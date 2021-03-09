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На Рівненщині померла 4-місячна дитина: на її обличчі заснув кіт

На Рівненщині померла 4-місячна дитина: на її обличчі заснув кіт

У Рівненській області померла 4-місячна дитина. На її обличчі заснув кіт.

Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги, передає Цензор.НЕТ.

За словами матері, хлопчик лежав у колясці. Вона виявила його без ознак життя, коли побачила, що кіт спить на обличчі малюка

До приїзду медиків батько хлопчика робив йому масаж серця.

Бригада Острозької підстанції екстреної медичної допомоги, яка приїхала на виклик, провела реанімаційні заходи, але дитина не подавала ознак життя.

Читайте: П'ятеро дітей, у яких влітку 2020 року помер батько, а в березні 2021 - мама, потребують допомоги. ФОТО

За наполяганням батьків, малюка транспортували в Острозьку центральну районну лікарню. Там констатували біологічну смерть дитини. Про подію повідомили поліцейським.

На Рівненщині померла 4-місячна дитина: на її обличчі заснув кіт 01

Автор: 

діти (5041) тварини (459) смерть (6740) Рівненська область (1171)


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Топ коментарі
+25
Это как винить электричество тому, кто не отключив питание чинит розетку. Будут дети и будут коты, и никуда не деться от этой реальности. Да, и электричество то же бдет.
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09.03.2021 11:11
+24
жаль ребенка и жаль кота, которого наверняка убьют, а ведь виноватые то родители которые не смотрят за детьми
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09.03.2021 11:24
+22
винні батьки, не подбали про безпеку дитини... жаль...
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09.03.2021 11:06
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Так от алаверди - ПНХ, троляка.
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09.03.2021 15:48 Відповісти
Собі залиш
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09.03.2021 15:55 Відповісти
Падонаг!
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09.03.2021 15:57 Відповісти
Хм. Я досі і слів таки не знав. Ну, давай продовжуй, як відповісти не має чим. А краще у дзеркало подивись
Проясню: мені все одно, хто написав "Собака б такого не зробила" з дитиною. Ти тут не головна, я з тобою, чи ніком не сварився і не дружив. І, взагалі, твій нік не запам"ятовував. Я пишу на форумі, а не з тобою, особисто, розмовляю. Зрозуміло?
Для мене, головне от та брехня "Собака б такого не зробила" з дитиною.
Усе інше за дужками.
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09.03.2021 16:14 Відповісти
Ти вже тут всім показав, що ненавидиш тварин. А я ненавиджу людей, які ненавидять тварин. Тут вас багато таких виродків, які пропонують вбивати братів наших менших і вам за це нічого не роблять, а ні модератори, а ні закон. Єдине що може вас покарати - це карма.
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09.03.2021 16:36 Відповісти
А з чого ти взяла, що я "НЕНАВИДЖУ ТВАРИН". Я про таке десь писав? Моє відношення до тварин, як до тварин не більше і не меньше.
Знаємо таких зоозахисників- вегетаріанців. Один з них від такої любові людей у печах спалював. Логічно ви не може довести свої аргументі. От і вмикаєте ненависть.
Взагалі, ненавидіти людей, які байдужі до тварин, чи, як вам вважається, ненавидять тварин, то напевно з психікою щось не те, пардон. Доречі, тварин не вважаю своїми братами. І брати у мене то люди. Я от намагаюся спіймати себе на думці, кого я ненавиджу, і не можу. Не має у мене таких, навіть до тебе, що ненавидить мене. Ну, хіба що Х*йла
