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Зеленский по случаю 8 Марта присвоил государственные награды 109 выдающимся украинкам

Зеленский по случаю 8 Марта присвоил государственные награды 109 выдающимся украинкам

По случаю Международного женского дня президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами выдающихся украинок.

Об этом сообщает Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

"За значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд 109 украинок были отмечены государственными наградами, в том числе орденами" За заслуги" II и III степеней, орденами княгини Ольги I, II и III степеней, медалями "За воинскую службу Украине", "За безупречную службу" III степени, "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь", "За труд и доблесть", - сообщили в ОП.

Согласно указу №92/2021, награды получили, в частности, спортсмены, ученые, педагоги, медики, военные, госслужащие и артисты.

Среди награжденных - старший тренер Национальной сборной Украины по художественной гимнастике, первый вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина и чемпионка Европы 2020 года с биатлона Валентина Семеренко, которые получили орден "За заслуги" II степени.

Призер чемпионата Европы 2021 по биатлону Вита Семеренко отмечена орденом "За заслуги" III степени, а призер чемпионата мира по биатлону 2021 Елена Пидгрушная - орденом княгини Ольги I степени.

Среди спортсменок, получивших орден княгини Ольги II степени: призер чемпионата мира 2021 по биатлону Анастасия Меркушина, призер чемпионата Европы 2021 по этому же виду спорта Ирина Петренко, чемпионка Европы 2020 года с велосипедному спорту Елена Старикова и чемпионка Европы 2020 года по свободной борьбе Юлия Ткач.

Также были присвоены почетные звания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил женщин с 8 Марта: "Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности"

Автор: 

женщины (884) Зеленский Владимир (20232) награда (1796) 8 марта (132)


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Топ комментарии
+3
Отримала дозвіл пограть на сопілці Бубочки, та клавішу від піаніно
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09.03.2021 17:29
+3
Весь список "выдающихся"
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09.03.2021 17:34
+2
А Мендель що отримала?
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09.03.2021 17:25
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А Мендель що отримала?
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09.03.2021 17:25 Ответить
Вагітність
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09.03.2021 17:27 Ответить
Первые сообщения о "беременности" Мендель появились в июле 2020-го.
Она через месяц уже родить должна?
Разгоняй слухи об "аборте", чтобы не выглядеть идиотом.
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09.03.2021 17:37 Ответить
Отримала дозвіл пограть на сопілці Бубочки, та клавішу від піаніно
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09.03.2021 17:29 Ответить
Погашення іпотеки і "недорогий" автомобіль. За два роки!!! То нахіба їй та мєндаль?
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09.03.2021 17:32 Ответить
ленке за продвижение кошерного общепита в школьных столовых
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09.03.2021 17:30 Ответить
маца замість хліба ?
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09.03.2021 17:34 Ответить
Весь список "выдающихся"
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09.03.2021 17:34 Ответить
https://www.president.gov.ua/documents/922021-37289 да без проблем
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09.03.2021 17:39 Ответить
В большинстве своем награждены бездельники спортсмены, артисты и начальство!
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09.03.2021 17:47 Ответить
Дядечку , але ж металургів , шахтарів й доярок нагороджувати це "родове бельмо" софкоїдів .

В усьому світі держава нагороджує саме "нероб" : спотсменів, артистів й керівників .

