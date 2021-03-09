На Рівненщині померла 4-місячна дитина: на її обличчі заснув кіт

У Рівненській області померла 4-місячна дитина. На її обличчі заснув кіт.

Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги, передає Цензор.НЕТ.

За словами матері, хлопчик лежав у колясці. Вона виявила його без ознак життя, коли побачила, що кіт спить на обличчі малюка

До приїзду медиків батько хлопчика робив йому масаж серця.

Бригада Острозької підстанції екстреної медичної допомоги, яка приїхала на виклик, провела реанімаційні заходи, але дитина не подавала ознак життя.

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За наполяганням батьків, малюка транспортували в Острозьку центральну районну лікарню. Там констатували біологічну смерть дитини. Про подію повідомили поліцейським.