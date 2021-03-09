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За 10 лет рождаемость в Украине упала на 40%, - Опендатабот. ИНФОГРАФИКА

За 10 лет рождаемость в Украине упала на 40%, - Опендатабот. ИНФОГРАФИКА

За 10 лет уровень рождаемости в Украине упал на 40%, в результате чего численность населения сократилась на 2 257 309 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные портала Opendatabot.

В среднем за последние три года ежемесячно рождалось около 26 тысяч младенцев. Лучшим месяцем по рождаемости за этот период был июль 2018 года. Тогда родились 31 461 ребенок.

При этом в прошлом году рождаемость в Украине упала до минимума за десять лет - за год родились 293 457 ребенка, тогда как смертность достигла 616 835 человек.

За 10 лет рождаемость в Украине упала на 40%, - Опендатабот 01
За 10 лет рождаемость в Украине упала на 40%, - Опендатабот 02

Исходя из данных рождаемости и смертности от Госкомстата, наблюдается депопуляция: население Украины за 10 лет сократилось на 2 257 309 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Население Украины продолжает сокращаться: Институт демографии назвал основные причины

За 10 лет рождаемость в Украине упала на 40%, - Опендатабот 03
Инфографика: Опендатабот

демография (296) рождаемость (94) статистика (2310) Украина (44914)


