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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине увеличивается количество тяжелых COVID-случаев, - Шмыгаль

В Украине увеличивается количество тяжелых COVID-случаев, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине увеличилось количество госпитализаций больных коронавирусом.

Об этом он сообщил во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента.

Шмыгаль отметил, что за предыдущую неделю, если сравнить с позапрошлой, увеличилось количество госпитализаций больных коронавирусом - почти 21 тыс. против 17 600.

"На сегодняшний день занято 29573 кровати. Всего на COVID-19 выделено 70157 коек, из которых 60 тыс. обеспечены кислородом. Возросло также количество занятых реанимационных коек - с 1,5 тысячи до 2 тысяч. Это означает, что количество тяжелых случаев увеличивается, констатировал глава правительства", - сообщили в ОП.

Премьер напомнил, что в областях с широким распространением коронавирусной болезни введен красный уровень - это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области.

"Также почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близкие к красному уровню", - добавил Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Нужно ускорить вакцинацию от COVID-19, чтобы избежать локдауна

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
И лично тебе за это огромное спасибо, тварь ахметовско-воровская.
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09.03.2021 14:33
+3
Маски забарыжили , помощь стырили , ковидный фонд распилили на «великом крадивництве « « прокладку богатыревой впихнули , миллиард украли на китайской вакцине , которой до сих пор нет Кукарекаете , теперь беспредельщики зелёные
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09.03.2021 15:00
+1
так шмыга и есть тот самый случай
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09.03.2021 14:37
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И лично тебе за это огромное спасибо, тварь ахметовско-воровская.
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09.03.2021 14:33 Ответить
так шмыга и есть тот самый случай
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09.03.2021 14:37 Ответить
разом з цим збільшується кількість усіляких шмигалєй на державних посадах
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09.03.2021 14:37 Ответить
Нет. Сначала збільшується кількість шмигалєй на державних посадах, потом и закономерно - увеличивается количество тяжелых COVID-случаев.
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09.03.2021 15:21 Ответить
можливо й так, але закономірність присутня
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09.03.2021 15:27 Ответить
В Украине вчера существенно снизились темпы роста по всем показателям. Что объясняется лишь одной причиной - в стране был праздник... Короновирус исчезнет только тогда - когда у нас в стране будет один сплошной праздник !!!!
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09.03.2021 14:41 Ответить
а що ще казати, коли люди відмовляються вакцинуватися водою з Гангу?
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09.03.2021 14:41 Ответить
В Украине эта вакцина тоже не имеет регистрации. Регистрирующий орган не хочет регистрировать - подсудное ж дело, а Шмыгаль, Степанов и Зеленский думают что еще долго будут сидеть в креслах !? ... Сидеть то вы будете !!! Только ни в креслах.. и долго ...
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09.03.2021 14:47 Ответить
В рамках агитации за прививки индийской копией не самой лучшей вакцины, ещё и смертность у них может "увеличиться"...
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09.03.2021 14:54 Ответить
ПНХ
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09.03.2021 14:54 Ответить
...количество тяжелых случаев скачком выросло почти 2 года назад на 73%, шмыгло
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09.03.2021 14:58 Ответить
Маски забарыжили , помощь стырили , ковидный фонд распилили на «великом крадивництве « « прокладку богатыревой впихнули , миллиард украли на китайской вакцине , которой до сих пор нет Кукарекаете , теперь беспредельщики зелёные
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09.03.2021 15:00 Ответить
Народная примета. Погуляло население на праздники - это примета к вспышке инфекций через 7 дней после 8го. То есть - на 15е число.
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09.03.2021 15:45 Ответить
Это кто? Спикер Минздрава Степанов? Или заняться нечем "главному хозяйственнику"?
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09.03.2021 16:17 Ответить
Но зато под видом публичности стали вакцинироваться нардепы, меры, главы обладминистрации и. т. далее. Если остается лишняя вакцина то можна вакцинировать медиков не связанных с работой с Ковид или священников, которые в в преклонном возрасте, т.е тех кто в группе наибольшей вероятности тяжелого течения болезни. Правительство даже не волнует то, что старики не могут записатьсчя на вакцинацию, так как на горячую линию не дозвониться, а пользоваться сайтом Дия практически никто не умеет. Семейным врачам не дана команда записывать на вакцинацию. МОЗ провалил все вопросы по организации вакцинации и картинка по регестрации на очередь не может отображать действительность, так как сейчас там в основном молодежь, которой светит вакцинация только в следующем году.
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09.03.2021 18:08 Ответить
 
 