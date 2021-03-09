УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6467 відвідувачів онлайн
Новини
5 152 93

За 10 років народжуваність в Україні впала на 40%, - Опендатабот. ІНФОГРАФІКА

За 10 років народжуваність в Україні впала на 40%, - Опендатабот. ІНФОГРАФІКА

За 10 років рівень народжуваності в Україні впав на 40%, в результаті чого чисельність населення скоротилася на 2 257 309 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані порталу Opendatabot.

У середньому за останні три роки щомісяця народжувалося близько 26 тисяч немовлят. Кращим місяцем з народжуваності за цей період був липень 2018 року. Тоді народилися 31 461 дитина.

При цьому в минулому році народжуваність в Україні впала до мінімуму за десять років - за рік народилися 293 457 дитини, тоді як смертність досягла 616 835 осіб.

За 10 років народжуваність в Україні впала на 40%, - Опендатабот 01
За 10 років народжуваність в Україні впала на 40%, - Опендатабот 02

Виходячи з даних народжуваності і смертності від Держкомстату, спостерігається депопуляція: населення України за 10 років скоротилося на 2 257 309 осіб.

Також читайте: У Єгипті розробляють програму для обмеження народжуваності в країні: Двоє дітей у сім'ї - "дуже велика проблема"

За 10 років народжуваність в Україні впала на 40%, - Опендатабот 03
Інфографіка: Опендатабот

Автор: 

