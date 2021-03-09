За 10 років народжуваність в Україні впала на 40%, - Опендатабот. ІНФОГРАФІКА
За 10 років рівень народжуваності в Україні впав на 40%, в результаті чого чисельність населення скоротилася на 2 257 309 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані порталу Opendatabot.
У середньому за останні три роки щомісяця народжувалося близько 26 тисяч немовлят. Кращим місяцем з народжуваності за цей період був липень 2018 року. Тоді народилися 31 461 дитина.
При цьому в минулому році народжуваність в Україні впала до мінімуму за десять років - за рік народилися 293 457 дитини, тоді як смертність досягла 616 835 осіб.
Виходячи з даних народжуваності і смертності від Держкомстату, спостерігається депопуляція: населення України за 10 років скоротилося на 2 257 309 осіб.
Топ коментарі
+17 Василь Довганенко #437088
показати весь коментар09.03.2021 11:34
+11 tom peter
показати весь коментар09.03.2021 11:33
+10 Verter_98
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2, 5 тисяч гривень. Так що діти зачекають.
Те 2 257 309 это разница между умершими и родившимся без учёта эмиграции.
Саме при Порошенку виїзд на заробітки (і пов'язана з ним еміграція) став масовим.
Основна причина - стрімкий ріст цін до європейського рівня. Мільйони громадян стали просто нездатні годувати свої сім'ї на українські зарплати і поїхали на заробітки до Європи.
А по факту ситуація зворотня, - чим вищий рівень життя тим гірша народжуваність і навпаки.
1. В Африке иной уровень социально-экономического развития. В плане экономического - дети там чаще всего просто-напросто +1 пара рук, но никак не "одеть/обуть/накормить/нормальная школа+кружки/университет и так далее. И на права их при этом всем начхать. В общем они зачастую не обуза, а напротив доход. В отличие от нас.
Ну и права и возможности женщин иные. Совсем.
Отсюда женщины более заняты в их так сказать природном предназначении, а не работе, учебе...
2. Религия. Комментировать нужно?
ТАК БУВАЄ КОЛИ ДО ВЛАДИ ПРИХОДЯТЬ КЛОУНИ