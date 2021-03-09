Український туризм потрібно рекламувати на провідних західних телеканалах, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів, що потрібно рекламувати туризм в Україні на провідних західних телеканалах, адже там перебуває та аудиторія, яка хоче подорожувати.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час пресконференції в межах форуму "Україна 30".
"Крім того, що ми розширюємо наше мовлення, ми маємо рекламувати. Це дуже просто, я вважаю. Пряма реклама, не потрібно винаходити велосипед. Є провідні західні канали, і саме там перебуває та аудиторія, яка хоче і подорожує. Не можна на інформаційних каналах постійно розповідати, який привабливий туризм в Україні, тому що там є люди, які хочуть дивитися про політичні події в Україні", - зазначив Зеленський.
За словами президента, таргетингом цієї інформації мають займатися професіонали.
"Витрачати таргетовано гроші з бюджету на пряму рекламу України, туризму, інформацію - це ми маємо робити", - додав Зеленський.
Глава держави зазначив, що пріоритетною є реконструкція будинків, де живуть люди, а вже потім пам'ятників архітектури.
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Аби ляпати язиком, відволікаючи від власної корупції та зрадництва.
давайте продадим на запад квартал и скотов!
Программа "нью васюки - новое село" провалилась не начавшись.
Даже новость удалили.
А от як бути із тобою, дуристом криворогим?
На сьогодні Кабмін України та парламентська коаліція не мають програми на 2021рік, (і не мали на 2020-тий); а тут Зе-клован розпатякує про програму, яка "рассчитана пока на лет 9-10". Де вона?ЗІ: тут одини з 73/43%-них запитував про брехню і фейки особисто від "найвеличнішого". Ловіть свіжак!
Такс, что еще?
Сначала мы собираем пятизначную цифру ждя рекламы на крупном международном канале. В долларах или евро, разумеется.
Затем мы элементарно пытаемся вклиниться в уже составленный и пропалченный ведущими заказчиками график на пару лет вперед.
Вот действительно - это очень просто...
Вова!!! Если у тебя все просто проходит по блату на канале твоего спонсора - это совсем не значит, что на европейских каналах всё так же легко!!!
Ты там - никто и звать никак. Это, к сожалению, не только Вовы касается а и в целом наших товаров.