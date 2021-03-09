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Український туризм потрібно рекламувати на провідних західних телеканалах, - Зеленський

Український туризм потрібно рекламувати на провідних західних телеканалах, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що потрібно рекламувати туризм в Україні на провідних західних телеканалах, адже там перебуває та аудиторія, яка хоче подорожувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час пресконференції в межах форуму "Україна 30".

"Крім того, що ми розширюємо наше мовлення, ми маємо рекламувати. Це дуже просто, я вважаю. Пряма реклама, не потрібно винаходити велосипед. Є провідні західні канали, і саме там перебуває та аудиторія, яка хоче і подорожує. Не можна на інформаційних каналах постійно розповідати, який привабливий туризм в Україні, тому що там є люди, які хочуть дивитися про політичні події в Україні", - зазначив Зеленський.

За словами президента, таргетингом цієї інформації мають займатися професіонали.

"Витрачати таргетовано гроші з бюджету на пряму рекламу України, туризму, інформацію - це ми маємо робити", - додав Зеленський.

Глава держави зазначив, що пріоритетною є реконструкція будинків, де живуть люди, а вже потім пам'ятників архітектури.

Також читайте: На окуповані території повинні транслюватися 2-3 українські канали, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) туризм (1560) телебачення (1169)


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Топ коментарі
+15
И тут Остапа понесло . Масквашвея , абырвалг ... Дайте ему селёдки .
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09.03.2021 14:01
+11
Классика жанра!
Программа "нью васюки - новое село" провалилась не начавшись.
Даже новость удалили.

Украинский туризм нужно рекламировать на ведущих западных телеканалах, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7839
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09.03.2021 14:04
+8
Який туризм по Україні при ковідному геноциді від Зеленського та Степанова?
Аби ляпати язиком, відволікаючи від власної корупції та зрадництва.
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09.03.2021 14:04
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И тут Остапа понесло . Масквашвея , абырвалг ... Дайте ему селёдки .
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09.03.2021 14:01 Відповісти
Зеля - спаситель Украины! ))....это ж если одного туриста тюкнуть по башке молоточком.....сразу минимум пару штук баксов поиметь можно....а если их приедет хотя бы сто миллионов?.....это ......аж...голова ....закружилась!
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09.03.2021 14:14 Відповісти
Скоро будет очередной "профессионал" с квартала
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09.03.2021 14:02 Відповісти
Это очень просто (c)
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09.03.2021 14:02 Відповісти
Який туризм по Україні при ковідному геноциді від Зеленського та Степанова?
Аби ляпати язиком, відволікаючи від власної корупції та зрадництва.
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09.03.2021 14:04 Відповісти
точно!
давайте продадим на запад квартал и скотов!
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09.03.2021 14:04 Відповісти
Кто ж их тупорылых купит , кроме кацапов
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09.03.2021 14:33 Відповісти
Зеля! За это нужно платить приличное бабло! И, обрати внимание, без откатов!
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09.03.2021 14:04 Відповісти
Классика жанра!
Программа "нью васюки - новое село" провалилась не начавшись.
Даже новость удалили.

