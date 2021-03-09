На оккупированные территории должны транслироваться 2-3 украинских канала, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что на временно оккупированные территории Украины должно транслироваться 2-3 украинских телеканала.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дом" - это только начало. Считаю, что таких каналов должно быть 2-3", - сказал Зеленский.

По его словам, это не обязательно должны быть новые каналы.

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Зеленский считает, что каждая медиагруппа может выделить один канал для того, чтобы транслировать его на временно оккупированные территории, наполнив соответствующим контентом.

Президент сообщил, что технически Украина может ставить на линии разграничения вышки для трансляции своих телеканалов на оккупированные территории.