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Топ комментарии
+17
А ви побільше надавайте пільг великому бізнесу та збільшуйте податки на 90% населення України. І все піде по вашому плану.
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09.03.2021 11:34
+11
Навіщо рожати рабів та обсуговуючий персонал для купки олігархів? Щоб діти наші теж виживали, не маючи змогу на нормальне медичне обслуговування, відпуску хоч б 3 тижні на морі, достойні умови праці. 10 000 зараз - це виживання для раба
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09.03.2021 11:33
+10
В конкретній сім'ї може бути що завгодно. Загальна картина дещо інша.
Саме при Порошенку виїзд на заробітки (і пов'язана з ним еміграція) став масовим.
Основна причина - стрімкий ріст цін до європейського рівня. Мільйони громадян стали просто нездатні годувати свої сім'ї на українські зарплати і поїхали на заробітки до Європи.
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09.03.2021 11:49
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Правила форума Совет форумчан
Навіщо рожати рабів та обсуговуючий персонал для купки олігархів? Щоб діти наші теж виживали, не маючи змогу на нормальне медичне обслуговування, відпуску хоч б 3 тижні на морі, достойні умови праці. 10 000 зараз - це виживання для раба
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09.03.2021 11:33 Ответить
Такую страну потеряли. Все нерабы, пломбир по 20 коп...
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09.03.2021 11:35 Ответить
на планеті вже 7 мільярдів людей! досить вже плодитись! скоро цій планеті настане кірдик від такої кількості дебілів
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09.03.2021 11:49 Ответить
Так як вас зрозуміти - одні плачуть народжуваність низька, іншим людей багато)
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09.03.2021 11:56 Ответить
Расскажите это арабам, китайцам и индусам
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20.03.2021 22:19 Ответить
І із цих 10000 потрібно віддавати частину на ліки для батьків пенсіонерів з їхніми пенсіями в
2, 5 тисяч гривень. Так що діти зачекають.
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09.03.2021 11:37 Ответить
Добре, що твої батьки про це не думали, інакше б не родили такого долбо.оба.
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09.03.2021 11:50 Ответить
Я думаю, що коли цого батьки його рожали, то вони жили дещо в інших умовах. Щонайменше тоді олігархів не було. А ось при цих умовах дійсно вониб могли і не наважитись його родити.
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09.03.2021 14:39 Ответить
і так з усім білим населеннням! рептилоїди в захваті За 10 лет рождаемость в Украине упала на 40%, - Опендатабот - Цензор.НЕТ 5201
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09.03.2021 11:34 Ответить
А ви побільше надавайте пільг великому бізнесу та збільшуйте податки на 90% населення України. І все піде по вашому плану.
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09.03.2021 11:34 Ответить
ото і є результат роботи цієї і попередньої влади - майже вдвічі падіння народжуваності.Ще не забувайте 1-2 денному немовляті вперти 2 вакцини - туберкульоз і гепатит---********* розливу, і все, блін, буде добре!
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09.03.2021 12:08 Ответить
надо еще один парад лгбт провести в Куеве ..не не надо ?
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09.03.2021 11:35 Ответить
На слові Куеве кацап спалився...
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09.03.2021 11:40 Ответить
ти просто кацапоманьяк ,мабудь з секти свідєтєлєй мальдівського діабетика ?
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09.03.2021 12:23 Ответить
Сочувствую. С детства травма ? Или от рашпропа?
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09.03.2021 11:47 Ответить
За те же 10 лет в эмиграцию выехали около 10 миллионов. Около 70% из них молодые мужчины. Смертность в два раза выше рождаемости то уже как бы следствие.
Те 2 257 309 это разница между умершими и родившимся без учёта эмиграции.
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09.03.2021 11:37 Ответить
При Порошенко лише один з членів сім"ї виїжджав на заробітки, а при ЗЕлених недоумках - цілими сім"ями
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09.03.2021 11:41 Ответить
А шо змінилось за ці два роки?Може долар став по 100 гривень?Ти з Польші пишеш?
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09.03.2021 11:45 Ответить
В конкретній сім'ї може бути що завгодно. Загальна картина дещо інша.
Саме при Порошенку виїзд на заробітки (і пов'язана з ним еміграція) став масовим.
Основна причина - стрімкий ріст цін до європейського рівня. Мільйони громадян стали просто нездатні годувати свої сім'ї на українські зарплати і поїхали на заробітки до Європи.
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09.03.2021 11:49 Ответить
А зараз що нарешті зажили в достатку Вже пів вареника ніхто не доїдає Жодна курва тепер про це вже не говорить, а насправді країну повернули в 2013 рік, а кримінал як в 90-ті
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09.03.2021 12:07 Ответить
воно може і так, але у статті йдеться про інше. а саме: про різницю між народжуваністю та смертністю
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09.03.2021 13:48 Ответить
Ага, порошенко раніше Лічно свічку тримав, щоб такі як ти розмножалися )))
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09.03.2021 11:57 Ответить
Звідкіля такі данні? Виїжджали так само як і зараз. Вкого в Україні хата та малі діти, яких ні з ким залишити - їде один чоловік. Якщо дітей немає, або є бабусі - дідусі, на яких можна залишити дітей, то їдуть обоє. Є таке, що спершу їде тільки чоловік, а потім як влаштується там, то й усю родину забирає. У моєї дружини співробітниці чоловік прикладом так і зробив. Спочатку сам поїхав, підтвердив там свої діпломи, отримав нормальну работу, а потім забрав свою дружину та двох доньок. Зараз там влаштувались. І не подивилися на те, що у них тут квартира лишилася. Повертатись начебто вже і не збираються. Їх все і там влаштовує.
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09.03.2021 14:45 Ответить
Саме так, але тепер це массово Ви навели один приклад, а я можу десятки
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09.03.2021 16:23 Ответить
