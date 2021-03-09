Разумков задекларував 1,3 млн грн від продажу майна
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков задекларував 1,344 млн гривень від продажу рухомого майна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, опубліковане в реєстрі декларацій.
Зазначається, що дохід був отриманий від продажу рухомого майна, крім цінних паперів та корпоративних прав. У документі також уточнюється, що покупцем майна є громадянин Бондаренко Володимир Миколайович.
Інформація про те, яке саме майно відчужене, у повідомленні відсутня. Операція з відчуження майна відбулася 3 березня.
Як повідомлялося, Разумков задекларував за 2019 рік приблизно 1,3 млн грн доходу, будинок під Києвом, кілька квартир і чотири автомобілі.
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