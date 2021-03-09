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У Києві оголосили лауреатів Шевченківської премії. СПИСОК

У Києві оголосили лауреатів Шевченківської премії. СПИСОК

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів 2021 року.

На початку брифінгу голова Комітету з премії Юрій Макаров заявив, що урочисте представлення лауреатів відбудеться в Каневі у травні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, в номінації "Публіцистика, журналістика" лауреатом названо Станіслава Асєєва за роботу "В ізоляції".

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У номінації "Кіномистецтво" - лауреат Валентин Васянович із фільмом "Атлантида".

У номінації "Візуальні мистецтва" - Борис Михайлов із проєктом "Випробування смертю".

У номінації "Література" цьогоріч обрано переможницею Оксану Луцишину з романом "Іван і Феба".

У номінації "Музичне мистецтво" - Олександра Андрусик (директорка агенції), Євген Шимальський (співзасновник агенції), Катерина Сула (виконавча продюсерка), музичне агентство "УХО" – цикл "Архітектура голосу".

У номінації "Театральне мистецтво" - Олександр Бегма (композитор), вистава Verba за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Урочиста церемонія оголошення лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка 2021 року відбудеться орієнтовно 22 травня, у день перепоховання Тараса Шевченка, біля могили Кобзаря.

Автор: 

мистецтво (137) культура (432) Шевченківська премія (30) Асєєв Станіслав (59) Макаров Юрій (9)


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Коли вже оберуть лауреатом Бориса Гуменюка та його Вірші з війни?
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09.03.2021 14:24 Відповісти
Вітаю всіх патріотів, та людей доброї волі з Шевченківськими Святами!

-Сьогодні виповнюється 207 років із дня народження одного з Головних Духовних Символів Української Держави - поета і прозаїка, художника і громадського діяча - Тараса Григоровича Шевченка.

В світі поставлено біля 1400 пам'ятників Кобзареві, з них 1356 - в Україні!

Твори Тараса Шевченка перекладено понад ста мовами світу!

Але не всі в Україні досі бажають чути слово, написане тобою українською, вони ж і не в стані збагнути суть тобою написаного!

Тому, тобі вставати та линути до Бога - рано...

"Як понесе з України

У синєє море
Кров ворожу... отоді я
І лани і гори -
Все покину і полину
До самого бога
Молитися... А до того -
Я не знаю бога."

-Т.Г Шевченко

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09.03.2021 21:41 Відповісти
 
 