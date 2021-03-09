Дрон ОБСЕ на Донбассе получил повреждения и совершил аварийную посадку, - ООС

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который обследовал линию разграничения на Донбассе, получил повреждения сигнала обоих модулей GPS и совершил аварийную посадку.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат СММ совершал плановый полет вдоль линии разграничения в Донецкой области 7 марта. Около 12:00, пролетая недалеко от населенного пункта Опытное, он начал терять сигнал GPS.

"Команда Миссии, пытаясь посадить летательный аппарат, направила беспилотник в базу вблизи населенного пункта Степановка, что на подконтрольной правительству Украины территории. Запустив режим полета по кругу, оператор надеялся восстановить связь с летательным аппаратом, однако беспилотник потерял сигнал обоих модулей GPS", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после того, как был потерян контроль над пространственным положением дрона, наблюдатели начали его аварийную посадку.

"Во время второй попытки приземлить, беспилотник вышел из-под контроля и начал стремительно терять высоту и упал в поле, примерно в 1,5 км на восток от населенного пункта Романовка", - добавили в ведомстве.

Представители СММ ОБСЕ обратились к Командованию ООС по оказанию помощи в поиске дрона. Украинской стороной СЦКК были предоставлены гарантии безопасности для проведения поисковых работ и выделена группа саперов ГСЧС. Сейчас продолжаются работы по изучению причин аварии.

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