Зеленский по случаю 8 Марта присвоил государственные награды 109 выдающимся украинкам

По случаю Международного женского дня президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами выдающихся украинок.

Об этом сообщает Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

"За значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд 109 украинок были отмечены государственными наградами, в том числе орденами" За заслуги" II и III степеней, орденами княгини Ольги I, II и III степеней, медалями "За воинскую службу Украине", "За безупречную службу" III степени, "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь", "За труд и доблесть", - сообщили в ОП.

Согласно указу №92/2021, награды получили, в частности, спортсмены, ученые, педагоги, медики, военные, госслужащие и артисты.

Среди награжденных - старший тренер Национальной сборной Украины по художественной гимнастике, первый вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина и чемпионка Европы 2020 года с биатлона Валентина Семеренко, которые получили орден "За заслуги" II степени.

Призер чемпионата Европы 2021 по биатлону Вита Семеренко отмечена орденом "За заслуги" III степени, а призер чемпионата мира по биатлону 2021 Елена Пидгрушная - орденом княгини Ольги I степени.

Среди спортсменок, получивших орден княгини Ольги II степени: призер чемпионата мира 2021 по биатлону Анастасия Меркушина, призер чемпионата Европы 2021 по этому же виду спорта Ирина Петренко, чемпионка Европы 2020 года с велосипедному спорту Елена Старикова и чемпионка Европы 2020 года по свободной борьбе Юлия Ткач.

Также были присвоены почетные звания.

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