демографія (142) народжуваність (65) статистика (2247) Україна (5862)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
А ви побільше надавайте пільг великому бізнесу та збільшуйте податки на 90% населення України. І все піде по вашому плану.
показати весь коментар
09.03.2021 11:34
+11
Навіщо рожати рабів та обсуговуючий персонал для купки олігархів? Щоб діти наші теж виживали, не маючи змогу на нормальне медичне обслуговування, відпуску хоч б 3 тижні на морі, достойні умови праці. 10 000 зараз - це виживання для раба
показати весь коментар
09.03.2021 11:33
+10
В конкретній сім'ї може бути що завгодно. Загальна картина дещо інша.
Саме при Порошенку виїзд на заробітки (і пов'язана з ним еміграція) став масовим.
Основна причина - стрімкий ріст цін до європейського рівня. Мільйони громадян стали просто нездатні годувати свої сім'ї на українські зарплати і поїхали на заробітки до Європи.
показати весь коментар
09.03.2021 11:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо рожати рабів та обсуговуючий персонал для купки олігархів? Щоб діти наші теж виживали, не маючи змогу на нормальне медичне обслуговування, відпуску хоч б 3 тижні на морі, достойні умови праці. 10 000 зараз - це виживання для раба
показати весь коментар
09.03.2021 11:33 Відповісти
Такую страну потеряли. Все нерабы, пломбир по 20 коп...
показати весь коментар
09.03.2021 11:35 Відповісти
на планеті вже 7 мільярдів людей! досить вже плодитись! скоро цій планеті настане кірдик від такої кількості дебілів
показати весь коментар
09.03.2021 11:49 Відповісти
Так як вас зрозуміти - одні плачуть народжуваність низька, іншим людей багато)
показати весь коментар
09.03.2021 11:56 Відповісти
Расскажите это арабам, китайцам и индусам
показати весь коментар
20.03.2021 22:19 Відповісти
І із цих 10000 потрібно віддавати частину на ліки для батьків пенсіонерів з їхніми пенсіями в
2, 5 тисяч гривень. Так що діти зачекають.
показати весь коментар
09.03.2021 11:37 Відповісти
Добре, що твої батьки про це не думали, інакше б не родили такого долбо.оба.
показати весь коментар
09.03.2021 11:50 Відповісти
Я думаю, що коли цого батьки його рожали, то вони жили дещо в інших умовах. Щонайменше тоді олігархів не було. А ось при цих умовах дійсно вониб могли і не наважитись його родити.
показати весь коментар
09.03.2021 14:39 Відповісти
і так з усім білим населеннням! рептилоїди в захваті За 10 лет рождаемость в Украине упала на 40%, - Опендатабот - Цензор.НЕТ 5201
показати весь коментар
09.03.2021 11:34 Відповісти
А ви побільше надавайте пільг великому бізнесу та збільшуйте податки на 90% населення України. І все піде по вашому плану.
показати весь коментар
09.03.2021 11:34 Відповісти
ото і є результат роботи цієї і попередньої влади - майже вдвічі падіння народжуваності.Ще не забувайте 1-2 денному немовляті вперти 2 вакцини - туберкульоз і гепатит---********* розливу, і все, блін, буде добре!
показати весь коментар
09.03.2021 12:08 Відповісти
надо еще один парад лгбт провести в Куеве ..не не надо ?
показати весь коментар
09.03.2021 11:35 Відповісти
На слові Куеве кацап спалився...
показати весь коментар
09.03.2021 11:40 Відповісти
ти просто кацапоманьяк ,мабудь з секти свідєтєлєй мальдівського діабетика ?
показати весь коментар
09.03.2021 12:23 Відповісти
Сочувствую. С детства травма ? Или от рашпропа?
показати весь коментар
09.03.2021 11:47 Відповісти
За те же 10 лет в эмиграцию выехали около 10 миллионов. Около 70% из них молодые мужчины. Смертность в два раза выше рождаемости то уже как бы следствие.
Те 2 257 309 это разница между умершими и родившимся без учёта эмиграции.
показати весь коментар
09.03.2021 11:37 Відповісти
При Порошенко лише один з членів сім"ї виїжджав на заробітки, а при ЗЕлених недоумках - цілими сім"ями
показати весь коментар
09.03.2021 11:41 Відповісти
А шо змінилось за ці два роки?Може долар став по 100 гривень?Ти з Польші пишеш?
показати весь коментар
09.03.2021 11:45 Відповісти
В конкретній сім'ї може бути що завгодно. Загальна картина дещо інша.
Саме при Порошенку виїзд на заробітки (і пов'язана з ним еміграція) став масовим.
Основна причина - стрімкий ріст цін до європейського рівня. Мільйони громадян стали просто нездатні годувати свої сім'ї на українські зарплати і поїхали на заробітки до Європи.
показати весь коментар