Массово було і в той час. Так само массово. Бо прожити за таку зарплатню, що є в Україні, майже неможливо. Хіба що леть животіти. Чого тількі вартує тільки комуналка. Ось отримав за трикімнатну квартиру рахунок еквівалент 133 єврів. Тільки опалення близько 100 єврів складає. Ну і як може людина сплачувати таку комуналку, якщо офіційна середня зарплатня без відрахувань по Україні близко 380 єврів. Якщо чисьа на руки то десь близько 300. Це виходить третя частина тільки на опалення піде. І це треба враховувати, що середня така зарплатня по Україні за рахунок того, що в Києві вона складає близько 530 євро. А так по регіонам вона менша.
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09.03.2021 16:50 Ответить
При минулій владі на субсидії було виділено в 2.5 р.більше ніж тепер - пенсіонери з мін.пенсіїєю взагалі не платили (все погашала субсидія), а тепер вони ЗЕ проклинають останніми словами! Тай ціни порівняйте - очі лізуть на лоба! А Зеленим не подобалась ціна на цибулю(був не врожай) в зимку 18-19 рр.- тепер може нажерлися досхочу - бо досі в АТБ по 5 грн!
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09.03.2021 18:19 Ответить
Не треба мені писати за субсідії. Мене це тільки дратує. Я не отримую субсидій. Як і багато хто. Це по-перше. Подруге, як на мене це схєматоз від влади, який як від пана - кому схотів - тому дав. Скільки схотів - стільки й дав. Субсідіями влада підтверджує кількість людей, яких вона ж і залишила на межі жебракування незбалансованим підняттям цін на комуналку, хоча була повинна виступити регулятором в цьому питанні. Тобто якщо вже так треба було її піднімати, то слідкувати за рівномірним підняттям як цін так і зарплатні та соціалки. Щоб не було перекосу. І по-третє - субсидї платив не Порошенко та не Зеленський їх зараз платить. Ці субсидії умовно плачу я, як платник податків. Це з моїх, умовно кажучі, грошей нараховують субсидантам субсидії. Ось і виходить, що я сплачую свою комуналку, та певну частку комуналки за тих, хто не може сплачувати. Або за тих хто хитровжарений та зміг собі субсидію намутити. В нашій корупційній країні є й такі. Так шо не треба за субсидії. Це принизливо.
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09.03.2021 20:04 Ответить
Молодца!!! З твого опуса зрозуміла єдине - мільйони пенсіонерів хай ідуть "у сраку"
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09.03.2021 21:04 Ответить
З мого опуса зрозуміло, що наша влада послала у сраку і пенсіонерів і працюючих. Субсидії при зубожінні більш ніж 60% населення - це шлях у нікуди та гарне підгрунтя для розквіту корупції.
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10.03.2021 11:45 Ответить
І я проти платити за пенсіонерів комуналку. Я й так їх вже утримую відраховуючи в пенсійний фонд на солідарну пенсію, яку я в свій час і в свою чергу можу і не отримати, бо в нас легко і її влада може відмінити, та замінити чимось на кшталт виплат за старістю. Ще мізерніших ніж зараз пенсія.
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10.03.2021 11:49 Ответить
от в Африці красотень. Рождаємость просто блискуча
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09.03.2021 11:37 Ответить
Дуже високий рівень життя, бабло грошима гребуть ))
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09.03.2021 12:03 Ответить
тут швидко зв`язали рівень життя і народжуваність.
А по факту ситуація зворотня, - чим вищий рівень життя тим гірша народжуваність і навпаки.
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09.03.2021 12:10 Ответить
Не сравнивай.
1. В Африке иной уровень социально-экономического развития. В плане экономического - дети там чаще всего просто-напросто +1 пара рук, но никак не "одеть/обуть/накормить/нормальная школа+кружки/университет и так далее. И на права их при этом всем начхать. В общем они зачастую не обуза, а напротив доход. В отличие от нас.
Ну и права и возможности женщин иные. Совсем.
Отсюда женщины более заняты в их так сказать природном предназначении, а не работе, учебе...
2. Религия. Комментировать нужно?
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09.03.2021 12:29 Ответить
а шо им ещё делать)) в Африке только секас и танцы)) а на похоронах танцуют даже с гробом)), зимы нет и фирташам ахметам не надо отдавать последнее, тепло светло и бананы с неба, у нас работает один из тех мест, сын вожака племени, вся деревня скинулась на билет и обучение))
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09.03.2021 12:30 Ответить
Мендель виправить ситуацію двома родами, отєц нації постарається
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09.03.2021 11:39 Ответить
Локдаун не помогает? Попробуйте локдаун с отключением электричества...
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09.03.2021 11:41 Ответить
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09.03.2021 12:32 Ответить
Все йде по плану. Має залишитись не більше 15 мільйонів для обслуги Землі обітованої. Правда, і того буде забагато.
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09.03.2021 11:41 Ответить
Нам нужно больше феминисток, британские ученые доказали много раз что с ними создаются крепкие семьи с 3+ детьми....
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09.03.2021 11:42 Ответить
тонко подметили
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20.03.2021 22:40 Ответить
это мировая тенденция развитых стран - в Японии в 2 раза больше домашних питомцев, чем младенцев...рожают только в Африке как сумасшедшие. отсюда вывод - Украина в тренде развитых стран)
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09.03.2021 11:43 Ответить
В Японии, территория которой меньше Украины население 170 млню человек. Это больше чем в РФ. Им можно расслабится.
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10.03.2021 03:31 Ответить
А так все хорошо начиналось! Вспоминаю борды Ющенко «кохаймося!». Может быть - не в ту дырку попали?
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09.03.2021 11:44 Ответить
Треба кохатись чоловікам з жінками,а не так як ти з Петровичем))
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09.03.2021 11:47 Ответить
Запомни это, или еще лучше - тату себе на лбу выжги, чтобы помнить.А то по пьяни заблудишься.
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09.03.2021 11:54 Ответить
Вітання Петровичу,кохайтеся до скону,доки росіянстка щелепа не заклине.
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09.03.2021 12:14 Ответить
