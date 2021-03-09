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Украинский туризм нужно рекламировать на ведущих западных телеканалах, - Зеленский

Украинский туризм нужно рекламировать на ведущих западных телеканалах, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что нужно рекламировать туризм в Украине на ведущих западных телеканалах, ведь там находится та аудитория, которая хочет путешествовать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в ходе пресс-конференции в рамках форума "Украина 30".

"Кроме того, что мы расширяем наше вещание, мы должны рекламировать. Это очень просто, я считаю. Прямая реклама, не нужно изобретать велосипед. Есть ведущие западные каналы, и именно там находится та аудитория, которая хочет и путешествует. Нельзя на информационных каналах постоянно рассказывать, как привлекателен туризм в Украине, потому что там находятся люди, которые хотят смотреть о политических событиях в Украине", - отметил Зеленский.

По словам президента, таргетингом этой информации должны заниматься профессионалы.

"Тратить таргетированно деньги из бюджета на прямую рекламу Украины, туризма, информацию - это мы должны делать", - добавил Зеленский.

Глава государства отметил, что приоритетной является реконструкция домов, где живут люди, а уже потом памятников архитектуры.

Читайте: На оккупированные территории должны транслироваться 2-3 украинских канала, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) туризм (1543) телевидение (897)


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Топ комментарии
+15
И тут Остапа понесло . Масквашвея , абырвалг ... Дайте ему селёдки .
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09.03.2021 14:01
+11
Классика жанра!
Программа "нью васюки - новое село" провалилась не начавшись.
Даже новость удалили.

Украинский туризм нужно рекламировать на ведущих западных телеканалах, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7839
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09.03.2021 14:04
+8
Який туризм по Україні при ковідному геноциді від Зеленського та Степанова?
Аби ляпати язиком, відволікаючи від власної корупції та зрадництва.
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09.03.2021 14:04
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Правила форума Совет форумчан
И тут Остапа понесло . Масквашвея , абырвалг ... Дайте ему селёдки .
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09.03.2021 14:01 Ответить
Зеля - спаситель Украины! ))....это ж если одного туриста тюкнуть по башке молоточком.....сразу минимум пару штук баксов поиметь можно....а если их приедет хотя бы сто миллионов?.....это ......аж...голова ....закружилась!
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09.03.2021 14:14 Ответить
Скоро будет очередной "профессионал" с квартала
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09.03.2021 14:02 Ответить
Это очень просто (c)
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09.03.2021 14:02 Ответить
Який туризм по Україні при ковідному геноциді від Зеленського та Степанова?
Аби ляпати язиком, відволікаючи від власної корупції та зрадництва.
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09.03.2021 14:04 Ответить
точно!
давайте продадим на запад квартал и скотов!
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09.03.2021 14:04 Ответить
Кто ж их тупорылых купит , кроме кацапов
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09.03.2021 14:33 Ответить
Зеля! За это нужно платить приличное бабло! И, обрати внимание, без откатов!
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09.03.2021 14:04 Ответить
Классика жанра!
Программа "нью васюки - новое село" провалилась не начавшись.
Даже новость удалили.