09.03.2021 11:49 Відповісти
А зараз що нарешті зажили в достатку Вже пів вареника ніхто не доїдає Жодна курва тепер про це вже не говорить, а насправді країну повернули в 2013 рік, а кримінал як в 90-ті
показати весь коментар
09.03.2021 12:07 Відповісти
воно може і так, але у статті йдеться про інше. а саме: про різницю між народжуваністю та смертністю
показати весь коментар
09.03.2021 13:48 Відповісти
Ага, порошенко раніше Лічно свічку тримав, щоб такі як ти розмножалися )))
показати весь коментар
09.03.2021 11:57 Відповісти
Звідкіля такі данні? Виїжджали так само як і зараз. Вкого в Україні хата та малі діти, яких ні з ким залишити - їде один чоловік. Якщо дітей немає, або є бабусі - дідусі, на яких можна залишити дітей, то їдуть обоє. Є таке, що спершу їде тільки чоловік, а потім як влаштується там, то й усю родину забирає. У моєї дружини співробітниці чоловік прикладом так і зробив. Спочатку сам поїхав, підтвердив там свої діпломи, отримав нормальну работу, а потім забрав свою дружину та двох доньок. Зараз там влаштувались. І не подивилися на те, що у них тут квартира лишилася. Повертатись начебто вже і не збираються. Їх все і там влаштовує.
показати весь коментар
09.03.2021 14:45 Відповісти
Саме так, але тепер це массово Ви навели один приклад, а я можу десятки
показати весь коментар
09.03.2021 16:23 Відповісти
Массово було і в той час. Так само массово. Бо прожити за таку зарплатню, що є в Україні, майже неможливо. Хіба що леть животіти. Чого тількі вартує тільки комуналка. Ось отримав за трикімнатну квартиру рахунок еквівалент 133 єврів. Тільки опалення близько 100 єврів складає. Ну і як може людина сплачувати таку комуналку, якщо офіційна середня зарплатня без відрахувань по Україні близко 380 єврів. Якщо чисьа на руки то десь близько 300. Це виходить третя частина тільки на опалення піде. І це треба враховувати, що середня така зарплатня по Україні за рахунок того, що в Києві вона складає близько 530 євро. А так по регіонам вона менша.
показати весь коментар
09.03.2021 16:50 Відповісти
При минулій владі на субсидії було виділено в 2.5 р.більше ніж тепер - пенсіонери з мін.пенсіїєю взагалі не платили (все погашала субсидія), а тепер вони ЗЕ проклинають останніми словами! Тай ціни порівняйте - очі лізуть на лоба! А Зеленим не подобалась ціна на цибулю(був не врожай) в зимку 18-19 рр.- тепер може нажерлися досхочу - бо досі в АТБ по 5 грн!
показати весь коментар
09.03.2021 18:19 Відповісти
Не треба мені писати за субсідії. Мене це тільки дратує. Я не отримую субсидій. Як і багато хто. Це по-перше. Подруге, як на мене це схєматоз від влади, який як від пана - кому схотів - тому дав. Скільки схотів - стільки й дав. Субсідіями влада підтверджує кількість людей, яких вона ж і залишила на межі жебракування незбалансованим підняттям цін на комуналку, хоча була повинна виступити регулятором в цьому питанні. Тобто якщо вже так треба було її піднімати, то слідкувати за рівномірним підняттям як цін так і зарплатні та соціалки. Щоб не було перекосу. І по-третє - субсидї платив не Порошенко та не Зеленський їх зараз платить. Ці субсидії умовно плачу я, як платник податків. Це з моїх, умовно кажучі, грошей нараховують субсидантам субсидії. Ось і виходить, що я сплачую свою комуналку, та певну частку комуналки за тих, хто не може сплачувати. Або за тих хто хитровжарений та зміг собі субсидію намутити. В нашій корупційній країні є й такі. Так шо не треба за субсидії. Це принизливо.
показати весь коментар
09.03.2021 20:04 Відповісти
Молодца!!! З твого опуса зрозуміла єдине - мільйони пенсіонерів хай ідуть "у сраку"
показати весь коментар
09.03.2021 21:04 Відповісти
З мого опуса зрозуміло, що наша влада послала у сраку і пенсіонерів і працюючих. Субсидії при зубожінні більш ніж 60% населення - це шлях у нікуди та гарне підгрунтя для розквіту корупції.
показати весь коментар
10.03.2021 11:45 Відповісти
І я проти платити за пенсіонерів комуналку. Я й так їх вже утримую відраховуючи в пенсійний фонд на солідарну пенсію, яку я в свій час і в свою чергу можу і не отримати, бо в нас легко і її влада може відмінити, та замінити чимось на кшталт виплат за старістю. Ще мізерніших ніж зараз пенсія.
показати весь коментар
10.03.2021 11:49 Відповісти
от в Африці красотень. Рождаємость просто блискуча
