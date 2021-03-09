На Ривненщине умер 4-месячный ребенок: на его лице заснул кот
В Ривненской области умер 4-месячный ребенок. На его лице заснул кот.
Об этом сообщают в Ривненском областном центре экстренной медицинской помощи, передает Цензор.НЕТ.
По словам матери, мальчик лежал в коляске. Она обнаружила его без признаков жизни, когда увидела, что кот спит на лице малыша
До приезда медиков отец мальчика делал ему массаж сердца.
Бригада Острожской подстанции экстренной медицинской помощи, которая приехала на вызов, провела реанимационные мероприятия, но ребенок не подавал признаков жизни
По настоянию родителей, малыша транспортировали в Острожскую центральную районную больницу. Там констатировали биологическую смерть ребенка. О происшествии сообщили полицейским.
Топ комментарии
+25 vismavista
показать весь комментарий09.03.2021 11:11
+24 Chip Foose
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+22 Алла Капацына #409292
показать весь комментарий09.03.2021 11:06
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Проясню: мені все одно, хто написав "Собака б такого не зробила" з дитиною. Ти тут не головна, я з тобою, чи ніком не сварився і не дружив. І, взагалі, твій нік не запам"ятовував. Я пишу на форумі, а не з тобою, особисто, розмовляю. Зрозуміло?
Для мене, головне от та брехня "Собака б такого не зробила" з дитиною.
Усе інше за дужками.
Знаємо таких зоозахисників- вегетаріанців. Один з них від такої любові людей у печах спалював. Логічно ви не може довести свої аргументі. От і вмикаєте ненависть.
Взагалі, ненавидіти людей, які байдужі до тварин, чи, як вам вважається, ненавидять тварин, то напевно з психікою щось не те, пардон. Доречі, тварин не вважаю своїми братами. І брати у мене то люди. Я от намагаюся спіймати себе на думці, кого я ненавиджу, і не можу. Не має у мене таких, навіть до тебе, що ненавидить мене. Ну, хіба що Х*йла
P.S. Раніше і уявити не міг, що із-за тварин можна когось ненавидіти. В усякому разі мені тепер зрозуміло, що такі люди є.
треба ще постаратись. Жаль малого і коту тепер життя не буде.
Погуглите хотя бы Украину и найдете до десятка похожих случаев...
интересно с каких сводок берут подобные "новости" редакторы ЦН?
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/cat-kills-baby-girl-sleeps-21014606
Вдарився об стільчик - айяяй, поганий стільчик
Перечепився через пеньок - айяяй поганий пеньок
Недогледів кота - айяяй - поганий кіт
Всі кругом погані і винні
п.с. купа випадків коли собаки калічать чи вбивають дітей, але то таке.....
Чи Кіт має вміти читати ???.
п.с. СобаКа могла просто перевернути КолясКу і вбити дитину.
п.п.с у мене собака.
Повторюсь для особо "одаренных"- считаю, что вина родителей, несомненно, присутствует. Но и их домашний "любимец" заслуживает отдельной оценки.
п.с. не всі собакени такі чемні як ваша. Та і ска3 ніхто не відміняв.
Не домоні3уйте 1 і не вихваляйте інших, це лише тварини і віри їм нема.
Щось мені підказує що по вині СОБАК(не бійцівських) загинуло на ПОРЯДОК більше дітей ніж від кішок(домашніх). Упереджене ставлення засуньте собі в дупу ))).
Ну і на останок, коли будеш Батьком пильнуй добре своє дитя, бо Собака вона таки лише тварина, і може наробити для твоїє дитини лиха(звісно не свідомо). Як і оця кішка яка просто вмостилась як і 1000 разів до того в тепле місце спати.
п.с. в десятий раз, винні тут лише батьки бовдури. Це називається злочинна недбалість. Хоча вони своє отримали сповна, якщо не пияки, які заради грошей дітей стругають.
"Щось тобі підсказує"? Это "щось" называется "дурість" и "відсутність елементарних знань". Если бы ты хоть немного знал про Гугел, то наверняка нашёл бы себе отличия собаки от кота. В плане интеллекта в особенности.
Нет никакого "упередженого ставлення" (иначе вопрос завести кота для меня не стоял бы априори). Есть ФАКТЫ, в том числе и факт данного печального события, который лишь подтверждает правоту моих оценок этого зверя. А ещё у меня есть один знакомый, жена которого за последних лет 5 выгнала на улицу примерно 6 котов. Очень она "любит" этих животных. Пока маленькие- терпит все их "шалости", "мимотуалеты", подрепанные обои, ободранные занавести и т.д..Всё надеется "отучить". Но когда зверьё подрастает и "шалости" становятся более серьезными и невыносимыми, просто выставляет кота за дверь. Муж приходит с работы, а кота уже нет. Я, конечно, это не одобряю. И после "расставания" со вторым котом говорю ей: "Не бери больше котят. Ты же делаешь их несчастными! Ну не оправдывают коты твоих ожиданий, так и заводи их больше." "Нет"- говорит- "просто я не нашла ещё "своего кота!" )
И ещё. Если бы ты умел читать, то понял бы, что я давно Батько. И собака моя растила моего ребёнка вместе со мной. Часто спала с ним, когда он был маленьким (не младенцем, правда). Но даже в страшном сне не могу себе представить, чтобы она лягла ему НА ЛИЦО! И делал он с ней всё, что хотел. И ничего! Самое большее, когда совсем достанет или сделает больно, немного прижмёт зубами ручку и тут же оближет. Так и во сне. Даже мух на природе от него отгоняла, когда спал! Неееее. Собака- это не кот.
1. Скільки дітей гине від котів?
2. Скільки дітей гине під авто, або в авто?
Скільки водіїв/власників авто потрібно "убіть, викінуть, застрєліть"...?
2. Тоже много. И не только детей. Потому что алкашни и безбашенных идиотов у нас- хоть отбавляй. В идеале- да. Каждая бухая тварь, садящаяся за руль, должна понимать, что в случае чего- за украденную чужую жизнь придётся платить жизнью СВОЕЙ. Но у нас "гуманизЬм". 5 лет отсидел (если не откупился)- и на свободу. Продолжать УБИВАТЬ!
Ваше "порівняння", м"ячко кажучи,- некоректне. Демагогія
Доречі, водіїв судять, вони в тюрму сідають, а раніше і смертна кара була. А коти у
насвас священні, як то корови і Індії. Да, і, взагалі річ була про немовля, яке в дорожньому русі, як правило участі не приймає, бо ходити не може.