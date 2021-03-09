РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8679 посетителей онлайн
Новости
2 911 2

В Киеве объявили лауреатов Шевченковской премии. СПИСОК

В Киеве объявили лауреатов Шевченковской премии. СПИСОК

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил лауреатов 2021 года.

В начале брифинга председатель Комитета по премии Юрий Макаров заявил, что торжественное представление лауреатов состоится в Каневе в мае, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, в номинации "Публицистика, журналистика" лауреатом назван Станислав Асеев за работу "В изоляции".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ее величество - женщина": в Украине впервые появятся почтовые марки в жанре "ню". ФОТО

В номинации "Киноискусство" - лауреат Валентин Васянович с фильмом "Атлантида".

В номинации "Визуальные искусства" - Борис Михайлов с проектом "Испытание смертью".

В номинации "Литература" в этом году избрана победительницей Оксана Луцишина с романом "Иван и Феба".

В номинации "Музыкальное искусство" - Александра Андрусик (директор агентства), Евгений Шимальский (соучредитель агентства), Екатерина Сула (исполнительный продюсер), музыкальное агентство "УХО" - цикл "Архитектура голоса".

В номинации "Театральное искусство" - Александр Бегма (композитор), представление Verba по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Торжественная церемония объявления лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко 2021 года состоится ориентировочно 22 мая, в день перезахоронения Тараса Шевченко, у могилы Кобзаря.

Автор: 

искусство (252) культура (839) Шевченковская премия (78) Асеев Станислав (60) Макаров Юрий (8)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли вже оберуть лауреатом Бориса Гуменюка та його Вірші з війни?
показать весь комментарий
09.03.2021 14:24 Ответить
Вітаю всіх патріотів, та людей доброї волі з Шевченківськими Святами!

-Сьогодні виповнюється 207 років із дня народження одного з Головних Духовних Символів Української Держави - поета і прозаїка, художника і громадського діяча - Тараса Григоровича Шевченка.

В світі поставлено біля 1400 пам'ятників Кобзареві, з них 1356 - в Україні!

Твори Тараса Шевченка перекладено понад ста мовами світу!

Але не всі в Україні досі бажають чути слово, написане тобою українською, вони ж і не в стані збагнути суть тобою написаного!

Тому, тобі вставати та линути до Бога - рано...

"Як понесе з України

У синєє море
Кров ворожу... отоді я
І лани і гори -
Все покину і полину
До самого бога
Молитися... А до того -
Я не знаю бога."

-Т.Г Шевченко

https://www.facebook.com/photo/?fbid=454436768939856&set=a.105599620490241&__cft__[0]=AZWQki29UzWmjaz3abkglRDHaq324JXi7-3ny0GahQ0Z4RDp4DirG60WPBPMtiyszItyMqMZsN5SFmKew-6MnrX7wepoQT0ddS5M-ZglXuTmfg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=454436768939856&set=a.105599620490241&__cft__[0]=AZWQki29UzWmjaz3abkglRDHaq324JXi7-3ny0GahQ0Z4RDp4DirG60WPBPMtiyszItyMqMZsN5SFmKew-6MnrX7wepoQT0ddS5M-ZglXuTmfg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=454436768939856&set=a.105599620490241&__cft__[0]=AZWQki29UzWmjaz3abkglRDHaq324JXi7-3ny0GahQ0Z4RDp4DirG60WPBPMtiyszItyMqMZsN5SFmKew-6MnrX7wepoQT0ddS5M-ZglXuTmfg&__tn__=EH-R

показать весь комментарий
09.03.2021 21:41 Ответить
 
 