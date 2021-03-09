Український туризм потрібно рекламувати на провідних західних телеканалах, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що потрібно рекламувати туризм в Україні на провідних західних телеканалах, адже там перебуває та аудиторія, яка хоче подорожувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час пресконференції в межах форуму "Україна 30".

"Крім того, що ми розширюємо наше мовлення, ми маємо рекламувати. Це дуже просто, я вважаю. Пряма реклама, не потрібно винаходити велосипед. Є провідні західні канали, і саме там перебуває та аудиторія, яка хоче і подорожує. Не можна на інформаційних каналах постійно розповідати, який привабливий туризм в Україні, тому що там є люди, які хочуть дивитися про політичні події в Україні", - зазначив Зеленський.

За словами президента, таргетингом цієї інформації мають займатися професіонали.

"Витрачати таргетовано гроші з бюджету на пряму рекламу України, туризму, інформацію - це ми маємо робити", - додав Зеленський.

Глава держави зазначив, що пріоритетною є реконструкція будинків, де живуть люди, а вже потім пам'ятників архітектури.

Також читайте: На окуповані території повинні транслюватися 2-3 українські канали, - Зеленський