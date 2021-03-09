Школи Львова поки не переводитимуть на дистанційне навчання, - Садовий
Львівська міськрада поки не має наміру переводити на дистанційне навчання школи міста. Остаточне рішення планують ухвалити у четвер, 11 березня.
Про це на брифінгу за результатами засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій у Львові заявив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.
"З приводу шкіл, ми моніторимо ситуацію сьогодні, завтра і в четвер будемо приймати таке рішення. До четверга (11 березня, - Ред.) діти вчаться в школах офлайн. Хіба що окрема школа приймає рішення перейти на онлайн-навчання", - зазначив мер.
Він зазначив, що на цей момент у Львові коронавірус діагностували у понад 120 вчителів. Садовий також нагадаємо про рекомендації обласної комісії перевести в онлайн всі навчальні заклади.
"Ми вирішили зробити паузу на два дні, щоб промоніторити ситуацію. Завтра буде велика зумнарада ... Ми сьогодні не говоримо про закриття (шкіл та садочків, - Ред.). Дитячі садки будуть закривати в найостаннішу чергу", - додав мер міста.
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повна антинаукова маячня
в США провели дослідження серед школярів, з 2700 випадків зараження лише один відбувся на території школи
простіше кажучи, вірусу ні до чого в дітей причепитися
але я бачу цілеспрямовану пропаганду проти дітей і за дистанційку, яка зробить школярів ще більшими дебілами
В США скандал. Директор профсоюзу вчителів, який проти відкриття шкіл, бо це "небезпечно в часи пандемії", сам водить свою дитину до приватного закладу.