Школи Львова поки не переводитимуть на дистанційне навчання, - Садовий

Львівська міськрада поки не має наміру переводити на дистанційне навчання школи міста. Остаточне рішення планують ухвалити у четвер, 11 березня.

Про це на брифінгу за результатами засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій у Львові заявив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"З приводу шкіл, ми моніторимо ситуацію сьогодні, завтра і в четвер будемо приймати таке рішення. До четверга (11 березня, - Ред.) діти вчаться в школах офлайн. Хіба що окрема школа приймає рішення перейти на онлайн-навчання", - зазначив мер.

Він зазначив, що на цей момент у Львові коронавірус діагностували у понад 120 вчителів. Садовий також нагадаємо про рекомендації обласної комісії перевести в онлайн всі навчальні заклади.

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"Ми вирішили зробити паузу на два дні, щоб промоніторити ситуацію. Завтра буде велика зумнарада ... Ми сьогодні не говоримо про закриття (шкіл та садочків, - Ред.). Дитячі садки будуть закривати в найостаннішу чергу", - додав мер міста.