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Населення України продовжує скорочуватися: Інститут демографії назвав основні причини

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Населення України продовжує скорочуватися: Інститут демографії назвав основні причини

В Україні продовжує стрімко скорочуватися населення. Головні причини - низька народжуваність і коротка тривалість життя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАНУ Лідія Ткаченко в ефірі каналу "Україна 24".

За її словами, в Україні один із найнижчих рівнів народжуваності у Європі.

"Зазвичай головна увага в нас приділяється народжуваності, але основна наша проблема ще з радянських часів - коротка тривалість життя. І немає стабільної динаміки зростання, на жаль. Багато людей помирає навіть у працездатному віці, особливо чоловіки. Тому велика різниця між кількістю жінок та чоловіків", - зазначила Ткаченко.

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На думку експертки, стан суспільства в Україні - це пряме відображення демографії, зокрема.

"Очевидно, нам потрібно навчитися краще ставитися один до одного. Сам настрій потрібно міняти для того, щоб люди почувалися спокійніше і впевненіше. Для кращої народжуваності потрібна впевненість у завтрашньому дні, як би це не банально звучало", - сказала вона.

Демографічна ситуація в Україні, за словами Ткаченко, схожа на ситуацію в Молдові, Білорусі, Росії, а також у країнах Балтії.

За даними Держстату, за рік населення України скоротилось на 300 тисяч людей і станом на 1 грудня 2020 року становило 41 мільйон 630 тисяч осіб.

Читайте також: Населення України від початку 2020 року скоротилося на 116 тис. осіб, - Держстат
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Топ коментарі
+45
передайте эту радостную весть пенсионному фонду...
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14.02.2021 13:47
+42
Причины понятны без всяких пояснений. -Низкий уровень жизни.Хреновая медицина. Бесперспективность проживания в этой стране,полагаясь на честный труд. - Зато олигархи размножаются со страшной силой паразитов. Гляньте сколько они выродков уже настругали.
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14.02.2021 13:52
+28
уверенность в завтрашнем дне нам придает президент Зеленский - дно неотвратимо!
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14.02.2021 13:47
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пенсы на 100$ коньки отбросят и без повышения возраста, а остальные с зп в 500-600$ много не нарожают, остаются чинуши с зп в 300к, вот где прогресс.
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14.02.2021 21:08 Відповісти
"пенсы на 100$ коньки отбросят" Дима, у меня на сегодня 107$,так что я выживу. Да,и мне УЖЕ 72!
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14.02.2021 22:58 Відповісти
вот только не говори что тебе хватает, коммуналку оплатил - и все, для сравнения в Германии самая низкая пенсия - 1000 евро, там пенс может себе позволить все самое необходимое и даже путешествовать, а вот что что может позволить наш пенс - ничего
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15.02.2021 10:07 Відповісти
У нас людоедская власть. Особенно те кто как пиявки высасывают жизненные соки из еще недавно здорового древа украинского народа. С их миллионными зарплатами. Фамилии не называю. Таких тьма-тьмущая
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14.02.2021 22:53 Відповісти
скорочувалось, скорочується і продовжить скорочуватись. Не перший і не останній раз, коли населення України падало на мільйони і десятки мільйонів!
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15.02.2021 00:01 Відповісти
Есть статистика! Всю историю Украины, по крайней мере последние 500 лет население Украины непрерывно росло! Даже во время войн, революций и голодоморов такого не было. Прирост населения замедлялся, но катастрофического сокращения не было! сокращение население впервые произошло и продолжается с 1992 г
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15.02.2021 07:33 Відповісти
Основная причина в том что люди у нас скот бесправный, в стране нет правосудия, в государстве по сути феодальные отношения. Это, в свою очередь, вызвано абсолютной аморальностью общества в силу исторических причин, как заметил Ницше, умирание и распад народа называется ругательным словом коррупция.
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15.02.2021 01:19 Відповісти
Говорите как есть: в стране экномическая диктатура избранных народов.
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15.02.2021 03:29 Відповісти
Это опять таки вопрос ценностей, есть такой анекдот: Пришёл на службу в концлагерь новый охранник, начальник лагеря инструктирует его: " Это сектор где содержат евреев, за ними глаз да глаз, если один через ограждение перелезет, всех остальных вытащит, а это сектор где сидят украинцы, их практически охранять не нужно, даже если кто-то начнёт вылезать, остальные его обратно затащат."
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15.02.2021 11:00 Відповісти
Вы тарифы ещё повысьте. Тогда сразу начнёт "увеличиваться". Населення України продовжує скорочуватися: Інститут демографії назвав основні причини - Цензор.НЕТ 288
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15.02.2021 01:51 Відповісти
покращення від квартальних вилупків, епоха бідності нарешті підкорена
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15.02.2021 08:12 Відповісти
Хорошо если 30 миллионов сейчас есть
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15.02.2021 14:08 Відповісти
Населення України продовжує скорочуватися: Інститут демографії назвав основні причини - Цензор.НЕТ 5667
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15.02.2021 19:29 Відповісти
Мужчинам сейчас не выгодно создавать семьи и заводить детей. Зачем? Чтобы платить потом алименты?
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15.02.2021 22:40 Відповісти
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