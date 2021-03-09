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Новини Операція Об'єднаних сил
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Дрон ОБСЄ на Донбасі був пошкоджений і здійснив аварійну посадку, - ООС

Дрон ОБСЄ на Донбасі був пошкоджений і здійснив аварійну посадку, - ООС

Беспілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, який обстежив лінію розмежування на Донбасі, зазнав пошкодження сигналу обох модулів GPS і здійснив аварійну посадку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зазначається, що безпілотний літальний апарат СММ здійснював плановий політ вздовж лінії розмежування в Донецькій області 7 березня. Близько 12:00, пролітаючи недалеко від населеного пункту Опитне, він почав втрачати сигнал GPS.

"Команда Місії, намагаючись посадити літальний апарат, скерувала БПЛА до бази поблизу населеного пункту Степанівка, що на підконтрольній урядові України території. Запустивши режим польоту по колу, оператор сподівався відновити зв’язок з літальним апаратом, однак БПЛА втратив сигнал обох модулів GPS", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що після того, як був втрачений контроль над просторовим становищем дрона, спостерігачі почали його аварійну посадку.

"Під час другої спроби приземлити, безпілотник вийшов з-під контролю і почав стрімко втрачати висоту і впав у полі, приблизно за 1,5 км на схід від населеного пункту Романівка", - додали у відомстві.

Представники СММ ОБСЄ звернулися до Командування ООС щодо надання допомоги в пошуку дрона. Українською стороною СЦКК були надані гарантії безпеки для проведення пошукових робіт і виділена група саперів ДСНС. Зараз тривають роботи з вивчення причин аварії.

Автор: 

ОБСЄ (3498) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725) дрони (4624)


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не слабые дроны у ОСЦЕ
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09.03.2021 16:14 Відповісти
Щас это норм для среднего дрона по видеонаблюдению. Так дешевле, чем покупать новое дерьмо каждый раз когда падает.
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09.03.2021 16:22 Відповісти
Он же не истребитель , а тихоходный наблюдатель , - Прострелили.
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09.03.2021 16:19 Відповісти
Поэтому и нужны Байрактары.
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09.03.2021 16:23 Відповісти
Это ОБСЕ, провацировало дроном боевиков мирных ополченцев. Хотели сорвать Зелино перемирие, но не выйдет - он все это проигнорирует! Пусть хоть пол Украины отхватят, Зеля не поведется и даже не помощится!
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09.03.2021 16:36 Відповісти
Сегодня 4-й вторник(костер) гл.праздника кавказцев,славян,католиков из ИндоПэриджана(Одэрбэйджана).Его названия Ноуруз(БэйАзЯнАта=Базантия=Бек Младший Горящий Отец),Масленница,Рождение Св.Нколая((Янах Ала(Улу)-Горящий Древний))Луперкалии,Троянская битва,Магеррамлик.Сегодняшний вторник посв.Покровскому(БахЭр-Смотрящий муж) собору.АтаЭрБах=Отец Муж Смотрящий. Бахт=Судьба, а Вахт-время.В слове Бахтиар(стар.наз.Севастополя) по алфавиту меняете первую букву и получаете ГЕКТОРА в Трое(Ата яра-Отца рана).Там людей не было ,а была Судьба=Время.В следующий((5-й круг на хорувиях германской армии и Рима(Омура-Жизни)) вторник его разорвут и поя-ся Дух(ПэриУш)=Ушпенские соборы=Благовещенские=Паралели) и сын(Меридиан=Адам).Сегодня посещать Покровские соборы,свечи дома и костры на улицах.СЛАВА НАШИМ ОБЩИМ ДРЕВНИМ ПРАЗДНИКАМ ! 21 марта 5959г.от с.м.рано утром,с движением Солнца.
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09.03.2021 16:41 Відповісти
Треба для спостереження використовувати Байрактари
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09.03.2021 17:03 Відповісти
Байрактар , -Ударный дрон и применять нужно по Назначению , а не делать Селфи с сепарами.
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09.03.2021 17:08 Відповісти
 
 