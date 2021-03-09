На оккупированные территории должны транслироваться 2-3 украинских канала, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что на временно оккупированные территории Украины должно транслироваться 2-3 украинских телеканала.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Дом" - это только начало. Считаю, что таких каналов должно быть 2-3", - сказал Зеленский.
По его словам, это не обязательно должны быть новые каналы.
Зеленский считает, что каждая медиагруппа может выделить один канал для того, чтобы транслировать его на временно оккупированные территории, наполнив соответствующим контентом.
Президент сообщил, что технически Украина может ставить на линии разграничения вышки для трансляции своих телеканалов на оккупированные территории.
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а какой контент интересен вам и где вы его смотрите?
Дискавари?
В РФ сейчас действует несколько программ по переселению соотечественников.
Там все на русском, даже в Татарстане...
Спасибо Виасат (конечный владелец - 1+1, см - Беня) - за просмотр на спутнике украинских телеканалов нужно ПЛАТИТЬ,
То есть ВСЕ население Украины из сельской местности смотрит Раша-ТВ, которая по спутнику идет БЕСПЛАТНО.
Аналоговые каналы еле-еле показывают, особенно с Луганской и Донецкой областях, кабельного в селах нет.
О какой информационной контрпропаганде может идти речь вообще?