P.S. Раніше і уявити не міг, що із-за тварин можна когось ненавидіти. В усякому разі мені тепер зрозуміло, що такі люди є.
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09.03.2021 17:19 Відповісти
Ти не тільки тварин ненавидиш, ти й людей ненавидиш та не поважаєш. Ти мені набрид, найди собі когось іншого для посилання на ПНХ та обговорювання вбивст тварин та людей.
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09.03.2021 17:25 Відповісти
Зрозуміло. Ти краще знаєш про мене ніж я сам Тому повертайся ...
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09.03.2021 17:30 Відповісти
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09.03.2021 17:37 Відповісти
интересно, это только у нас такое, или таки есть случаи по другим странам? имхо, как минимум три случая с котами помню, включая этот.
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09.03.2021 12:10 Відповісти
Та до чорта таких згадок . Гугл видав https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_ruUA907UA907&sxsrf=ALeKk00vgV0pR8urk2e7hds3BVlSKhCuZg%3A1615284134170&lei=pkdHYNWDCuSEwPAPvMOX0A0&q=%D0%BA%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BB%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0&ved=2ahUKEwjV7pyo-qLvAhVkAhAIHbzhBdoQsKwBKAR6BAhLEAU&biw=1600&bih=1057 165000 результатів у російськомовному сегменті
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09.03.2021 12:19 Відповісти
Какой кошмар.....
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09.03.2021 12:14 Відповісти
Брєд, а батьки не догляділи це факт, коти тут не при чому, бо цього не помітити
треба ще постаратись. Жаль малого і коту тепер життя не буде.
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09.03.2021 12:17 Відповісти
Какая то мутная "новость"?!!
Погуглите хотя бы Украину и найдете до десятка похожих случаев...
интересно с каких сводок берут подобные "новости" редакторы ЦН?
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09.03.2021 12:25 Відповісти
Я собачница, котов не люблю, но справедливости ради 'мы ответственны за тех, кого приручили', поэтому виновны родители. Что вообще делал кот в постели у ребёнка? Коты - носители целого букета всевозможных заболеваний, исходя из этого только нельзя было ему разрешать лезть к ребёнку. Люди , которые разрешают котам спать с детьми, должны быть готовы к тому, что кот навалится на ребёнка и его задушит, это как те, кто таскаются везде без масок, должны быть готовы к тому, что умрут от ковид.
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09.03.2021 12:48 Відповісти
Привет.) Полностью поддерживаю. Люблю собак (всегда в доме были собаки и сейчас есть) и не перевариваю котов. Считаю, что это животные "у себя на уме". И ожидать от них можно чего угодно. Никогда не оставил бы без присмотра своего ребенка с котом! Тем более, такого маленького. Даже с собакой, которой доверяю, не оставил бы. Ибо родительский инстинкт сильнее этого доверия.) Лучше пере, чем недо....
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09.03.2021 13:47 Відповісти
Це не поодинокий випадок. От грудень 2019 р. Кішка таким сами чином вбила дитину у колисці на вулиці, і теж в Україні
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/cat-kills-baby-girl-sleeps-21014606
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09.03.2021 12:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XBSOIoEdbFw&t=3s&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D Домашній кіт задушив 9-місячне немовля на Вінниччині
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09.03.2021 13:07 Відповісти
Так людей з дитинства вчать.

