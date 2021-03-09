За 10 лет рождаемость в Украине упала на 40%, - Опендатабот. ИНФОГРАФИКА
За 10 лет уровень рождаемости в Украине упал на 40%, в результате чего численность населения сократилась на 2 257 309 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные портала Opendatabot.
В среднем за последние три года ежемесячно рождалось около 26 тысяч младенцев. Лучшим месяцем по рождаемости за этот период был июль 2018 года. Тогда родились 31 461 ребенок.
При этом в прошлом году рождаемость в Украине упала до минимума за десять лет - за год родились 293 457 ребенка, тогда как смертность достигла 616 835 человек.
Исходя из данных рождаемости и смертности от Госкомстата, наблюдается депопуляция: население Украины за 10 лет сократилось на 2 257 309 человек.
Топ комментарии
+17 Василь Довганенко #437088
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+11 tom peter
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+10 Verter_98
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2, 5 тисяч гривень. Так що діти зачекають.
Те 2 257 309 это разница между умершими и родившимся без учёта эмиграции.
Саме при Порошенку виїзд на заробітки (і пов'язана з ним еміграція) став масовим.
Основна причина - стрімкий ріст цін до європейського рівня. Мільйони громадян стали просто нездатні годувати свої сім'ї на українські зарплати і поїхали на заробітки до Європи.
А по факту ситуація зворотня, - чим вищий рівень життя тим гірша народжуваність і навпаки.
1. В Африке иной уровень социально-экономического развития. В плане экономического - дети там чаще всего просто-напросто +1 пара рук, но никак не "одеть/обуть/накормить/нормальная школа+кружки/университет и так далее. И на права их при этом всем начхать. В общем они зачастую не обуза, а напротив доход. В отличие от нас.
Ну и права и возможности женщин иные. Совсем.
Отсюда женщины более заняты в их так сказать природном предназначении, а не работе, учебе...
2. Религия. Комментировать нужно?
ТАК БУВАЄ КОЛИ ДО ВЛАДИ ПРИХОДЯТЬ КЛОУНИ