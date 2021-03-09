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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні збільшується кількість важких COVID-випадків, - Шмигаль

В Україні збільшується кількість важких COVID-випадків, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні збільшилася кількість госпіталізацій хворих на коронавірус.

Про це він повідомив під час селекторної наради з президентом Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

Шмигаль зазначив, що за попередній тиждень, якщо порівняти з позаминулим, збільшилася кількість госпіталізацій хворих на коронавірус - майже 21 тис. проти 17 600.

"На сьогодні зайнято 29 573 ліжка. Загалом під COVID-19 виділено 70 157 ліжок, з яких 60 тис. забезпечені киснем. Зросла також кількість зайнятих реанімаційних ліжок – із 1,5 тисячі до 2 тисяч. Це означає, що кількість важких випадків збільшується, констатував очільник уряду", - повідомили в ОП.

Прем'єр нагадав, що в областях із широким розповсюдженням коронавірусної хвороби запроваджено червоний рівень - це Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська та Житомирська області.

"Також майже 10 областей перебувають у помаранчевій зоні і близькі до червоного рівня", - додав Шмигаль.

Також читайте: Зеленський: Потрібно прискорити вакцинацію проти COVID-19, щоб уникнути локдауну

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
И лично тебе за это огромное спасибо, тварь ахметовско-воровская.
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09.03.2021 14:33
+3
Маски забарыжили , помощь стырили , ковидный фонд распилили на «великом крадивництве « « прокладку богатыревой впихнули , миллиард украли на китайской вакцине , которой до сих пор нет Кукарекаете , теперь беспредельщики зелёные
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09.03.2021 15:00
+1
так шмыга и есть тот самый случай
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09.03.2021 14:37
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И лично тебе за это огромное спасибо, тварь ахметовско-воровская.
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09.03.2021 14:33 Відповісти
так шмыга и есть тот самый случай
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09.03.2021 14:37 Відповісти
разом з цим збільшується кількість усіляких шмигалєй на державних посадах
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09.03.2021 14:37 Відповісти
Нет. Сначала збільшується кількість шмигалєй на державних посадах, потом и закономерно - увеличивается количество тяжелых COVID-случаев.
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09.03.2021 15:21 Відповісти
можливо й так, але закономірність присутня
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09.03.2021 15:27 Відповісти
В Украине вчера существенно снизились темпы роста по всем показателям. Что объясняется лишь одной причиной - в стране был праздник... Короновирус исчезнет только тогда - когда у нас в стране будет один сплошной праздник !!!!
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09.03.2021 14:41 Відповісти
а що ще казати, коли люди відмовляються вакцинуватися водою з Гангу?
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09.03.2021 14:41 Відповісти
В Украине эта вакцина тоже не имеет регистрации. Регистрирующий орган не хочет регистрировать - подсудное ж дело, а Шмыгаль, Степанов и Зеленский думают что еще долго будут сидеть в креслах !? ... Сидеть то вы будете !!! Только ни в креслах.. и долго ...
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09.03.2021 14:47 Відповісти
В рамках агитации за прививки индийской копией не самой лучшей вакцины, ещё и смертность у них может "увеличиться"...
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09.03.2021 14:54 Відповісти
ПНХ
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09.03.2021 14:54 Відповісти
...количество тяжелых случаев скачком выросло почти 2 года назад на 73%, шмыгло
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09.03.2021 14:58 Відповісти
Маски забарыжили , помощь стырили , ковидный фонд распилили на «великом крадивництве « « прокладку богатыревой впихнули , миллиард украли на китайской вакцине , которой до сих пор нет Кукарекаете , теперь беспредельщики зелёные
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09.03.2021 15:00 Відповісти
Народная примета. Погуляло население на праздники - это примета к вспышке инфекций через 7 дней после 8го. То есть - на 15е число.
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09.03.2021 15:45 Відповісти
Это кто? Спикер Минздрава Степанов? Или заняться нечем "главному хозяйственнику"?
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09.03.2021 16:17 Відповісти
Но зато под видом публичности стали вакцинироваться нардепы, меры, главы обладминистрации и. т. далее. Если остается лишняя вакцина то можна вакцинировать медиков не связанных с работой с Ковид или священников, которые в в преклонном возрасте, т.е тех кто в группе наибольшей вероятности тяжелого течения болезни. Правительство даже не волнует то, что старики не могут записатьсчя на вакцинацию, так как на горячую линию не дозвониться, а пользоваться сайтом Дия практически никто не умеет. Семейным врачам не дана команда записывать на вакцинацию. МОЗ провалил все вопросы по организации вакцинации и картинка по регестрации на очередь не может отображать действительность, так как сейчас там в основном молодежь, которой светит вакцинация только в следующем году.
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09.03.2021 18:08 Відповісти
 
 