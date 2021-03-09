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Новини Окуповані території
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На окуповані території повинні транслюватися 2-3 українські канали, - Зеленський

На окуповані території повинні транслюватися 2-3 українські канали, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що на тимчасово окуповані території України повинно транслюватися 2-3 українські телеканали.

Про це він сказав під час пресконференції в рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дом" - це тільки початок. Вважаю, що таких каналів повинно бути 2-3 ", - сказав Зеленський.

За його словами, це не обов'язково мають бути новостворені канали.

Зеленський вважає, що кожна медіагрупа може виділити один канал для того, щоб транслювати його на тимчасово окуповані території, наповнивши відповідним контентом.

Президент повідомив, що технічно Україна може ставити на лінії розмежування вишки для трансляції своїх телеканалів на окуповані території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти каналів Медведчука і провокації на Донбасі не хочу пов'язувати між собою, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Крим (14126) ТБ (278) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+8
для начала неплохо было бы организовать трансляцию украинских телеканалов на территорию Украины, которая НЕ оккупирована.
Спасибо Виасат (конечный владелец - 1+1, см - Беня) - за просмотр на спутнике украинских телеканалов нужно ПЛАТИТЬ,

То есть ВСЕ население Украины из сельской местности смотрит Раша-ТВ, которая по спутнику идет БЕСПЛАТНО.

Аналоговые каналы еле-еле показывают, особенно с Луганской и Донецкой областях, кабельного в селах нет.

О какой информационной контрпропаганде может идти речь вообще?
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09.03.2021 12:41
+6
...а пока украинцы вынуждены каждый день 24 часа в сутки смотреть вживую 95-й квартал без возможности переключить канал
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09.03.2021 12:32
+4
лугандонцы, кроме генетических кацапов, стали лугандонцами в основном по причине активного воздействия на них кацапской пропаганды, где телевизор - одно из наисильнейших средств.
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09.03.2021 12:39
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А почему не весь соц-пакет? Или потерпевший вiслюк решил дискриминировать Украинцев, попавших в оккупацию?..
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09.03.2021 12:32 Відповісти
Горбатого могила виправить. А до могили,вже в труні, все рівно лугандонець кричатиме:Путін!!! Рюській мір!!!
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09.03.2021 12:37 Відповісти
лугандонцы, кроме генетических кацапов, стали лугандонцами в основном по причине активного воздействия на них кацапской пропаганды, где телевизор - одно из наисильнейших средств.
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09.03.2021 12:39 Відповісти
а вы думаете, в неоккупированной части Украины иначе? а откуда взялось 73% дебилов, как не из зомбирования всяческими Плюсами и прочей херней?
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09.03.2021 12:42 Відповісти
Совершенно не иначе. И это всё легло на подготовленную совком почву.
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09.03.2021 12:44 Відповісти
Звичайно мусять транслюватися усі українські канали, і мусили транслюватися весь час з 2014 року.
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09.03.2021 13:41 Відповісти
ага, а тарифы снизить в два раза, брехло охметовское
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09.03.2021 12:32 Відповісти
...а пока украинцы вынуждены каждый день 24 часа в сутки смотреть вживую 95-й квартал без возможности переключить канал
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09.03.2021 12:32 Відповісти
Не ну возможность выключить телик всё же есть, но тогда повышается рождаемость...
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09.03.2021 12:34 Відповісти
...не в этом случае, увы... Тут телевизор надо выключать ударом кувалды по гнусавому хлебальнику
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09.03.2021 12:37 Відповісти
Переключить можно..на "дизель-шоу".
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09.03.2021 12:35 Відповісти
дизель-шоу такое же говно как и 95 квартал, но менее вонючее
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09.03.2021 12:44 Відповісти
ага - телеканалы НАШ, 1+1, М и другую вату стиля але 95-й Квартал...
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09.03.2021 12:37 Відповісти
Ну да, он же не говорил какие каналы и даже не запнулся, на каком языке они должны быть. Очевидно каналы должны быть рускаговорящие, ибо как известно к мове они не предрасположены в виду анатомического строение некоторых костей их головы
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09.03.2021 16:28 Відповісти
тем более на каком то не понятном изыке вещают, да?
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09.03.2021 12:39 Відповісти
мне он интересен..
а какой контент интересен вам и где вы его смотрите?
Дискавари?
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09.03.2021 12:42 Відповісти
ну тогда может вам в РФ нужно, если вы не оттуда уже пишите, если Мова вас так раздражает?
В РФ сейчас действует несколько программ по переселению соотечественников.
Там все на русском, даже в Татарстане...
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09.03.2021 12:49 Відповісти
правильное решение - не затягивай..
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09.03.2021 12:58 Відповісти
Это ПРАВИЛЬНО.Все вздохнут с облегчением
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09.03.2021 13:11 Відповісти
ета патаму шо ти кацап генетический
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09.03.2021 12:50 Відповісти
Не знаю какая статистика по телеэфиру, но если зайдете на ютуб канал "Телеканал Дом", то там в среднем 500-1000 просмотров просмотров на видос, что как бы показательно.
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09.03.2021 12:38 Відповісти
до речі, а що там "ДОМ" транслює? Може, заведете йогов пакет, хоча би "Волі"?
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09.03.2021 12:39 Відповісти
Как минимум странное заявление от президента Украины.
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09.03.2021 12:41 Відповісти
для начала неплохо было бы организовать трансляцию украинских телеканалов на территорию Украины, которая НЕ оккупирована.
Спасибо Виасат (конечный владелец - 1+1, см - Беня) - за просмотр на спутнике украинских телеканалов нужно ПЛАТИТЬ,

То есть ВСЕ население Украины из сельской местности смотрит Раша-ТВ, которая по спутнику идет БЕСПЛАТНО.

Аналоговые каналы еле-еле показывают, особенно с Луганской и Донецкой областях, кабельного в селах нет.

О какой информационной контрпропаганде может идти речь вообще?
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09.03.2021 12:41 Відповісти
Назовите нам нормальные украинские каналы,мы их тоже будем смотреть.
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09.03.2021 12:45 Відповісти
тебе НАШ подойдет..
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09.03.2021 12:50 Відповісти
А ты знаешь - путин педофил.
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09.03.2021 12:53 Відповісти
это все знают
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09.03.2021 12:54 Відповісти
Что знают?
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09.03.2021 12:56 Відповісти
что ***** педофил
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09.03.2021 12:57 Відповісти
Не правильно,не уворачивайся.
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09.03.2021 13:03 Відповісти
На оккупированные территории должны транслироваться 2-3 украинских канала - ZIK, NewsOne и «112 Украина, нужно сепаров давить, давить ихними каналами
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09.03.2021 12:58 Відповісти
На окуповані території повинні транслюватися 2-3 українські канали, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1018
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09.03.2021 23:32 Відповісти
Там большинство ватных пенсов . И будут они смотреть исключительно ватное . Мне кажется , что уже поздно . Те , которые в 2014-м были юными пионерами , уже не дети .
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09.03.2021 13:23 Відповісти
В Украине все ТВ такого низкого качества что жуть....
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09.03.2021 13:41 Відповісти
Там смотрели украинские каналы по спутнику большое количество людей. Пока жадные медиа олигархи не решили закодировать их. Тупее решения не придумать было.
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09.03.2021 14:06 Відповісти
Почему тупое? Хозяин канала что хочет, то и делает со своей собственностью, что не так? Я никак не пострадал , например.То не украинские каналы были
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09.03.2021 14:22 Відповісти
 
 