Кстати при Ющенко рождаемость впервые превысила смертность.
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09.03.2021 11:53 Ответить
Потому, что платили за детей так, что бабам работать не нужно было - на детских и паразитировали. А потом детей в дома сдавали.
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09.03.2021 11:56 Ответить
чушь.
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09.03.2021 11:59 Ответить
Согласен. Полная чушь и ахинея.
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09.03.2021 14:46 Ответить
Я хотів би побачити подібну статистику і по сусідніх країнах Європи.
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09.03.2021 11:45 Ответить
там еще хуже...в Скандинавии до 35 и слышать не хотят о детях....
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09.03.2021 11:48 Ответить
Так і є. А тут пишуть, що дітей не хочуть, бо бідні. Матеріальний достаток - це не головне.
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09.03.2021 11:53 Ответить
В Европе "понаехавшие" арабы отрабатывают за всех. Плодятся так, что китайцы позавидуют
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20.03.2021 22:42 Ответить
Всі ці "рівні і особливі" повинні платити податок за бездітність.
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09.03.2021 11:51 Ответить
на это быдлоылита в лице третьяковой и ревы заявят, шо рождаемость теневая очень большая, нарид не тот, не того качества патамушта много жрет
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09.03.2021 11:51 Ответить
Рівень народжуванності вже давно майже не залежить від рівня життя. Навпаки - існує стійка тенденція, що з покращенням свого життя люди заводять менше дітей.
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09.03.2021 11:52 Ответить
Чему тут удивляться: закономерное эхо низкой рождаемости в 90-х. То есть девушек 20-25 лет, когда обычно начинают рожать, заметно меньше чем 10 лет назад. И война, устроенная нам Россией, очень негативно повлияла на рождаемость в 2014-2016, многие очень боялись рожать, особенно жители юга и востока. Сам здесь в Мариуполе живу и знаю: у коллеги жена в 15 году аборт сделала, тк супруги боялись что придется бежать и потом ютиться где-то по съемным койкам, какой уж там ребенок. Но года с 18 бояться стали меньше, жена коллеги родила наконец, и то с опаской - мол теперь намного тяжелее будет бежать если на Мариуполь нападут. И за вторым они пока точно не собираются, а я не собираюсь пока и за первым, тк реально не знаешь чего от пуйла ждать. Война под боком и страх перед ухудшением экономики плохо влияют на рождаемость, а демографическую яму 90-х мы пройдем только лет через 5, когда вступят в детородный возраст девушки родившиеся в середине нулевых, когда детей стало больше. А тут еще коронавирус, который очень плохо повлиял на рождаемость по всему миру. Когда стало больше риска потерять работу, и когда люди, особенно у кого проблемы со здоровьем, бояться лишний раз сунуться в больницу, в тот же роддом, чтобы не заразиться.
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09.03.2021 11:52 Ответить
Были намного более суровые времена, поколение наших детов-прадедов пережили несоизмеримо большие лишения. Но это им не машало иметь много детей. Причита не в нищете и деньгах, в общемировом уменьшении населения, люди не хотят иметь много детей, не хотят. К отсталым территориям этот тренд пока не дошел, но даже там пошли подвижки.
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09.03.2021 12:11 Ответить
Нельзя всех огульно грести под одну гребенку. В каждой стране свои традиции, свой менталитет, свои экономические условия.
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09.03.2021 14:48 Ответить
Ой коронавирус как раз благотворно повлиял на рождаемость. У нас на работе из 10 человек, за время карантина забеременели 5 девок..одновременно. Вот как раз сейчас рожают одна за другой.
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20.03.2021 22:46 Ответить
Нищета это неспособность человека обеспечить материально самовоспроизведение. Весьма красноречивая цифра.
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09.03.2021 11:55 Ответить
Африке и Индии это не мешает.
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09.03.2021 14:08 Ответить
Это не мешает первым кушать друг друга, а вторым загаживать Ганг.
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09.03.2021 14:11 Ответить
А что Африка? Там сильно растет население? Нужно смотреть не только рождаемость. А по крайней мере сопоставлять ее с детской смертностью.
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09.03.2021 14:50 Ответить
Где то мелькала табличка, что даже несмотря на дикую смертность прирост населения в Африке всё равно в лидерах.
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09.03.2021 15:15 Ответить
На Филиппинах тоже по 5 детей у рыбаков местных, в Турции тоже размножаются. И деньги не помеха. А вот такие тенденции как феминизм и всякая там борьба за права женщин - это серьезный фактор низкой рождаемости.
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10.03.2021 03:33 Ответить
Как-то слишком жестко. Это же почти наполовину рождаемость упала.
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09.03.2021 12:00 Ответить
Так все логично. Перефразируя известное изречение материалистов - бытие определяет рождаемость.
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09.03.2021 14:51 Ответить
Так потихоньку решается квартирный вопрос...
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09.03.2021 12:09 Ответить
Треба, як мінімум, повернути схему виплат, яку скасував яценюк - коли за наступну дитину більша допомога. Народжуваність - це питання існування нації.
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09.03.2021 12:17 Ответить
Поздно пить Боржоми, когда почка отвалилась. Это уже не поможет. Ящик Пандоры открыт. Покуда в нашей стране уровень зарплат, пенсий и соцвыплат не сравняется с западом - не изменится ничего относительно демографии. Картина будет только ухудшаться. Нельзя делать европейские цены в стране не делая европейскую зарплату, условно говоря.
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09.03.2021 14:53 Ответить
При этом в прошлом году рождаемость в Украине упала до минимума за десять лет - за год родились 293 457 ребенка, тогда как смертность достигла 616 835 человек. Источник: https://censor.net/ru/n3252095

