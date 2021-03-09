Украинский туризм нужно рекламировать на ведущих западных телеканалах, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что нужно рекламировать туризм в Украине на ведущих западных телеканалах, ведь там находится та аудитория, которая хочет путешествовать.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в ходе пресс-конференции в рамках форума "Украина 30".
"Кроме того, что мы расширяем наше вещание, мы должны рекламировать. Это очень просто, я считаю. Прямая реклама, не нужно изобретать велосипед. Есть ведущие западные каналы, и именно там находится та аудитория, которая хочет и путешествует. Нельзя на информационных каналах постоянно рассказывать, как привлекателен туризм в Украине, потому что там находятся люди, которые хотят смотреть о политических событиях в Украине", - отметил Зеленский.
По словам президента, таргетингом этой информации должны заниматься профессионалы.
"Тратить таргетированно деньги из бюджета на прямую рекламу Украины, туризма, информацию - это мы должны делать", - добавил Зеленский.
Глава государства отметил, что приоритетной является реконструкция домов, где живут люди, а уже потом памятников архитектуры.
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Аби ляпати язиком, відволікаючи від власної корупції та зрадництва.
давайте продадим на запад квартал и скотов!
Программа "нью васюки - новое село" провалилась не начавшись.
Даже новость удалили.
А от як бути із тобою, дуристом криворогим?
На сьогодні Кабмін України та парламентська коаліція не мають програми на 2021рік, (і не мали на 2020-тий); а тут Зе-клован розпатякує про програму, яка "рассчитана пока на лет 9-10". Де вона?ЗІ: тут одини з 73/43%-них запитував про брехню і фейки особисто від "найвеличнішого". Ловіть свіжак!
Такс, что еще?
Сначала мы собираем пятизначную цифру ждя рекламы на крупном международном канале. В долларах или евро, разумеется.
Затем мы элементарно пытаемся вклиниться в уже составленный и пропалченный ведущими заказчиками график на пару лет вперед.
Вот действительно - это очень просто...
Вова!!! Если у тебя все просто проходит по блату на канале твоего спонсора - это совсем не значит, что на европейских каналах всё так же легко!!!
Ты там - никто и звать никак. Это, к сожалению, не только Вовы касается а и в целом наших товаров.