В Киеве объявили лауреатов Шевченковской премии. СПИСОК
Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил лауреатов 2021 года.
В начале брифинга председатель Комитета по премии Юрий Макаров заявил, что торжественное представление лауреатов состоится в Каневе в мае, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Так, в номинации "Публицистика, журналистика" лауреатом назван Станислав Асеев за работу "В изоляции".
В номинации "Киноискусство" - лауреат Валентин Васянович с фильмом "Атлантида".
В номинации "Визуальные искусства" - Борис Михайлов с проектом "Испытание смертью".
В номинации "Литература" в этом году избрана победительницей Оксана Луцишина с романом "Иван и Феба".
В номинации "Музыкальное искусство" - Александра Андрусик (директор агентства), Евгений Шимальский (соучредитель агентства), Екатерина Сула (исполнительный продюсер), музыкальное агентство "УХО" - цикл "Архитектура голоса".
В номинации "Театральное искусство" - Александр Бегма (композитор), представление Verba по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
Торжественная церемония объявления лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко 2021 года состоится ориентировочно 22 мая, в день перезахоронения Тараса Шевченко, у могилы Кобзаря.
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-Сьогодні виповнюється 207 років із дня народження одного з Головних Духовних Символів Української Держави - поета і прозаїка, художника і громадського діяча - Тараса Григоровича Шевченка.
В світі поставлено біля 1400 пам'ятників Кобзареві, з них 1356 - в Україні!
Твори Тараса Шевченка перекладено понад ста мовами світу!
Але не всі в Україні досі бажають чути слово, написане тобою українською, вони ж і не в стані збагнути суть тобою написаного!
Тому, тобі вставати та линути до Бога - рано...
"Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отоді я
І лани і гори -
Все покину і полину
До самого бога
Молитися... А до того -
Я не знаю бога."
-Т.Г Шевченко
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