Вдарився об стільчик - айяяй, поганий стільчик
Перечепився через пеньок - айяяй поганий пеньок
Недогледів кота - айяяй - поганий кіт
Всі кругом погані і винні
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09.03.2021 13:27 Відповісти
Тут "небольшая" разница между "вдарився об стільчик" и спящим НА ЛИЦЕ котярой.
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09.03.2021 13:49 Відповісти
а котярі однаково де спати, в такої матусі на колінах чи у немовляти на голові, БО ЦЕ ЛИшЕ ТВАРИНА, але у даному випадку кіт і матір мають однаковий рівень ро3витку.
п.с. купа випадків коли собаки калічать чи вбивають дітей, але то таке.....
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09.03.2021 14:54 Відповісти
Нет, не таке. Калечат. Собаки бойцовых/агрессивных пород. И не только детей. Поэтому вменяемые люди таких и не заводят. Это раз. А во-вторых, спать "НА ЛИЦЕ"- это вообще не иметь мозгов. Даже когда ребенок задыхался, ворочался, эта наглая истота не сдвинулась с места! Зачем вообще держать дома ДО ТАКОЙ степени безмозглое существо?!
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09.03.2021 14:59 Відповісти
бе3 обід тебе ж такого обмеженого тримають в хаті......
Чи Кіт має вміти читати ???.
п.с. СобаКа могла просто перевернути КолясКу і вбити дитину.
п.п.с у мене собака.
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09.03.2021 15:07 Відповісти
Без обид я в своїй хаті сам себе тримаю. Это раз. У меня тоже собака, которую я обожаю и на 200% уверен, что она никогда не причинит вреда моему ребенку. Потому что мозгов в ней, как у 5-летнего ребенка. А ещё потому, что весит она всего лишь 1,5 кг. А могла бы причинить- на улицу не выгнал бы. НО изначально минимизировал бы риски ВОСПИТАНИЕМ. Не получилось бы (не в моём случае, а в принципе)- в сад. Выбрал между собакой и ребенком последнего. Про котов не знаю. Не люблю их с детства. Считаю глупыми, недалёкими и не привязанными к человеку существами. Были мысли завести абесинку (порода кошек, по поведению сходных с собаками), но после этого случая понимаю, что нет. Тупое, неадекватное, не поддающееся воспитанию существо. И хотя у меня дома давно нет младенцев, но чтобы ЭТО прыгало по столам и гадило в тарелки как-то не хочецца.
Повторюсь для особо "одаренных"- считаю, что вина родителей, несомненно, присутствует. Но и их домашний "любимец" заслуживает отдельной оценки.
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09.03.2021 15:24 Відповісти
Максим, у тебя отчество часом не Полиграфович? Был один, тоже котов ненавидел.
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09.03.2021 17:23 Відповісти
Не. У меня другое отчество. Отчество- не критерий объективного отношения к твари, задушившей ребёнка.
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09.03.2021 18:49 Відповісти
та тварь 3робила то несвідомо , а от собаки які свідомо рвуть на часті діток так тварі.....
п.с. не всі собакени такі чемні як ваша. Та і ска3 ніхто не відміняв.
Не домоні3уйте 1 і не вихваляйте інших, це лише тварини і віри їм нема.
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09.03.2021 21:08 Відповісти
"Не люблю их с детства" от з цього потрібно було починати, тепер все ясно.