показати весь коментар
09.03.2021 11:37 Відповісти
Дуже високий рівень життя, бабло грошима гребуть ))
показати весь коментар
09.03.2021 12:03 Відповісти
тут швидко зв`язали рівень життя і народжуваність.
А по факту ситуація зворотня, - чим вищий рівень життя тим гірша народжуваність і навпаки.
показати весь коментар
09.03.2021 12:10 Відповісти
Не сравнивай.
1. В Африке иной уровень социально-экономического развития. В плане экономического - дети там чаще всего просто-напросто +1 пара рук, но никак не "одеть/обуть/накормить/нормальная школа+кружки/университет и так далее. И на права их при этом всем начхать. В общем они зачастую не обуза, а напротив доход. В отличие от нас.
Ну и права и возможности женщин иные. Совсем.
Отсюда женщины более заняты в их так сказать природном предназначении, а не работе, учебе...
2. Религия. Комментировать нужно?
показати весь коментар
09.03.2021 12:29 Відповісти
а шо им ещё делать)) в Африке только секас и танцы)) а на похоронах танцуют даже с гробом)), зимы нет и фирташам ахметам не надо отдавать последнее, тепло светло и бананы с неба, у нас работает один из тех мест, сын вожака племени, вся деревня скинулась на билет и обучение))
показати весь коментар
09.03.2021 12:30 Відповісти
Мендель виправить ситуацію двома родами, отєц нації постарається
показати весь коментар
09.03.2021 11:39 Відповісти
Локдаун не помогает? Попробуйте локдаун с отключением электричества...
показати весь коментар
09.03.2021 11:41 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2021 12:32 Відповісти
Все йде по плану. Має залишитись не більше 15 мільйонів для обслуги Землі обітованої. Правда, і того буде забагато.
показати весь коментар
09.03.2021 11:41 Відповісти
Нам нужно больше феминисток, британские ученые доказали много раз что с ними создаются крепкие семьи с 3+ детьми....
показати весь коментар
09.03.2021 11:42 Відповісти
тонко подметили
показати весь коментар
20.03.2021 22:40 Відповісти
это мировая тенденция развитых стран - в Японии в 2 раза больше домашних питомцев, чем младенцев...рожают только в Африке как сумасшедшие. отсюда вывод - Украина в тренде развитых стран)
показати весь коментар
09.03.2021 11:43 Відповісти
В Японии, территория которой меньше Украины население 170 млню человек. Это больше чем в РФ. Им можно расслабится.
показати весь коментар
10.03.2021 03:31 Відповісти
А так все хорошо начиналось! Вспоминаю борды Ющенко «кохаймося!». Может быть - не в ту дырку попали?
показати весь коментар
09.03.2021 11:44 Відповісти
Треба кохатись чоловікам з жінками,а не так як ти з Петровичем))
показати весь коментар
09.03.2021 11:47 Відповісти
Запомни это, или еще лучше - тату себе на лбу выжги, чтобы помнить.А то по пьяни заблудишься.
показати весь коментар
09.03.2021 11:54 Відповісти
Вітання Петровичу,кохайтеся до скону,доки росіянстка щелепа не заклине.
показати весь коментар
09.03.2021 12:14 Відповісти
Кстати при Ющенко рождаемость впервые превысила смертность.
показати весь коментар
09.03.2021 11:53 Відповісти
Потому, что платили за детей так, что бабам работать не нужно было - на детских и паразитировали. А потом детей в дома сдавали.
показати весь коментар
09.03.2021 11:56 Відповісти
чушь.
показати весь коментар
09.03.2021 11:59 Відповісти
Согласен. Полная чушь и ахинея.
показати весь коментар
09.03.2021 14:46 Відповісти
Я хотів би побачити подібну статистику і по сусідніх країнах Європи.
показати весь коментар
09.03.2021 11:45 Відповісти
там еще хуже...в Скандинавии до 35 и слышать не хотят о детях....
показати весь коментар
09.03.2021 11:48 Відповісти
Так і є. А тут пишуть, що дітей не хочуть, бо бідні. Матеріальний достаток - це не головне.
показати весь коментар
09.03.2021 11:53 Відповісти
В Европе "понаехавшие" арабы отрабатывают за всех. Плодятся так, что китайцы позавидуют
показати весь коментар
20.03.2021 22:42 Відповісти
Всі ці "рівні і особливі" повинні платити податок за бездітність.
показати весь коментар
09.03.2021 11:51 Відповісти
на это быдлоылита в лице третьяковой и ревы заявят, шо рождаемость теневая очень большая, нарид не тот, не того качества патамушта много жрет
показати весь коментар
09.03.2021 11:51 Відповісти
Рівень народжуванності вже давно майже не залежить від рівня життя. Навпаки - існує стійка тенденція, що з покращенням свого життя люди заводять менше дітей.
