На Ривненщине умер 4-месячный ребенок: на его лице заснул кот

В Ривненской области умер 4-месячный ребенок. На его лице заснул кот.

Об этом сообщают в Ривненском областном центре экстренной медицинской помощи, передает Цензор.НЕТ.

По словам матери, мальчик лежал в коляске. Она обнаружила его без признаков жизни, когда увидела, что кот спит на лице малыша

До приезда медиков отец мальчика делал ему массаж сердца.

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Бригада Острожской подстанции экстренной медицинской помощи, которая приехала на вызов, провела реанимационные мероприятия, но ребенок не подавал признаков жизни

По настоянию родителей, малыша транспортировали в Острожскую центральную районную больницу. Там констатировали биологическую смерть ребенка. О происшествии сообщили полицейским.