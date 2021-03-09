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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На оккупированные территории должны транслироваться 2-3 украинских канала, - Зеленский

На оккупированные территории должны транслироваться 2-3 украинских канала, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что на временно оккупированные территории Украины должно транслироваться 2-3 украинских телеканала.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дом" - это только начало. Считаю, что таких каналов должно быть 2-3", - сказал Зеленский.

По его словам, это не обязательно должны быть новые каналы.

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Зеленский считает, что каждая медиагруппа может выделить один канал для того, чтобы транслировать его на временно оккупированные территории, наполнив соответствующим контентом.

Президент сообщил, что технически Украина может ставить на линии разграничения вышки для трансляции своих телеканалов на оккупированные территории.

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Крым (26364) ТВ (1858) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+8
для начала неплохо было бы организовать трансляцию украинских телеканалов на территорию Украины, которая НЕ оккупирована.
Спасибо Виасат (конечный владелец - 1+1, см - Беня) - за просмотр на спутнике украинских телеканалов нужно ПЛАТИТЬ,

То есть ВСЕ население Украины из сельской местности смотрит Раша-ТВ, которая по спутнику идет БЕСПЛАТНО.

Аналоговые каналы еле-еле показывают, особенно с Луганской и Донецкой областях, кабельного в селах нет.

О какой информационной контрпропаганде может идти речь вообще?
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09.03.2021 12:41
+6
...а пока украинцы вынуждены каждый день 24 часа в сутки смотреть вживую 95-й квартал без возможности переключить канал
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09.03.2021 12:32
+4
лугандонцы, кроме генетических кацапов, стали лугандонцами в основном по причине активного воздействия на них кацапской пропаганды, где телевизор - одно из наисильнейших средств.
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09.03.2021 12:39
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А почему не весь соц-пакет? Или потерпевший вiслюк решил дискриминировать Украинцев, попавших в оккупацию?..
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09.03.2021 12:32 Ответить
Горбатого могила виправить. А до могили,вже в труні, все рівно лугандонець кричатиме:Путін!!! Рюській мір!!!
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09.03.2021 12:37 Ответить
лугандонцы, кроме генетических кацапов, стали лугандонцами в основном по причине активного воздействия на них кацапской пропаганды, где телевизор - одно из наисильнейших средств.
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09.03.2021 12:39 Ответить
а вы думаете, в неоккупированной части Украины иначе? а откуда взялось 73% дебилов, как не из зомбирования всяческими Плюсами и прочей херней?
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09.03.2021 12:42 Ответить
Совершенно не иначе. И это всё легло на подготовленную совком почву.
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09.03.2021 12:44 Ответить
Звичайно мусять транслюватися усі українські канали, і мусили транслюватися весь час з 2014 року.
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09.03.2021 13:41 Ответить
ага, а тарифы снизить в два раза, брехло охметовское
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09.03.2021 12:32 Ответить
...а пока украинцы вынуждены каждый день 24 часа в сутки смотреть вживую 95-й квартал без возможности переключить канал
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09.03.2021 12:32 Ответить
Не ну возможность выключить телик всё же есть, но тогда повышается рождаемость...
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09.03.2021 12:34 Ответить
...не в этом случае, увы... Тут телевизор надо выключать ударом кувалды по гнусавому хлебальнику
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09.03.2021 12:37 Ответить
Переключить можно..на "дизель-шоу".
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09.03.2021 12:35 Ответить
дизель-шоу такое же говно как и 95 квартал, но менее вонючее
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09.03.2021 12:44 Ответить
ага - телеканалы НАШ, 1+1, М и другую вату стиля але 95-й Квартал...
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09.03.2021 12:37 Ответить
Ну да, он же не говорил какие каналы и даже не запнулся, на каком языке они должны быть. Очевидно каналы должны быть рускаговорящие, ибо как известно к мове они не предрасположены в виду анатомического строение некоторых костей их головы
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09.03.2021 16:28 Ответить
тем более на каком то не понятном изыке вещают, да?
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09.03.2021 12:39 Ответить
мне он интересен..
а какой контент интересен вам и где вы его смотрите?
Дискавари?
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09.03.2021 12:42 Ответить
ну тогда может вам в РФ нужно, если вы не оттуда уже пишите, если Мова вас так раздражает?
В РФ сейчас действует несколько программ по переселению соотечественников.
Там все на русском, даже в Татарстане...
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09.03.2021 12:49 Ответить
правильное решение - не затягивай..
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09.03.2021 12:58 Ответить
Это ПРАВИЛЬНО.Все вздохнут с облегчением
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09.03.2021 13:11 Ответить
ета патаму шо ти кацап генетический
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09.03.2021 12:50 Ответить
Не знаю какая статистика по телеэфиру, но если зайдете на ютуб канал "Телеканал Дом", то там в среднем 500-1000 просмотров просмотров на видос, что как бы показательно.
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09.03.2021 12:38 Ответить
до речі, а що там "ДОМ" транслює? Може, заведете йогов пакет, хоча би "Волі"?
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09.03.2021 12:39 Ответить
Как минимум странное заявление от президента Украины.
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09.03.2021 12:41 Ответить
для начала неплохо было бы организовать трансляцию украинских телеканалов на территорию Украины, которая НЕ оккупирована.
Спасибо Виасат (конечный владелец - 1+1, см - Беня) - за просмотр на спутнике украинских телеканалов нужно ПЛАТИТЬ,

То есть ВСЕ население Украины из сельской местности смотрит Раша-ТВ, которая по спутнику идет БЕСПЛАТНО.

Аналоговые каналы еле-еле показывают, особенно с Луганской и Донецкой областях, кабельного в селах нет.

О какой информационной контрпропаганде может идти речь вообще?
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09.03.2021 12:41 Ответить
Назовите нам нормальные украинские каналы,мы их тоже будем смотреть.
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09.03.2021 12:45 Ответить
тебе НАШ подойдет..
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09.03.2021 12:50 Ответить
А ты знаешь - путин педофил.
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09.03.2021 12:53 Ответить
это все знают
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09.03.2021 12:54 Ответить
Что знают?
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09.03.2021 12:56 Ответить
что ***** педофил
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09.03.2021 12:57 Ответить
Не правильно,не уворачивайся.
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09.03.2021 13:03 Ответить
На оккупированные территории должны транслироваться 2-3 украинских канала - ZIK, NewsOne и «112 Украина, нужно сепаров давить, давить ихними каналами
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09.03.2021 12:58 Ответить
На окуповані території повинні транслюватися 2-3 українські канали, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1018
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09.03.2021 23:32 Ответить
Там большинство ватных пенсов . И будут они смотреть исключительно ватное . Мне кажется , что уже поздно . Те , которые в 2014-м были юными пионерами , уже не дети .
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09.03.2021 13:23 Ответить
В Украине все ТВ такого низкого качества что жуть....
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09.03.2021 13:41 Ответить
Там смотрели украинские каналы по спутнику большое количество людей. Пока жадные медиа олигархи не решили закодировать их. Тупее решения не придумать было.
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09.03.2021 14:06 Ответить
Почему тупое? Хозяин канала что хочет, то и делает со своей собственностью, что не так? Я никак не пострадал , например.То не украинские каналы были
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09.03.2021 14:22 Ответить
 
 