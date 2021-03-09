В Україні збільшується кількість важких COVID-випадків, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні збільшилася кількість госпіталізацій хворих на коронавірус.

Про це він повідомив під час селекторної наради з президентом Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

Шмигаль зазначив, що за попередній тиждень, якщо порівняти з позаминулим, збільшилася кількість госпіталізацій хворих на коронавірус - майже 21 тис. проти 17 600.

"На сьогодні зайнято 29 573 ліжка. Загалом під COVID-19 виділено 70 157 ліжок, з яких 60 тис. забезпечені киснем. Зросла також кількість зайнятих реанімаційних ліжок – із 1,5 тисячі до 2 тисяч. Це означає, що кількість важких випадків збільшується, констатував очільник уряду", - повідомили в ОП.

Прем'єр нагадав, що в областях із широким розповсюдженням коронавірусної хвороби запроваджено червоний рівень - це Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська та Житомирська області.

"Також майже 10 областей перебувають у помаранчевій зоні і близькі до червоного рівня", - додав Шмигаль.

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