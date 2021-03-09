Украинский туризм нужно рекламировать на ведущих западных телеканалах, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что нужно рекламировать туризм в Украине на ведущих западных телеканалах, ведь там находится та аудитория, которая хочет путешествовать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в ходе пресс-конференции в рамках форума "Украина 30".

"Кроме того, что мы расширяем наше вещание, мы должны рекламировать. Это очень просто, я считаю. Прямая реклама, не нужно изобретать велосипед. Есть ведущие западные каналы, и именно там находится та аудитория, которая хочет и путешествует. Нельзя на информационных каналах постоянно рассказывать, как привлекателен туризм в Украине, потому что там находятся люди, которые хотят смотреть о политических событиях в Украине", - отметил Зеленский.

По словам президента, таргетингом этой информации должны заниматься профессионалы.

"Тратить таргетированно деньги из бюджета на прямую рекламу Украины, туризма, информацию - это мы должны делать", - добавил Зеленский.

Глава государства отметил, что приоритетной является реконструкция домов, где живут люди, а уже потом памятников архитектуры.

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