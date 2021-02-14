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Население Украины продолжает сокращаться: Институт демографии назвал основные причины

Новости Цензор.НЕТ Общество

Население Украины продолжает сокращаться: Институт демографии назвал основные причины

В Украине продолжает стремительно сокращаться население. Главные причины - низкая рождаемость и короткая продолжительность жизни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Лидия Ткаченко в эфире канала "Украина 24".

По ее словам, в Украине один из самых низких уровней рождаемости в Европе.

"Как правило, главное внимание у нас уделяется рождаемости, но главная наша проблема еще с советских времен – короткая продолжительность жизни, и нет стабильной динамики роста, к сожалению. Много людей умирает даже в работоспособном возрасте, особенно мужчины, поэтому большая разница между количеством женщин и мужчин", - отметила Ткаченко.

Читайте также: В Украине сейчас проживают 38 млн человек: через несколько десятилетий останется 25-30 млн, - директор Института демографии Либанова

По мнению эксперта, состояние общества в Украине – это прямое отображение демографии, в том числе.

"Очевидно, нам нужно научиться лучше относиться друг к другу, само настроение нужно менять для того, чтобы люди чувствовали себя спокойнее и увереннее. Для лучшей рождаемости нужна уверенность в завтрашнем дне, как бы это ни банально звучало", - сказала она.

Демографическая ситуация в Украине, по словам Ткаченко, похожа на ситуацию в Молдове, Беларуси, России, а также в странах Балтии.

По данным Госстата, за год население Украины стало меньше на 300 тысяч человек и по состоянию на 1 декабря 2020 года составляло 41 миллион 630 тысяч человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Население Украины с начала 2020 года сократилось на 116 тыс. человек, - Госстат

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+45
передайте эту радостную весть пенсионному фонду...
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14.02.2021 13:47
+42
Причины понятны без всяких пояснений. -Низкий уровень жизни.Хреновая медицина. Бесперспективность проживания в этой стране,полагаясь на честный труд. - Зато олигархи размножаются со страшной силой паразитов. Гляньте сколько они выродков уже настругали.
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14.02.2021 13:52
+28
уверенность в завтрашнем дне нам придает президент Зеленский - дно неотвратимо!
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14.02.2021 13:47
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Страница 4 из 4
пенсы на 100$ коньки отбросят и без повышения возраста, а остальные с зп в 500-600$ много не нарожают, остаются чинуши с зп в 300к, вот где прогресс.
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14.02.2021 21:08 Ответить
"пенсы на 100$ коньки отбросят" Дима, у меня на сегодня 107$,так что я выживу. Да,и мне УЖЕ 72!
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14.02.2021 22:58 Ответить
вот только не говори что тебе хватает, коммуналку оплатил - и все, для сравнения в Германии самая низкая пенсия - 1000 евро, там пенс может себе позволить все самое необходимое и даже путешествовать, а вот что что может позволить наш пенс - ничего
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15.02.2021 10:07 Ответить
У нас людоедская власть. Особенно те кто как пиявки высасывают жизненные соки из еще недавно здорового древа украинского народа. С их миллионными зарплатами. Фамилии не называю. Таких тьма-тьмущая
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14.02.2021 22:53 Ответить
скорочувалось, скорочується і продовжить скорочуватись. Не перший і не останній раз, коли населення України падало на мільйони і десятки мільйонів!
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15.02.2021 00:01 Ответить
Есть статистика! Всю историю Украины, по крайней мере последние 500 лет население Украины непрерывно росло! Даже во время войн, революций и голодоморов такого не было. Прирост населения замедлялся, но катастрофического сокращения не было! сокращение население впервые произошло и продолжается с 1992 г
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15.02.2021 07:33 Ответить
Основная причина в том что люди у нас скот бесправный, в стране нет правосудия, в государстве по сути феодальные отношения. Это, в свою очередь, вызвано абсолютной аморальностью общества в силу исторических причин, как заметил Ницше, умирание и распад народа называется ругательным словом коррупция.
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15.02.2021 01:19 Ответить
Говорите как есть: в стране экномическая диктатура избранных народов.
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15.02.2021 03:29 Ответить
Это опять таки вопрос ценностей, есть такой анекдот: Пришёл на службу в концлагерь новый охранник, начальник лагеря инструктирует его: " Это сектор где содержат евреев, за ними глаз да глаз, если один через ограждение перелезет, всех остальных вытащит, а это сектор где сидят украинцы, их практически охранять не нужно, даже если кто-то начнёт вылезать, остальные его обратно затащат."
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15.02.2021 11:00 Ответить
Вы тарифы ещё повысьте. Тогда сразу начнёт "увеличиваться". Населення України продовжує скорочуватися: Інститут демографії назвав основні причини - Цензор.НЕТ 288
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15.02.2021 01:51 Ответить
покращення від квартальних вилупків, епоха бідності нарешті підкорена
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15.02.2021 08:12 Ответить
Хорошо если 30 миллионов сейчас есть
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15.02.2021 14:08 Ответить
Населення України продовжує скорочуватися: Інститут демографії назвав основні причини - Цензор.НЕТ 5667
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15.02.2021 19:29 Ответить
Мужчинам сейчас не выгодно создавать семьи и заводить детей. Зачем? Чтобы платить потом алименты?
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15.02.2021 22:40 Ответить
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