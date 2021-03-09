У шкільній програмі мають з'явитися уроки медіаграмотності, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що в українській шкільній програмі мають з'явитися уроки медіаграмотності.

Про це він заявив під час форуму "Україна 30", передає Цензор.НЕТ.

"Щоразу, коли ми беремо телефон, вмикаємо комп'ютер, планшет або телевізор - ми маємо вмикати критичне мислення. Відрізняти правду від фейків, від брехні, обходити стороною інформаційні звалища, читати далі, ніж заголовок, сумніватися, перевіряти будь-яку інформацію в декількох джерелах, шукати першоджерело, зберігати холодну голову - ми маємо вміти це з дитинства. Тому уроки медіаграмотності мають з'явитися в наші шкільній програмі", - сказав президент.

Зеленський додав, що інформаційної гігієни також потрібно навчити тих, хто давно закінчив школу.

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