Украинский туризм нужно рекламировать на ведущих западных телеканалах, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7839
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09.03.2021 14:04 Відповісти
Тоже стразу ассоциация с этим отрывком из фильма. Даже посмотрел ради прикола.
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09.03.2021 14:10 Відповісти
секс туры и так процветают....ну и туры в Чернобыль для фриков....
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09.03.2021 14:05 Відповісти
А это,***** зелена,ко времени при пандемии,а вот мова и церковь -хайп...зекретин с мендельшей от одной мамы?
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09.03.2021 14:05 Відповісти
Оно точно надо? реклама туризма по туристическим брендам может быть наказуема. Я бы сначала проконсультировался с юристами.
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09.03.2021 14:06 Відповісти
эт правильно! только красных зон ещё добавить и можно рекламировать. вэлыкэ крадивныцтво шото мало бабла приносит. надо ещё и на бесполезной рекламе попилить.
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09.03.2021 14:06 Відповісти
Странно. Вот украинцы массово ездят отдыхать в Турцию и Египет, а рекламы их курортов на наших телеканалах не особо. Может вместо рекламы нужно заняться сервисом и инфраструктурой?
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09.03.2021 14:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Jzyok6uYnxQ Напоминает международный шахматный турнир в Нью-Васюках.
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09.03.2021 14:08 Відповісти
Ага, туризм... Сначала сделайте, чтобы были в пределах пешей доступности общественные туалеты. А то будет, как когда приехали мои пожилые знакомые из Австрии, а в супермаркете Билла (к которому они привыкли у себя дома) не оказалось туалета. Дикость, средневековье. У людей туалеты (бесплатные) на каждой станции метро, а киевская власть объясняет что это "не предусмотрено" (про соло-лифт подонки из метрополитена и КГГА не слышали, им так удобнее, чиновники в метро не ездят). Совок жив и не собирается умирать, прежде всего, в головах украинской власти.
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09.03.2021 14:10 Відповісти
Ага! Туризм! По отвалам и карьерам Кривбасса.
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09.03.2021 14:11 Відповісти
)) ну хіба шо "дикий туризм", а он практически на западе не развит. удел одиночек, как обычно. основной массе стандартных тутошних туристов нужна соответствующая инфраструктура.
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09.03.2021 14:11 Відповісти
Стоп, чортяка! Вони ще інвестиції з Омана по кишеням розсовують, а тут таке!
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09.03.2021 14:12 Відповісти
И тут Остапа понесло
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09.03.2021 14:12 Відповісти
Пока что можно только рекламировать, как при 5000-7000 новых заражений в сутки прививки делаются только 1000. Да и те индийским фуфлом, не признанным в ЕС. Сразу все и поедут, только сперва надо ещё кадры из ковидных отделений показать, где им лежать придётся.
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09.03.2021 14:13 Відповісти
Буковєль, катацца всєм.
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09.03.2021 14:18 Відповісти
про Буковель и без рекламы знают все кто катаются на лыжах, в сезон там 50% лыжников - иностранцы.
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09.03.2021 14:44 Відповісти
щодо туристів - то зрозуміло.
А от як бути із тобою, дуристом криворогим?
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09.03.2021 14:18 Відповісти
ну да Буковель уже прорекламировал так что на карантин закрыть не могут!
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09.03.2021 14:19 Відповісти
І автошляхи для туристів. І сортіри, Бо який сортір у Шепетівці на автовокзалі то просто тихий жах у 21 сторічіі у потужній європейській країні.
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09.03.2021 14:20 Відповісти
Зелений турЬІст.Український туризм потрібно рекламувати на провідних західних телеканалах, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6741
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09.03.2021 14:20 Відповісти
https://ukranews.com/news/761397-na-vtoroj-srok-zelenskij-zaplaniroval-realizovat-programmu-novoe-selo "Президент Владимир Зеленский заявляет, что реализация программы "Новое село" рассчитана на 3,5 года в первую очередь и последующие 5-6 лет - во вторую".

На сьогодні Кабмін України та парламентська коаліція не мають програми на 2021рік, (і не мали на 2020-тий); а тут Зе-клован розпатякує про програму, яка "рассчитана пока на лет 9-10". Де вона?ЗІ: тут одини з 73/43%-них запитував про брехню і фейки особисто від "найвеличнішого". Ловіть свіжак!
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09.03.2021 14:31 Відповісти
Что рекламировать? При текой власти и росте ковида в стране, это всё равно, что рекламировать чумной барак. ЗЕлёный чумной барак.
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09.03.2021 14:32 Відповісти
Ты уже, дегенератина, нарекламировал так, что две области в красной зоне оказались. Лыжник хренов...
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09.03.2021 14:33 Відповісти
Я смотрю мендель передала ,,самому,, эстафету фантанируещего маразма.
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09.03.2021 14:38 Відповісти
Ямы , бомжи и мусор во дворах . Согласен , за просмотр надо брать деньги .
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09.03.2021 14:39 Відповісти
Проститутки, Чернобыль, Умань хасиды
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09.03.2021 14:39 Відповісти
Зубы приехать полечить недорого. Еще немцам можно впарить - нашли вашего дедушку пропавшего во вторую мировую.
Такс, что еще?
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09.03.2021 14:45 Відповісти
...гринпоц, выставь свою зеЛенку на Майдане как туристический бренд
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09.03.2021 14:42 Відповісти
Это конечно-же очень просто. Проще некуда.
Сначала мы собираем пятизначную цифру ждя рекламы на крупном международном канале. В долларах или евро, разумеется.
Затем мы элементарно пытаемся вклиниться в уже составленный и пропалченный ведущими заказчиками график на пару лет вперед.
Вот действительно - это очень просто...
Вова!!! Если у тебя все просто проходит по блату на канале твоего спонсора - это совсем не значит, что на европейских каналах всё так же легко!!!
Ты там - никто и звать никак. Это, к сожалению, не только Вовы касается а и в целом наших товаров.
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09.03.2021 14:48 Відповісти
Не ну это пздц !!! Кацапы военные действия затевают на Донбассе, а этому турЫзм ***...
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09.03.2021 14:54 Відповісти
ОСОБЕННО КРЫМ РЕКЛАМИРОВАТЬ НАДО !)
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09.03.2021 15:19 Відповісти
Граждане! Минимизируйте уплату налогов этим ворам-поппулистам! Ваши деньги тупо воруются!
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09.03.2021 15:52 Відповісти
І що за напасть? Ну, що не день, то невпопад
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09.03.2021 16:20 Відповісти
 
 