показати весь коментар
09.03.2021 11:52 Відповісти
Чему тут удивляться: закономерное эхо низкой рождаемости в 90-х. То есть девушек 20-25 лет, когда обычно начинают рожать, заметно меньше чем 10 лет назад. И война, устроенная нам Россией, очень негативно повлияла на рождаемость в 2014-2016, многие очень боялись рожать, особенно жители юга и востока. Сам здесь в Мариуполе живу и знаю: у коллеги жена в 15 году аборт сделала, тк супруги боялись что придется бежать и потом ютиться где-то по съемным койкам, какой уж там ребенок. Но года с 18 бояться стали меньше, жена коллеги родила наконец, и то с опаской - мол теперь намного тяжелее будет бежать если на Мариуполь нападут. И за вторым они пока точно не собираются, а я не собираюсь пока и за первым, тк реально не знаешь чего от пуйла ждать. Война под боком и страх перед ухудшением экономики плохо влияют на рождаемость, а демографическую яму 90-х мы пройдем только лет через 5, когда вступят в детородный возраст девушки родившиеся в середине нулевых, когда детей стало больше. А тут еще коронавирус, который очень плохо повлиял на рождаемость по всему миру. Когда стало больше риска потерять работу, и когда люди, особенно у кого проблемы со здоровьем, бояться лишний раз сунуться в больницу, в тот же роддом, чтобы не заразиться.
показати весь коментар
09.03.2021 11:52 Відповісти
Были намного более суровые времена, поколение наших детов-прадедов пережили несоизмеримо большие лишения. Но это им не машало иметь много детей. Причита не в нищете и деньгах, в общемировом уменьшении населения, люди не хотят иметь много детей, не хотят. К отсталым территориям этот тренд пока не дошел, но даже там пошли подвижки.
показати весь коментар
09.03.2021 12:11 Відповісти
Нельзя всех огульно грести под одну гребенку. В каждой стране свои традиции, свой менталитет, свои экономические условия.
показати весь коментар
09.03.2021 14:48 Відповісти
Ой коронавирус как раз благотворно повлиял на рождаемость. У нас на работе из 10 человек, за время карантина забеременели 5 девок..одновременно. Вот как раз сейчас рожают одна за другой.
показати весь коментар
20.03.2021 22:46 Відповісти
Нищета это неспособность человека обеспечить материально самовоспроизведение. Весьма красноречивая цифра.
показати весь коментар
09.03.2021 11:55 Відповісти
Африке и Индии это не мешает.
показати весь коментар
09.03.2021 14:08 Відповісти
Это не мешает первым кушать друг друга, а вторым загаживать Ганг.
показати весь коментар
09.03.2021 14:11 Відповісти
А что Африка? Там сильно растет население? Нужно смотреть не только рождаемость. А по крайней мере сопоставлять ее с детской смертностью.
показати весь коментар
09.03.2021 14:50 Відповісти
Где то мелькала табличка, что даже несмотря на дикую смертность прирост населения в Африке всё равно в лидерах.
показати весь коментар
09.03.2021 15:15 Відповісти
На Филиппинах тоже по 5 детей у рыбаков местных, в Турции тоже размножаются. И деньги не помеха. А вот такие тенденции как феминизм и всякая там борьба за права женщин - это серьезный фактор низкой рождаемости.
показати весь коментар
10.03.2021 03:33 Відповісти
Как-то слишком жестко. Это же почти наполовину рождаемость упала.
показати весь коментар
09.03.2021 12:00 Відповісти
Так все логично. Перефразируя известное изречение материалистов - бытие определяет рождаемость.
показати весь коментар
09.03.2021 14:51 Відповісти
Так потихоньку решается квартирный вопрос...
показати весь коментар
09.03.2021 12:09 Відповісти
Треба, як мінімум, повернути схему виплат, яку скасував яценюк - коли за наступну дитину більша допомога. Народжуваність - це питання існування нації.
показати весь коментар
09.03.2021 12:17 Відповісти
Поздно пить Боржоми, когда почка отвалилась. Это уже не поможет. Ящик Пандоры открыт. Покуда в нашей стране уровень зарплат, пенсий и соцвыплат не сравняется с западом - не изменится ничего относительно демографии. Картина будет только ухудшаться. Нельзя делать европейские цены в стране не делая европейскую зарплату, условно говоря.
показати весь коментар
09.03.2021 14:53 Відповісти
При этом в прошлом году рождаемость в Украине упала до минимума за десять лет - за год родились 293 457 ребенка, тогда как смертность достигла 616 835 человек. Источник: https://censor.net/ru/n3252095