Украинский туризм нужно рекламировать на ведущих западных телеканалах, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7839
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09.03.2021 14:04 Ответить
Тоже стразу ассоциация с этим отрывком из фильма. Даже посмотрел ради прикола.
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09.03.2021 14:10 Ответить
секс туры и так процветают....ну и туры в Чернобыль для фриков....
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09.03.2021 14:05 Ответить
А это,***** зелена,ко времени при пандемии,а вот мова и церковь -хайп...зекретин с мендельшей от одной мамы?
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09.03.2021 14:05 Ответить
Оно точно надо? реклама туризма по туристическим брендам может быть наказуема. Я бы сначала проконсультировался с юристами.
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09.03.2021 14:06 Ответить
эт правильно! только красных зон ещё добавить и можно рекламировать. вэлыкэ крадивныцтво шото мало бабла приносит. надо ещё и на бесполезной рекламе попилить.
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09.03.2021 14:06 Ответить
Странно. Вот украинцы массово ездят отдыхать в Турцию и Египет, а рекламы их курортов на наших телеканалах не особо. Может вместо рекламы нужно заняться сервисом и инфраструктурой?
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09.03.2021 14:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Jzyok6uYnxQ Напоминает международный шахматный турнир в Нью-Васюках.
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09.03.2021 14:08 Ответить
Ага, туризм... Сначала сделайте, чтобы были в пределах пешей доступности общественные туалеты. А то будет, как когда приехали мои пожилые знакомые из Австрии, а в супермаркете Билла (к которому они привыкли у себя дома) не оказалось туалета. Дикость, средневековье. У людей туалеты (бесплатные) на каждой станции метро, а киевская власть объясняет что это "не предусмотрено" (про соло-лифт подонки из метрополитена и КГГА не слышали, им так удобнее, чиновники в метро не ездят). Совок жив и не собирается умирать, прежде всего, в головах украинской власти.
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09.03.2021 14:10 Ответить
Ага! Туризм! По отвалам и карьерам Кривбасса.
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09.03.2021 14:11 Ответить
)) ну хіба шо "дикий туризм", а он практически на западе не развит. удел одиночек, как обычно. основной массе стандартных тутошних туристов нужна соответствующая инфраструктура.
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09.03.2021 14:11 Ответить
Стоп, чортяка! Вони ще інвестиції з Омана по кишеням розсовують, а тут таке!
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09.03.2021 14:12 Ответить
И тут Остапа понесло
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09.03.2021 14:12 Ответить
Пока что можно только рекламировать, как при 5000-7000 новых заражений в сутки прививки делаются только 1000. Да и те индийским фуфлом, не признанным в ЕС. Сразу все и поедут, только сперва надо ещё кадры из ковидных отделений показать, где им лежать придётся.
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09.03.2021 14:13 Ответить
Буковєль, катацца всєм.
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09.03.2021 14:18 Ответить
про Буковель и без рекламы знают все кто катаются на лыжах, в сезон там 50% лыжников - иностранцы.
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09.03.2021 14:44 Ответить
щодо туристів - то зрозуміло.
А от як бути із тобою, дуристом криворогим?
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09.03.2021 14:18 Ответить
ну да Буковель уже прорекламировал так что на карантин закрыть не могут!
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09.03.2021 14:19 Ответить
І автошляхи для туристів. І сортіри, Бо який сортір у Шепетівці на автовокзалі то просто тихий жах у 21 сторічіі у потужній європейській країні.
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09.03.2021 14:20 Ответить
Зелений турЬІст.Український туризм потрібно рекламувати на провідних західних телеканалах, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6741
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09.03.2021 14:20 Ответить
https://ukranews.com/news/761397-na-vtoroj-srok-zelenskij-zaplaniroval-realizovat-programmu-novoe-selo "Президент Владимир Зеленский заявляет, что реализация программы "Новое село" рассчитана на 3,5 года в первую очередь и последующие 5-6 лет - во вторую".

На сьогодні Кабмін України та парламентська коаліція не мають програми на 2021рік, (і не мали на 2020-тий); а тут Зе-клован розпатякує про програму, яка "рассчитана пока на лет 9-10". Де вона?ЗІ: тут одини з 73/43%-них запитував про брехню і фейки особисто від "найвеличнішого". Ловіть свіжак!
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09.03.2021 14:31 Ответить
Что рекламировать? При текой власти и росте ковида в стране, это всё равно, что рекламировать чумной барак. ЗЕлёный чумной барак.
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09.03.2021 14:32 Ответить
Ты уже, дегенератина, нарекламировал так, что две области в красной зоне оказались. Лыжник хренов...
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09.03.2021 14:33 Ответить
Я смотрю мендель передала ,,самому,, эстафету фантанируещего маразма.
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09.03.2021 14:38 Ответить
Ямы , бомжи и мусор во дворах . Согласен , за просмотр надо брать деньги .
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09.03.2021 14:39 Ответить
Проститутки, Чернобыль, Умань хасиды
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09.03.2021 14:39 Ответить
Зубы приехать полечить недорого. Еще немцам можно впарить - нашли вашего дедушку пропавшего во вторую мировую.
Такс, что еще?
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09.03.2021 14:45 Ответить
...гринпоц, выставь свою зеЛенку на Майдане как туристический бренд
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09.03.2021 14:42 Ответить
Это конечно-же очень просто. Проще некуда.
Сначала мы собираем пятизначную цифру ждя рекламы на крупном международном канале. В долларах или евро, разумеется.
Затем мы элементарно пытаемся вклиниться в уже составленный и пропалченный ведущими заказчиками график на пару лет вперед.
Вот действительно - это очень просто...
Вова!!! Если у тебя все просто проходит по блату на канале твоего спонсора - это совсем не значит, что на европейских каналах всё так же легко!!!
Ты там - никто и звать никак. Это, к сожалению, не только Вовы касается а и в целом наших товаров.
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09.03.2021 14:48 Ответить
Не ну это пздц !!! Кацапы военные действия затевают на Донбассе, а этому турЫзм ***...
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09.03.2021 14:54 Ответить
ОСОБЕННО КРЫМ РЕКЛАМИРОВАТЬ НАДО !)
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09.03.2021 15:19 Ответить
Граждане! Минимизируйте уплату налогов этим ворам-поппулистам! Ваши деньги тупо воруются!
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09.03.2021 15:52 Ответить
І що за напасть? Ну, що не день, то невпопад
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09.03.2021 16:20 Ответить
 
 