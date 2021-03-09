На окуповані території повинні транслюватися 2-3 українські канали, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що на тимчасово окуповані території України повинно транслюватися 2-3 українські телеканали.

Про це він сказав під час пресконференції в рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дом" - це тільки початок. Вважаю, що таких каналів повинно бути 2-3 ", - сказав Зеленський.

За його словами, це не обов'язково мають бути новостворені канали.

Зеленський вважає, що кожна медіагрупа може виділити один канал для того, щоб транслювати його на тимчасово окуповані території, наповнивши відповідним контентом.

Президент повідомив, що технічно Україна може ставити на лінії розмежування вишки для трансляції своїх телеканалів на окуповані території.

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