ТАК БУВАЄ КОЛИ ДО ВЛАДИ ПРИХОДЯТЬ КЛОУНИ
показати весь коментар
09.03.2021 12:23 Відповісти
Часто рождаемость высокая в богатых семьях, где могут позволить иметь много детей как финансово, так и по затратам времени - няни, гувернантки, учеба в пансионатах и так далее. Или в очень бедных семьях, где просто "кладут" на воспитание детей. В других семьях детей не заводят или 1-2 максимум, потому что карьера, потому что не хотят постоянно проходить через ночные кошмары в виде плача, не хотят ходить с больной головой из-за криков постоянных, ведь чем больше людей на маленькой площади, тем больше конфликтов, не хотят ухудшать финансовое положение и все такое прочее.
показати весь коментар
09.03.2021 12:27 Відповісти
Заграница нам поможет))
показати весь коментар
09.03.2021 12:53 Відповісти
Треба заборонити продаж презервативів )
показати весь коментар
09.03.2021 13:12 Відповісти
зато в Судане и Бангладеше с рождаемостью все в порядке... как бы компенсировать это к взаимному удовольствию - ну типа пусть приезжают, осваиваются и плодятся...все равно к этому все и придет...
показати весь коментар
09.03.2021 13:39 Відповісти
Нема грошей - нема дітей . Розумні люди , планують сім'ю згідно доходів . Ну , а хто думав не так раціонально , стараються за всяку ціну , щоб дитина поїхала жити в якусь більш-менш розвинену країну з нормальним достатком і якістю життя . Багатьом це вдається . Така реальність .
показати весь коментар
09.03.2021 13:53 Відповісти
Звісно, а як збільшиться народжуваність, як для того, щоб купити собі особисте житло треба працювати 1000 років. Ось в нього зарплата 5 тис. чистими і в неї стільки ж... На комуналку і їжу йде тис 6. Ще 4 тисячі на оренду житла. Значить відкладати на місяць навіть нічого і не вийде. Це я говорю про районний центр.
показати весь коментар
09.03.2021 14:00 Відповісти
ВИДНО ЯВНОЕ ВЛИЯНИЕ ИЗВНЕ !!! И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТО ВЫГОДНО ТЕМ НАРОДНОСТЯМ КОТОРЫЕ УЖЕ ПРОЖИВАЮТ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !!!
показати весь коментар
09.03.2021 15:33 Відповісти
А потому что больше 1го ребенка уже страшно заводить. Тогда мама дома сама года на 3. Отец должен заработать минимум 1000 дол. И ЭТО только на еду, коммуналку, а что б с перспективой квартиры, то минимум 3000д.растут стандарты жизни и в коммуналках по 4 человека на комнату никто не хочет жить.
показати весь коментар
31.08.2021 10:43 Відповісти
Такими темпами через 20 лет в Украине население упадет с 35 млн до 30,а если будут так же выезжать, то и до 20 млн.
показати весь коментар
31.08.2021 10:46 Відповісти
 
 