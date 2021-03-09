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Новости Коронавирус и карантин
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Школы Львова пока не будут переводить на дистанционное обучение, - Садовый

Школы Львова пока не будут переводить на дистанционное обучение, - Садовый

Львовский горсовет пока не планирует переводить на дистанционное обучение школы города. Окончательное решение планируют принять в четверг, 11 марта.

Об этом на брифинге по результатам заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям во Львове заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу школ, мы мониторим ситуацию сегодня, завтра и в четверг будем принимать следующее решение. До четверга (11 марта, - Ред.) дети учатся в школах оффлайн. Разве что отдельная школа принимает решение перейти на онлайн-обучение", - отметил мэр.

Он отметил, что на данный момент во Львове коронавирус диагностировали у более 120 учителей. Садовый также напомним о рекомендации областной комиссии перевести в онлайн все учебные заведения.

"Мы решили сделать паузу на два дня, чтобы промониторить ситуацию. Завтра будет большое зум-совещание...Мы сегодня не говорим о закрытии (школ и садиков, - Ред.). Детские садики будут закрывать в самую последнюю очередь", - добавил мэр города.

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Автор: 

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Правильно, подождут, пока эпидемия разрастется настолько, что остановить ее будет уже невозможно. Дети - основные распространители ковида, маски не носят, болеют бессимптомно, то, что надо, если хочешь, чтоб весь город слег.
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09.03.2021 15:42 Ответить
до чого тут школи?
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09.03.2021 16:07 Ответить
"Дети - основные распространители ковида, маски не носят, болеют бессимптомно"

повна антинаукова маячня
в США провели дослідження серед школярів, з 2700 випадків зараження лише один відбувся на території школи
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09.03.2021 16:08 Ответить
ти хоч розумієш, що для розповсюдження вірусу треба мати симптоми? це вже не кажучи про те, що діти в принципі не хворіють "ковідом", і не можуть бути носієм коронавірусу, бо в нормі не мають білкових рецепторів АСЕ2
простіше кажучи, вірусу ні до чого в дітей причепитися
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09.03.2021 16:10 Ответить
Фігня, їх просто дуже рідко тестують, нема для чого. То в дорослих серцево-судинні можна списати на вірус, та й будь шо, а в дітей хіба шо пневмонію.
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09.03.2021 17:15 Ответить
теж правда

але я бачу цілеспрямовану пропаганду проти дітей і за дистанційку, яка зробить школярів ще більшими дебілами
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09.03.2021 17:17 Ответить
https://nationalfile.com/watch-teachers-union-boss-busted-sending-own-child-to-private-school-while-pushing-school-closure/

В США скандал. Директор профсоюзу вчителів, який проти відкриття шкіл, бо це "небезпечно в часи пандемії", сам водить свою дитину до приватного закладу.
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09.03.2021 17:19 Ответить
 
 