) електронне декларування (1468) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+3
А еще Понтий Пилат Иисуса распял, а Лазаренко в Штатах срок мотал - новиноват Порошенко
Разумков задекларировал 1,3 млн грн от продажи имущества - Цензор.НЕТ 1823
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09.03.2021 10:36
+2
жлобы уроды
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09.03.2021 10:35
+1
А Парубій був бідніший!!!! Про Гройсмана не памятаю.
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09.03.2021 10:30
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тачилу толкнул?
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09.03.2021 10:29 Відповісти
Так, життя у Ростові дороге задоволення....
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09.03.2021 11:41 Відповісти
А Парубій був бідніший!!!! Про Гройсмана не памятаю.
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09.03.2021 10:30 Відповісти
И причем здесь Парубий ?
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09.03.2021 10:31 Відповісти
Також був головою парламенту.
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09.03.2021 10:40 Відповісти
У мня к Парубию нет вопросов . Особенно после принятия закона о ТСК, который ветировал гундосый. По этому закону украинцам гарантировалась законный и мирный импичмент президенту. А говорит про "папередников"- дурной тон, когда сам по уши не в шоколаде .
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09.03.2021 10:49 Відповісти
Чому б і не згадати, якщо згадувати правдиво, без дурного накидування, образ, фейків?
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09.03.2021 10:56 Відповісти
Ответ выше. Только что посмотрел декларацию Парубия, по сравнению с разумковым, он нищеброд.
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09.03.2021 11:01 Відповісти
Так. Значить, Довганенко правий.
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09.03.2021 11:06 Відповісти
Эх вася, вася...
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09.03.2021 11:29 Відповісти
А еще Понтий Пилат Иисуса распял, а Лазаренко в Штатах срок мотал - новиноват Порошенко
Разумков задекларировал 1,3 млн грн от продажи имущества - Цензор.НЕТ 1823
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09.03.2021 10:36 Відповісти
что это у него там двигается???)))
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09.03.2021 10:30 Відповісти
велосипед чи самокат
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09.03.2021 10:40 Відповісти
Скільки ж у них того "імущества", де вони його заробили і за який кошт купили...
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09.03.2021 10:34 Відповісти
жлобы уроды
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09.03.2021 10:35 Відповісти
Готовится к большому шухеру
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09.03.2021 10:50 Відповісти
Ну а що робити,коли не вистачає зарплати? Мінімалка,а що ж ви хочете...
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09.03.2021 11:11 Відповісти
А чье это было имущество, тоже задекларировал?
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09.03.2021 11:13 Відповісти
То в скільки раз, зебіли, збагатився чеснейший баррижний клерк? Як там працюють ломбарди? Вдень і вночі? Коронавірус і війна не заважають?
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09.03.2021 12:37 Відповісти
 
 