Щось мені підказує що по вині СОБАК(не бійцівських) загинуло на ПОРЯДОК більше дітей ніж від кішок(домашніх). Упереджене ставлення засуньте собі в дупу ))).
Ну і на останок, коли будеш Батьком пильнуй добре своє дитя, бо Собака вона таки лише тварина, і може наробити для твоїє дитини лиха(звісно не свідомо). Як і оця кішка яка просто вмостилась як і 1000 разів до того в тепле місце спати.
п.с. в десятий раз, винні тут лише батьки бовдури. Це називається злочинна недбалість. Хоча вони своє отримали сповна, якщо не пияки, які заради грошей дітей стругають.
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09.03.2021 17:46 Відповісти
Э-э, повежливей, село без радио. А то я начну рассказывать, что тебе нужно засунуть в то место, где у нормальных людей голова.
"Щось тобі підсказує"? Это "щось" называется "дурість" и "відсутність елементарних знань". Если бы ты хоть немного знал про Гугел, то наверняка нашёл бы себе отличия собаки от кота. В плане интеллекта в особенности.
Нет никакого "упередженого ставлення" (иначе вопрос завести кота для меня не стоял бы априори). Есть ФАКТЫ, в том числе и факт данного печального события, который лишь подтверждает правоту моих оценок этого зверя. А ещё у меня есть один знакомый, жена которого за последних лет 5 выгнала на улицу примерно 6 котов. Очень она "любит" этих животных. Пока маленькие- терпит все их "шалости", "мимотуалеты", подрепанные обои, ободранные занавести и т.д..Всё надеется "отучить". Но когда зверьё подрастает и "шалости" становятся более серьезными и невыносимыми, просто выставляет кота за дверь. Муж приходит с работы, а кота уже нет. Я, конечно, это не одобряю. И после "расставания" со вторым котом говорю ей: "Не бери больше котят. Ты же делаешь их несчастными! Ну не оправдывают коты твоих ожиданий, так и заводи их больше." "Нет"- говорит- "просто я не нашла ещё "своего кота!" )
И ещё. Если бы ты умел читать, то понял бы, что я давно Батько. И собака моя растила моего ребёнка вместе со мной. Часто спала с ним, когда он был маленьким (не младенцем, правда). Но даже в страшном сне не могу себе представить, чтобы она лягла ему НА ЛИЦО! И делал он с ней всё, что хотел. И ничего! Самое большее, когда совсем достанет или сделает больно, немного прижмёт зубами ручку и тут же оближет. Так и во сне. Даже мух на природе от него отгоняла, когда спал! Неееее. Собака- это не кот.
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09.03.2021 19:17 Відповісти
Если есть дети в доме то нельзя держать одновременно котов или собак.У них глисты и заразить ими ребенка что раз плюнуть
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09.03.2021 13:57 Відповісти
Взагалі-то, нормальні хозяєва дають своїм хатнім тваринкам спеціальні ліки від гельмінтів. Кішки заражають діток токсоплазмозом.
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09.03.2021 14:13 Відповісти
****** алкашня ! понаштампуют ********, а следить за ними домовой что ли должен ?
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09.03.2021 14:09 Відповісти
Скільки ж тут виродків написало "убіть, викінуть, застрєліть"...
1. Скільки дітей гине від котів?
2. Скільки дітей гине під авто, або в авто?
Скільки водіїв/власників авто потрібно "убіть, викінуть, застрєліть"...?
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09.03.2021 14:53 Відповісти
1. Много. Как оказалось. Погугли, чтобы знать.
2. Тоже много. И не только детей. Потому что алкашни и безбашенных идиотов у нас- хоть отбавляй. В идеале- да. Каждая бухая тварь, садящаяся за руль, должна понимать, что в случае чего- за украденную чужую жизнь придётся платить жизнью СВОЕЙ. Но у нас "гуманизЬм". 5 лет отсидел (если не откупился)- и на свободу. Продолжать УБИВАТЬ!
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09.03.2021 15:04 Відповісти
То живіть серед котів і собак.
Ваше "порівняння", м"ячко кажучи,- некоректне. Демагогія
Доречі, водіїв судять, вони в тюрму сідають, а раніше і смертна кара була. А коти у нас вас священні, як то корови і Індії. Да, і, взагалі річ була про немовля, яке в дорожньому русі, як правило участі не приймає, бо ходити не може.
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09.03.2021 15:23 Відповісти
ЖИВОТНЫЕ !!!
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09.03.2021 15:36 Відповісти
Кот такая дрянь, которую можно держать максимум в сарае с мышами, но никак не в доме. Гнусное животное. И кошатники как правило все с приветом.
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09.03.2021 16:57 Відповісти
Ты прав , вот тебя бы я в сарае подержал этак полгодика с удовольствием. Думаю через полгода эттт самый кот стал бы для тебя лучшим другов в этос сарае.
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09.03.2021 17:33 Відповісти
На Рівненщині померла 4-місячна дитина: на її обличчі заснув кіт - Цензор.НЕТ 8817
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09.03.2021 17:08 Відповісти
Родители дибилы. Уогда у нас родился ребенок мы своего кота на год отправили жить в соседнюю комнату, хотя он с нами прожил всю жизнь и спал в общей постели.
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09.03.2021 17:27 Відповісти
Зачем оскорблять обезумевающих от горя мать и отца? Мать оставила ребенка в коляске у себя ВО ДВОРЕ на несколько минут! Ну что изменилось, если бы она кота переселила в другую комнату? Это село. Там котов не переселишь
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09.03.2021 22:01 Відповісти
Прально, родители - дебилы не доглядели, а виноваты коты. Уничтожить всех котов, потому, что некоторые родители не смотрят за своим чадом
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09.03.2021 21:46 Відповісти
Нельзя к котам (кошкам) подходить с человеческими мерками. Это другие существа со своей психологией. Кот, например, мог безумно любить ребенка и, увидев, что он лежит в каком-то ящике на колесах на улице в холоде, решил по своей котячей логике согреть его. Коты нам носят мышей и птиц, но не для того, чтобы мы их ели. Коты ингода спасают жизнь, а иногда делают стервозные вещи с нашей точки зрения и естественные с их. Произошла трагедия. Семья эта, скорее всего, никогда не будет (не сможет) держать кошку (а может и собаку). Здесь надо просто пособолезновать и сделать выводы на будущее
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09.03.2021 22:15 Відповісти
А може батьки брешуть.Саме легше на кота сказати.А тут дописувачі,хочуть щоб в кота було розуміння,як в людини.Кіт не людина.
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10.03.2021 03:39 Відповісти
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