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Новости Агрессия России против Украины
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Дрон ОБСЕ на Донбассе получил повреждения и совершил аварийную посадку, - ООС

Дрон ОБСЕ на Донбассе получил повреждения и совершил аварийную посадку, - ООС

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который обследовал линию разграничения на Донбассе, получил повреждения сигнала обоих модулей GPS и совершил аварийную посадку.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат СММ совершал плановый полет вдоль линии разграничения в Донецкой области 7 марта. Около 12:00, пролетая недалеко от населенного пункта Опытное, он начал терять сигнал GPS.

"Команда Миссии, пытаясь посадить летательный аппарат, направила беспилотник в базу вблизи населенного пункта Степановка, что на подконтрольной правительству Украины территории. Запустив режим полета по кругу, оператор надеялся восстановить связь с летательным аппаратом, однако беспилотник потерял сигнал обоих модулей GPS", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после того, как был потерян контроль над пространственным положением дрона, наблюдатели начали его аварийную посадку.

"Во время второй попытки приземлить, беспилотник вышел из-под контроля и начал стремительно терять высоту и упал в поле, примерно в 1,5 км на восток от населенного пункта Романовка", - добавили в ведомстве.

Представители СММ ОБСЕ обратились к Командованию ООС по оказанию помощи в поиске дрона. Украинской стороной СЦКК были предоставлены гарантии безопасности для проведения поисковых работ и выделена группа саперов ГСЧС. Сейчас продолжаются работы по изучению причин аварии.

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Автор: 

ОБСЕ (4871) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766) дроны (3845)


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не слабые дроны у ОСЦЕ
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09.03.2021 16:14 Ответить
Щас это норм для среднего дрона по видеонаблюдению. Так дешевле, чем покупать новое дерьмо каждый раз когда падает.
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09.03.2021 16:22 Ответить
Он же не истребитель , а тихоходный наблюдатель , - Прострелили.
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09.03.2021 16:19 Ответить
Поэтому и нужны Байрактары.
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09.03.2021 16:23 Ответить
Это ОБСЕ, провацировало дроном боевиков мирных ополченцев. Хотели сорвать Зелино перемирие, но не выйдет - он все это проигнорирует! Пусть хоть пол Украины отхватят, Зеля не поведется и даже не помощится!
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09.03.2021 16:36 Ответить
Сегодня 4-й вторник(костер) гл.праздника кавказцев,славян,католиков из ИндоПэриджана(Одэрбэйджана).Его названия Ноуруз(БэйАзЯнАта=Базантия=Бек Младший Горящий Отец),Масленница,Рождение Св.Нколая((Янах Ала(Улу)-Горящий Древний))Луперкалии,Троянская битва,Магеррамлик.Сегодняшний вторник посв.Покровскому(БахЭр-Смотрящий муж) собору.АтаЭрБах=Отец Муж Смотрящий. Бахт=Судьба, а Вахт-время.В слове Бахтиар(стар.наз.Севастополя) по алфавиту меняете первую букву и получаете ГЕКТОРА в Трое(Ата яра-Отца рана).Там людей не было ,а была Судьба=Время.В следующий((5-й круг на хорувиях германской армии и Рима(Омура-Жизни)) вторник его разорвут и поя-ся Дух(ПэриУш)=Ушпенские соборы=Благовещенские=Паралели) и сын(Меридиан=Адам).Сегодня посещать Покровские соборы,свечи дома и костры на улицах.СЛАВА НАШИМ ОБЩИМ ДРЕВНИМ ПРАЗДНИКАМ ! 21 марта 5959г.от с.м.рано утром,с движением Солнца.
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09.03.2021 16:41 Ответить
Треба для спостереження використовувати Байрактари
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09.03.2021 17:03 Ответить
Байрактар , -Ударный дрон и применять нужно по Назначению , а не делать Селфи с сепарами.
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09.03.2021 17:08 Ответить
 
 