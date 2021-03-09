У Києві оголосили лауреатів Шевченківської премії. СПИСОК
Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів 2021 року.
На початку брифінгу голова Комітету з премії Юрій Макаров заявив, що урочисте представлення лауреатів відбудеться в Каневі у травні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Так, в номінації "Публіцистика, журналістика" лауреатом названо Станіслава Асєєва за роботу "В ізоляції".
У номінації "Кіномистецтво" - лауреат Валентин Васянович із фільмом "Атлантида".
У номінації "Візуальні мистецтва" - Борис Михайлов із проєктом "Випробування смертю".
У номінації "Література" цьогоріч обрано переможницею Оксану Луцишину з романом "Іван і Феба".
У номінації "Музичне мистецтво" - Олександра Андрусик (директорка агенції), Євген Шимальський (співзасновник агенції), Катерина Сула (виконавча продюсерка), музичне агентство "УХО" – цикл "Архітектура голосу".
У номінації "Театральне мистецтво" - Олександр Бегма (композитор), вистава Verba за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
Урочиста церемонія оголошення лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка 2021 року відбудеться орієнтовно 22 травня, у день перепоховання Тараса Шевченка, біля могили Кобзаря.
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-Сьогодні виповнюється 207 років із дня народження одного з Головних Духовних Символів Української Держави - поета і прозаїка, художника і громадського діяча - Тараса Григоровича Шевченка.
В світі поставлено біля 1400 пам'ятників Кобзареві, з них 1356 - в Україні!
Твори Тараса Шевченка перекладено понад ста мовами світу!
Але не всі в Україні досі бажають чути слово, написане тобою українською, вони ж і не в стані збагнути суть тобою написаного!
Тому, тобі вставати та линути до Бога - рано...
"Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отоді я
І лани і гори -
Все покину і полину
До самого бога
Молитися... А до того -
Я не знаю бога."
-Т.Г Шевченко
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