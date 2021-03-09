В Киеве объявили лауреатов Шевченковской премии. СПИСОК

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил лауреатов 2021 года.

В начале брифинга председатель Комитета по премии Юрий Макаров заявил, что торжественное представление лауреатов состоится в Каневе в мае, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, в номинации "Публицистика, журналистика" лауреатом назван Станислав Асеев за работу "В изоляции".

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В номинации "Киноискусство" - лауреат Валентин Васянович с фильмом "Атлантида".

В номинации "Визуальные искусства" - Борис Михайлов с проектом "Испытание смертью".

В номинации "Литература" в этом году избрана победительницей Оксана Луцишина с романом "Иван и Феба".

В номинации "Музыкальное искусство" - Александра Андрусик (директор агентства), Евгений Шимальский (соучредитель агентства), Екатерина Сула (исполнительный продюсер), музыкальное агентство "УХО" - цикл "Архитектура голоса".

В номинации "Театральное искусство" - Александр Бегма (композитор), представление Verba по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Торжественная церемония объявления лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко 2021 года состоится ориентировочно 22 мая, в день перезахоронения Тараса Шевченко, у могилы Кобзаря.