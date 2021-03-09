Зеленский по случаю 8 Марта присвоил государственные награды 109 выдающимся украинкам
По случаю Международного женского дня президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами выдающихся украинок.
Об этом сообщает Офис президента, передает Цензор.НЕТ.
"За значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд 109 украинок были отмечены государственными наградами, в том числе орденами" За заслуги" II и III степеней, орденами княгини Ольги I, II и III степеней, медалями "За воинскую службу Украине", "За безупречную службу" III степени, "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь", "За труд и доблесть", - сообщили в ОП.
Согласно указу №92/2021, награды получили, в частности, спортсмены, ученые, педагоги, медики, военные, госслужащие и артисты.
Среди награжденных - старший тренер Национальной сборной Украины по художественной гимнастике, первый вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина и чемпионка Европы 2020 года с биатлона Валентина Семеренко, которые получили орден "За заслуги" II степени.
Призер чемпионата Европы 2021 по биатлону Вита Семеренко отмечена орденом "За заслуги" III степени, а призер чемпионата мира по биатлону 2021 Елена Пидгрушная - орденом княгини Ольги I степени.
Среди спортсменок, получивших орден княгини Ольги II степени: призер чемпионата мира 2021 по биатлону Анастасия Меркушина, призер чемпионата Европы 2021 по этому же виду спорта Ирина Петренко, чемпионка Европы 2020 года с велосипедному спорту Елена Старикова и чемпионка Европы 2020 года по свободной борьбе Юлия Ткач.
Также были присвоены почетные звания.
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Она через месяц уже родить должна?
Разгоняй слухи об "аборте", чтобы не выглядеть идиотом.
В усьому світі держава нагороджує саме "нероб" : спотсменів, артистів й керівників .
До речі , я особисто к професійному спорту маю мале відношення (колись займався альпінізмом , але це не спорт а стиль життя) .
Але що таке професійний спорт в курсі . Коли , наприклад , бійця тайського боксу калічать на рингу , або він сам отримує травму на тренуванні по 8 часів на добу , то він вже а нікому не потрібен й не цікавий . Включно багатьом тренерам . Тільки родині . Це я своєму сину казав постійно . Життя у спорті воно коротке й непердбаченне . Сьогдні ти чемпіон . Є шана , й грошей вистачає . А завтра ти інвалід .
Дядечку , ти хоча б знаєшь , що таке виступати з мініском ?! Або з поламанними ребрами тренеруватися , або навіть вийти на рінг ?!
Деякі "мужики" як їх схопить дрібнесенька нежить ,зразу на лікарняний просяться . А спортсмени зі звихом інколи тренеруються .
А недоразвинуті суспільства таких йще з дитинства замикають по домах інвалідів й там йще знущаються .
Уявляєте собі , але ж видатному спотсмену й громодянство в будь який розвинутій країні світу дають на один щиглик пальця . А ось відомий в узьких колах кардіохірунг усі пороги обходить пока якусь візу Б отримує . Таким чином Оксана Баюн проста домогосподарка в США ... але ж втигла поки була олімпійською чемпіонкою щось з цього чемпіонства придбати . За Лева Яшина колись мільони клуби пропонували (тоді мільон був як зараз 50 лімонів) . В вільній країні він би був міліонером й жив би на девіденти від реклами . А в Софку бігав по кабінетах чинуш від спорту й благав гроші на операцію .
На рахунок мизків ... Можливо й так , але можливо й зовсім інакше . Ось Пеле виявився дуже кмітливим . Хоч й намбер уан в світовому рейтингу футболу . А ось намбер 2 серед бразильців Гаррінча помер від цейрозу . Хоча й встиг настругати десь в районі 15 діточок від різних синьор .
Ось я програмер й для мене Лінус Торвальдз це велич , або Бьор Страуструп ... Для Біла Гейтса Бьорн навіть товариш . Але хто в широкий колах США й Норвегії знають таких свої співвітчизників ?! Хто Лінуса або Бьорна колись запросить на церемонію Оскара ?!
А ось Майкла Джордана знають усі й запрошують всюди .
Скажу навіть більше якийсь веб програмер з Індії скоріше буде знати баскетболіста Джордона , ніж геніального творця Лінукса й не меньш генеального розробника мови С++ ...
Так світ збудован - крапка !
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Це як раз топ недосконалості. Тому що свого часу, Гітлер, не отримавши достойну нагороду своїм талантам, розв'язав масовий геноцид.Те ж саме стосується ***** та його сопідарів по татамі..
Достаточно, дальше можно не читать.
Люди, а де матір-героїня?Тобто багатодітна мати, основа України?Єто не відающееся достижение???
https://www.president.gov.ua/documents/922021-37289 да без проблем
https://censor.net/ru/comments/locate/3252210/01921472-5717-7364-b3ae-6368a4de36f0Ответить
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