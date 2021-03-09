Дрон ОБСЄ на Донбасі був пошкоджений і здійснив аварійну посадку, - ООС

Беспілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, який обстежив лінію розмежування на Донбасі, зазнав пошкодження сигналу обох модулів GPS і здійснив аварійну посадку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зазначається, що безпілотний літальний апарат СММ здійснював плановий політ вздовж лінії розмежування в Донецькій області 7 березня. Близько 12:00, пролітаючи недалеко від населеного пункту Опитне, він почав втрачати сигнал GPS.

"Команда Місії, намагаючись посадити літальний апарат, скерувала БПЛА до бази поблизу населеного пункту Степанівка, що на підконтрольній урядові України території. Запустивши режим польоту по колу, оператор сподівався відновити зв’язок з літальним апаратом, однак БПЛА втратив сигнал обох модулів GPS", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що після того, як був втрачений контроль над просторовим становищем дрона, спостерігачі почали його аварійну посадку.

"Під час другої спроби приземлити, безпілотник вийшов з-під контролю і почав стрімко втрачати висоту і впав у полі, приблизно за 1,5 км на схід від населеного пункту Романівка", - додали у відомстві.

Представники СММ ОБСЄ звернулися до Командування ООС щодо надання допомоги в пошуку дрона. Українською стороною СЦКК були надані гарантії безпеки для проведення пошукових робіт і виділена група саперів ДСНС. Зараз тривають роботи з вивчення причин аварії.