ТАК БУВАЄ КОЛИ ДО ВЛАДИ ПРИХОДЯТЬ КЛОУНИ
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09.03.2021 12:23 Ответить
Часто рождаемость высокая в богатых семьях, где могут позволить иметь много детей как финансово, так и по затратам времени - няни, гувернантки, учеба в пансионатах и так далее. Или в очень бедных семьях, где просто "кладут" на воспитание детей. В других семьях детей не заводят или 1-2 максимум, потому что карьера, потому что не хотят постоянно проходить через ночные кошмары в виде плача, не хотят ходить с больной головой из-за криков постоянных, ведь чем больше людей на маленькой площади, тем больше конфликтов, не хотят ухудшать финансовое положение и все такое прочее.
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09.03.2021 12:27 Ответить
Заграница нам поможет))
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09.03.2021 12:53 Ответить
Треба заборонити продаж презервативів )
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09.03.2021 13:12 Ответить
зато в Судане и Бангладеше с рождаемостью все в порядке... как бы компенсировать это к взаимному удовольствию - ну типа пусть приезжают, осваиваются и плодятся...все равно к этому все и придет...
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09.03.2021 13:39 Ответить
Нема грошей - нема дітей . Розумні люди , планують сім'ю згідно доходів . Ну , а хто думав не так раціонально , стараються за всяку ціну , щоб дитина поїхала жити в якусь більш-менш розвинену країну з нормальним достатком і якістю життя . Багатьом це вдається . Така реальність .
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09.03.2021 13:53 Ответить
Звісно, а як збільшиться народжуваність, як для того, щоб купити собі особисте житло треба працювати 1000 років. Ось в нього зарплата 5 тис. чистими і в неї стільки ж... На комуналку і їжу йде тис 6. Ще 4 тисячі на оренду житла. Значить відкладати на місяць навіть нічого і не вийде. Це я говорю про районний центр.
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09.03.2021 14:00 Ответить
ВИДНО ЯВНОЕ ВЛИЯНИЕ ИЗВНЕ !!! И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТО ВЫГОДНО ТЕМ НАРОДНОСТЯМ КОТОРЫЕ УЖЕ ПРОЖИВАЮТ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !!!
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09.03.2021 15:33 Ответить
А потому что больше 1го ребенка уже страшно заводить. Тогда мама дома сама года на 3. Отец должен заработать минимум 1000 дол. И ЭТО только на еду, коммуналку, а что б с перспективой квартиры, то минимум 3000д.растут стандарты жизни и в коммуналках по 4 человека на комнату никто не хочет жить.
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31.08.2021 10:43 Ответить
Такими темпами через 20 лет в Украине население упадет с 35 млн до 30,а если будут так же выезжать, то и до 20 млн.
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31.08.2021 10:46 Ответить
 
 