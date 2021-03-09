За 10 років народжуваність в Україні впала на 40%, - Опендатабот. ІНФОГРАФІКА

За 10 років рівень народжуваності в Україні впав на 40%, в результаті чого чисельність населення скоротилася на 2 257 309 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані порталу Opendatabot.

У середньому за останні три роки щомісяця народжувалося близько 26 тисяч немовлят. Кращим місяцем з народжуваності за цей період був липень 2018 року. Тоді народилися 31 461 дитина.

При цьому в минулому році народжуваність в Україні впала до мінімуму за десять років - за рік народилися 293 457 дитини, тоді як смертність досягла 616 835 осіб.





Виходячи з даних народжуваності і смертності від Держкомстату, спостерігається депопуляція: населення України за 10 років скоротилося на 2 257 309 осіб.

Також читайте: У Єгипті розробляють програму для обмеження народжуваності в країні: Двоє дітей у сім'ї - "дуже велика проблема"



Інфографіка: Опендатабот