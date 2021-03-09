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В школьной программе должны появиться уроки медиаграмотности, - Зеленский

В школьной программе должны появиться уроки медиаграмотности, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что в украинской школьной программе должны появиться уроки медиаграмотности.

Об этом он заявил в ходе форума "Украина 30", передает Цензор.НЕТ.

"Каждый раз, когда мы берем телефон, включаем компьютер, планшет или телевизор - мы должны включать критическое мышление. Отличать правду от фейков, от лжи, обходить стороной информационные свалки, читать дальше, чем заголовок, сомневаться, проверять любую информацию в нескольких источниках, искать первоисточник, сохранять холодную голову - мы должны уметь это с детства. Поэтому уроки медиаграмотности должны появиться в нашей школьной программе", - сказал президент.

Зеленский добавил, что информационной гигиене также нужно научить тех, кто давно закончил школу.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20224) школа (3012) фейк (678)


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Топ комментарии
+12
Начни с Мендель. А то она за последние 24 часа такой чуши нанесла, что и тебе должно быть завидно.
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09.03.2021 11:16
+6
Діти будуть вчити медіаграмоту на серіалах "Слуга народу" і Свати" і висєрах Мандельки?
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09.03.2021 11:19
+6
Все було би добре, але. Виявляється, що в наших школах вже давно є уроки медіаграмотності в курсі Громадянська освіта. Найвеличнішого ввели в оману.
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09.03.2021 11:41
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Начни с Мендель. А то она за последние 24 часа такой чуши нанесла, что и тебе должно быть завидно.
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09.03.2021 11:16 Ответить
Она беременна. Это нормально
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09.03.2021 11:17 Ответить
Тогда надо уроки по половому созреванию, а не медиаграмотности. \
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09.03.2021 11:21 Ответить
имя безумца?)
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09.03.2021 11:32 Ответить
да то же, что за медиаграмотность вещает
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09.03.2021 11:44 Ответить
Если без ошибок чушь писала,значит медиаграмотна. Клован доволен.
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09.03.2021 11:18 Ответить
Вона вже диплом має і буде вчити інших, як всю інформацію черпати виключно з Г+Г і власних фантазій.
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09.03.2021 11:21 Ответить
Якби українці були медіаграмотні- президенство тобі ,Вова , не світило би !
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09.03.2021 12:21 Ответить
наконец-то
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09.03.2021 11:18 Ответить
Діти будуть вчити медіаграмоту на серіалах "Слуга народу" і Свати" і висєрах Мандельки?
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09.03.2021 11:19 Ответить
"Доброго дня, дітки, сьогодні ми вивчатимо, як правильно і з користю (для злочинців при владі) дивитися зомбоящик"
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09.03.2021 11:27 Ответить
Дебіли реагуть на подразники. Так скоро у нас з'являться уроки медіаграмотності, соціальної толерантності, ахєренной пестілізації, маскарбутної хіспіляції...
Дебіли, в нормальних країнах з сьомого класу вчать основи філософії, логіку та риторику (вміння правильно мислити та вимовляти свої думки). Замість цього у нас видумують всілякі безтолкові дисципліни, які будуть викладати старі курки нездатні включити комп'ютер по дебільно написаним методичкам.
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09.03.2021 11:29 Ответить
в школах хронически не хватает учителей (химии, физики, математики и т.д.) а оно пытается втюхать никому не нужный предмет... дети сейчас сами могу научить нелоха серфингу в медиапространстве)
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09.03.2021 11:31 Ответить
Там не тільки не вистачає вчителів, там підручники писалися послідовниками секти Добкіна та сабачніка, а приймалися міністерством в обхід експертного середовища.
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09.03.2021 11:37 Ответить
зато на ХРІСТІАНСЬКУ ЕТИКУ впихнути місце знайшли.
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09.03.2021 12:30 Ответить
Та так, християнська етика зараз не в моді, зараз соціальна толерантність рулить з мультисексуальністю. Час вводити уроки БЛМ.
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09.03.2021 13:00 Ответить
а тебе хвилює чиясь орієнтація, твоє очко під загрозою?
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09.03.2021 13:18 Ответить
Промывка мозгов пропагандой.
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09.03.2021 11:31 Ответить
Это типа всем детям буду задавать задание по просмотру Г+Г, а потом спрашивать, правильно ли они поняли, что зелебобоа "найвеличніший лідер **********" и что во всем плохом виноват лично Порошенко.
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09.03.2021 11:33 Ответить
Все було би добре, але. Виявляється, що в наших школах вже давно є уроки медіаграмотності в курсі Громадянська освіта. Найвеличнішого ввели в оману.
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09.03.2021 11:41 Ответить
идиот
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09.03.2021 11:43 Ответить
З необхідністю медіаграмотності населення сперечатись не доводиться.
Але, заради Бога - викладачів не 95-го кварталу, і не з числа 73/43%зебілів!
А стільки фейків, скільки продукують з жОПУ у виконанні подлякаристовичів -на наших теренах не було з овощних часів!
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09.03.2021 12:46 Ответить
Зеля , ти сам ходячий фейк і брехло , отож працюй над собою , блазень !
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09.03.2021 12:53 Ответить
Смотришь "95 квартал" , стучишь хреном по роялю - получи 12 балов.
Порохоботам сразу двойка 🤪
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09.03.2021 13:49 Ответить
 
 