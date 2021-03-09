За 10 лет рождаемость в Украине упала на 40%, - Опендатабот. ИНФОГРАФИКА

За 10 лет уровень рождаемости в Украине упал на 40%, в результате чего численность населения сократилась на 2 257 309 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные портала Opendatabot.

В среднем за последние три года ежемесячно рождалось около 26 тысяч младенцев. Лучшим месяцем по рождаемости за этот период был июль 2018 года. Тогда родились 31 461 ребенок.

При этом в прошлом году рождаемость в Украине упала до минимума за десять лет - за год родились 293 457 ребенка, тогда как смертность достигла 616 835 человек.





Исходя из данных рождаемости и смертности от Госкомстата, наблюдается депопуляция: население Украины за 10 лет сократилось на 2 257 309 человек.

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Инфографика: Опендатабот