В Украине увеличивается количество тяжелых COVID-случаев, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине увеличилось количество госпитализаций больных коронавирусом.
Об этом он сообщил во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента.
Шмыгаль отметил, что за предыдущую неделю, если сравнить с позапрошлой, увеличилось количество госпитализаций больных коронавирусом - почти 21 тыс. против 17 600.
"На сегодняшний день занято 29573 кровати. Всего на COVID-19 выделено 70157 коек, из которых 60 тыс. обеспечены кислородом. Возросло также количество занятых реанимационных коек - с 1,5 тысячи до 2 тысяч. Это означает, что количество тяжелых случаев увеличивается, констатировал глава правительства", - сообщили в ОП.
Премьер напомнил, что в областях с широким распространением коронавирусной болезни введен красный уровень - это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области.
"Также почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близкие к красному уровню", - добавил Шмыгаль.
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