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Новини
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У шкільній програмі мають з'явитися уроки медіаграмотності, - Зеленський

У шкільній програмі мають з'явитися уроки медіаграмотності, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що в українській шкільній програмі мають з'явитися уроки медіаграмотності.

Про це він заявив під час форуму "Україна 30", передає Цензор.НЕТ.

"Щоразу, коли ми беремо телефон, вмикаємо комп'ютер, планшет або телевізор - ми маємо вмикати критичне мислення. Відрізняти правду від фейків, від брехні, обходити стороною інформаційні звалища, читати далі, ніж заголовок, сумніватися, перевіряти будь-яку інформацію в декількох джерелах, шукати першоджерело, зберігати холодну голову - ми маємо вміти це з дитинства. Тому уроки медіаграмотності мають з'явитися в наші шкільній програмі", - сказав президент.

Зеленський додав, що інформаційної гігієни також потрібно навчити тих, хто давно закінчив школу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про блокування каналів Медведчука: Працюємо над тим, щоб на YouTube вони отримали довічне блокування

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) школа (2204) фейк (743)


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Топ коментарі
+12
Начни с Мендель. А то она за последние 24 часа такой чуши нанесла, что и тебе должно быть завидно.
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09.03.2021 11:16
+6
Діти будуть вчити медіаграмоту на серіалах "Слуга народу" і Свати" і висєрах Мандельки?
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09.03.2021 11:19
+6
Все було би добре, але. Виявляється, що в наших школах вже давно є уроки медіаграмотності в курсі Громадянська освіта. Найвеличнішого ввели в оману.
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09.03.2021 11:41
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Начни с Мендель. А то она за последние 24 часа такой чуши нанесла, что и тебе должно быть завидно.
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09.03.2021 11:16 Відповісти
Она беременна. Это нормально
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09.03.2021 11:17 Відповісти
Тогда надо уроки по половому созреванию, а не медиаграмотности. \
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09.03.2021 11:21 Відповісти
имя безумца?)
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09.03.2021 11:32 Відповісти
да то же, что за медиаграмотность вещает
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09.03.2021 11:44 Відповісти
Если без ошибок чушь писала,значит медиаграмотна. Клован доволен.
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09.03.2021 11:18 Відповісти
Вона вже диплом має і буде вчити інших, як всю інформацію черпати виключно з Г+Г і власних фантазій.
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09.03.2021 11:21 Відповісти
Якби українці були медіаграмотні- президенство тобі ,Вова , не світило би !
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09.03.2021 12:21 Відповісти
наконец-то
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09.03.2021 11:18 Відповісти
Діти будуть вчити медіаграмоту на серіалах "Слуга народу" і Свати" і висєрах Мандельки?
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09.03.2021 11:19 Відповісти
"Доброго дня, дітки, сьогодні ми вивчатимо, як правильно і з користю (для злочинців при владі) дивитися зомбоящик"
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09.03.2021 11:27 Відповісти
Дебіли реагуть на подразники. Так скоро у нас з'являться уроки медіаграмотності, соціальної толерантності, ахєренной пестілізації, маскарбутної хіспіляції...
Дебіли, в нормальних країнах з сьомого класу вчать основи філософії, логіку та риторику (вміння правильно мислити та вимовляти свої думки). Замість цього у нас видумують всілякі безтолкові дисципліни, які будуть викладати старі курки нездатні включити комп'ютер по дебільно написаним методичкам.
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09.03.2021 11:29 Відповісти
в школах хронически не хватает учителей (химии, физики, математики и т.д.) а оно пытается втюхать никому не нужный предмет... дети сейчас сами могу научить нелоха серфингу в медиапространстве)
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09.03.2021 11:31 Відповісти
Там не тільки не вистачає вчителів, там підручники писалися послідовниками секти Добкіна та сабачніка, а приймалися міністерством в обхід експертного середовища.
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09.03.2021 11:37 Відповісти
зато на ХРІСТІАНСЬКУ ЕТИКУ впихнути місце знайшли.
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09.03.2021 12:30 Відповісти
Та так, християнська етика зараз не в моді, зараз соціальна толерантність рулить з мультисексуальністю. Час вводити уроки БЛМ.
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09.03.2021 13:00 Відповісти
а тебе хвилює чиясь орієнтація, твоє очко під загрозою?
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09.03.2021 13:18 Відповісти
Промывка мозгов пропагандой.
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09.03.2021 11:31 Відповісти
Это типа всем детям буду задавать задание по просмотру Г+Г, а потом спрашивать, правильно ли они поняли, что зелебобоа "найвеличніший лідер **********" и что во всем плохом виноват лично Порошенко.
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09.03.2021 11:33 Відповісти
Все було би добре, але. Виявляється, що в наших школах вже давно є уроки медіаграмотності в курсі Громадянська освіта. Найвеличнішого ввели в оману.
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09.03.2021 11:41 Відповісти
идиот
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09.03.2021 11:43 Відповісти
З необхідністю медіаграмотності населення сперечатись не доводиться.
Але, заради Бога - викладачів не 95-го кварталу, і не з числа 73/43%зебілів!
А стільки фейків, скільки продукують з жОПУ у виконанні подлякаристовичів -на наших теренах не було з овощних часів!
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09.03.2021 12:46 Відповісти
Зеля , ти сам ходячий фейк і брехло , отож працюй над собою , блазень !
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09.03.2021 12:53 Відповісти
Смотришь "95 квартал" , стучишь хреном по роялю - получи 12 балов.
Порохоботам сразу двойка 🤪
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09.03.2021 13:49 Відповісти
 
 