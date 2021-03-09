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Новини Коронавірус і карантин
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Школи Львова поки не переводитимуть на дистанційне навчання, - Садовий

Школи Львова поки не переводитимуть на дистанційне навчання, - Садовий

Львівська міськрада поки не має наміру переводити на дистанційне навчання школи міста. Остаточне рішення планують ухвалити у четвер, 11 березня.

Про це на брифінгу за результатами засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій у Львові заявив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"З приводу шкіл, ми моніторимо ситуацію сьогодні, завтра і в четвер будемо приймати таке рішення. До четверга (11 березня, - Ред.) діти вчаться в школах офлайн. Хіба що окрема школа приймає рішення перейти на онлайн-навчання", - зазначив мер.

Він зазначив, що на цей момент у Львові коронавірус діагностували у понад 120 вчителів. Садовий також нагадаємо про рекомендації обласної комісії перевести в онлайн всі навчальні заклади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Локдаун у Львові цілком можливий, - Садовий

"Ми вирішили зробити паузу на два дні, щоб промоніторити ситуацію. Завтра буде велика зумнарада ... Ми сьогодні не говоримо про закриття (шкіл та садочків, - Ред.). Дитячі садки будуть закривати в найостаннішу чергу", - додав мер міста.

Автор: 

карантин (18172) Львів (3066) Садовий Андрій (535) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Правильно, подождут, пока эпидемия разрастется настолько, что остановить ее будет уже невозможно. Дети - основные распространители ковида, маски не носят, болеют бессимптомно, то, что надо, если хочешь, чтоб весь город слег.
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09.03.2021 15:42 Відповісти
до чого тут школи?
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09.03.2021 16:07 Відповісти
"Дети - основные распространители ковида, маски не носят, болеют бессимптомно"

повна антинаукова маячня
в США провели дослідження серед школярів, з 2700 випадків зараження лише один відбувся на території школи
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09.03.2021 16:08 Відповісти
ти хоч розумієш, що для розповсюдження вірусу треба мати симптоми? це вже не кажучи про те, що діти в принципі не хворіють "ковідом", і не можуть бути носієм коронавірусу, бо в нормі не мають білкових рецепторів АСЕ2
простіше кажучи, вірусу ні до чого в дітей причепитися
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09.03.2021 16:10 Відповісти
Фігня, їх просто дуже рідко тестують, нема для чого. То в дорослих серцево-судинні можна списати на вірус, та й будь шо, а в дітей хіба шо пневмонію.
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09.03.2021 17:15 Відповісти
теж правда

але я бачу цілеспрямовану пропаганду проти дітей і за дистанційку, яка зробить школярів ще більшими дебілами
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09.03.2021 17:17 Відповісти
https://nationalfile.com/watch-teachers-union-boss-busted-sending-own-child-to-private-school-while-pushing-school-closure/

В США скандал. Директор профсоюзу вчителів, який проти відкриття шкіл, бо це "небезпечно в часи пандемії", сам водить свою дитину до приватного закладу.
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09.03.2021 17:19 Відповісти
 
 