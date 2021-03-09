Школы Львова пока не будут переводить на дистанционное обучение, - Садовый

Львовский горсовет пока не планирует переводить на дистанционное обучение школы города. Окончательное решение планируют принять в четверг, 11 марта.

Об этом на брифинге по результатам заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям во Львове заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу школ, мы мониторим ситуацию сегодня, завтра и в четверг будем принимать следующее решение. До четверга (11 марта, - Ред.) дети учатся в школах оффлайн. Разве что отдельная школа принимает решение перейти на онлайн-обучение", - отметил мэр.

Он отметил, что на данный момент во Львове коронавирус диагностировали у более 120 учителей. Садовый также напомним о рекомендации областной комиссии перевести в онлайн все учебные заведения.

"Мы решили сделать паузу на два дня, чтобы промониторить ситуацию. Завтра будет большое зум-совещание...Мы сегодня не говорим о закрытии (школ и садиков, - Ред.). Детские садики будут закрывать в самую последнюю очередь", - добавил мэр города.

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