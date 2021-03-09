В школьной программе должны появиться уроки медиаграмотности, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что в украинской школьной программе должны появиться уроки медиаграмотности.
Об этом он заявил в ходе форума "Украина 30", передает Цензор.НЕТ.
"Каждый раз, когда мы берем телефон, включаем компьютер, планшет или телевизор - мы должны включать критическое мышление. Отличать правду от фейков, от лжи, обходить стороной информационные свалки, читать дальше, чем заголовок, сомневаться, проверять любую информацию в нескольких источниках, искать первоисточник, сохранять холодную голову - мы должны уметь это с детства. Поэтому уроки медиаграмотности должны появиться в нашей школьной программе", - сказал президент.
Зеленский добавил, что информационной гигиене также нужно научить тех, кто давно закончил школу.
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Дебіли, в нормальних країнах з сьомого класу вчать основи філософії, логіку та риторику (вміння правильно мислити та вимовляти свої думки). Замість цього у нас видумують всілякі безтолкові дисципліни, які будуть викладати старі курки нездатні включити комп'ютер по дебільно написаним методичкам.
Але, заради Бога - викладачів не 95-го кварталу, і не з числа 73/43%зебілів!
А стільки фейків, скільки продукують з жОПУ у виконанні подлякаристовичів -на наших теренах не було з овощних часів!
Порохоботам сразу двойка 🤪