До речі , я особисто к професійному спорту маю мале відношення (колись займався альпінізмом , але це не спорт а стиль життя) .
Але що таке професійний спорт в курсі . Коли , наприклад , бійця тайського боксу калічать на рингу , або він сам отримує травму на тренуванні по 8 часів на добу , то він вже а нікому не потрібен й не цікавий . Включно багатьом тренерам . Тільки родині . Це я своєму сину казав постійно . Життя у спорті воно коротке й непердбаченне . Сьогдні ти чемпіон . Є шана , й грошей вистачає . А завтра ти інвалід .
Дядечку , ти хоча б знаєшь , що таке виступати з мініском ?! Або з поламанними ребрами тренеруватися , або навіть вийти на рінг ?!
Деякі "мужики" як їх схопить дрібнесенька нежить ,зразу на лікарняний просяться . А спортсмени зі звихом інколи тренеруються .
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09.03.2021 18:06 Ответить
Dude, ти притомний? У даунів теж життя коротке й непердбачуване. То шо їм, госнагороди давати?
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09.03.2021 18:22 Ответить
Уявляєшь , хлопче , чем відрізняються країни розвинуті й демократичні від бананових республік й диктатур, що в розвинутих країнах , навіть дауни й аутісти мають можливості максимально скорегувати свої природні вади й навіть поступити в універсітет . Деяким , особливо розвинутим й нагороди дають . До речі , великий чемпіон з шахів Гарі Фішер те ж був не дуже здоровим й адекватним психічно . Кілька відомих фізиків.
А недоразвинуті суспільства таких йще з дитинства замикають по домах інвалідів й там йще знущаються .
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09.03.2021 19:15 Ответить
Гарi Фышер був дауном? А хто з фізиків?
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09.03.2021 20:52 Ответить
Шизоїдом був Бобі Фішер (це я переплутал Гарі то Каспаров й він повний адекват) ...
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09.03.2021 22:09 Ответить
Нагороджувати потрібно людей , які приносять користь державі та людям, навіть якщо це совок! А спортсмени , які поїзди псують, а потім йдуть у тітушки, мені , як і більшості , байдужі! Нема мізків, ідуть у спортсмени! До речи, я переніс 16 операцій, дещо знаю....
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09.03.2021 18:26 Ответить
Послухайте , себе змінити набагато продуктивніше , ніж змінити цілий світ (хоч й недосконалий) . Знаєте , система державних нагород в усьому світі це не є топом недосконалості , що потрібно б було міняти в першу чергу .
Уявляєте собі , але ж видатному спотсмену й громодянство в будь який розвинутій країні світу дають на один щиглик пальця . А ось відомий в узьких колах кардіохірунг усі пороги обходить пока якусь візу Б отримує . Таким чином Оксана Баюн проста домогосподарка в США ... але ж втигла поки була олімпійською чемпіонкою щось з цього чемпіонства придбати . За Лева Яшина колись мільони клуби пропонували (тоді мільон був як зараз 50 лімонів) . В вільній країні він би був міліонером й жив би на девіденти від реклами . А в Софку бігав по кабінетах чинуш від спорту й благав гроші на операцію .

На рахунок мизків ... Можливо й так , але можливо й зовсім інакше . Ось Пеле виявився дуже кмітливим . Хоч й намбер уан в світовому рейтингу футболу . А ось намбер 2 серед бразильців Гаррінча помер від цейрозу . Хоча й встиг настругати десь в районі 15 діточок від різних синьор .

Ось я програмер й для мене Лінус Торвальдз це велич , або Бьор Страуструп ... Для Біла Гейтса Бьорн навіть товариш . Але хто в широкий колах США й Норвегії знають таких свої співвітчизників ?! Хто Лінуса або Бьорна колись запросить на церемонію Оскара ?!
А ось Майкла Джордана знають усі й запрошують всюди .
Скажу навіть більше якийсь веб програмер з Індії скоріше буде знати баскетболіста Джордона , ніж геніального творця Лінукса й не меньш генеального розробника мови С++ ...

Так світ збудован - крапка !
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09.03.2021 19:51 Ответить
це не є топом недосконалості , що потрібно б було міняти в першу чергу .

==
Це як раз топ недосконалості. Тому що свого часу, Гітлер, не отримавши достойну нагороду своїм талантам, розв'язав масовий геноцид.Те ж саме стосується ***** та його сопідарів по татамі..
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09.03.2021 21:55 Ответить
Вже пізно відповідати, стаття вже неактуальна, не на часі , як кажуть, але це не світ так побудован, а такі ж паразити суспільства, як ЗМІ, рекламщики, млрдери, розкручують моду, спорт, гумор, щоб заробляти ні на чому! І промиті мізки більшості тому й знають баскетболіста, а не лікаря чи програміста! Коли потреба виникає, то не до кумирів, а шукають фахівців з медицини чи хіміі, чи мікробіологіі! Тобто весь світ дурний! Зрелищ и хлеба!
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10.03.2021 18:02 Ответить
Дерюгина
Достаточно, дальше можно не читать.
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09.03.2021 18:10 Ответить
надіюсь Штепа отримала...
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09.03.2021 17:37 Ответить
в списку нема, мо наступний раз...
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09.03.2021 17:44 Ответить
Немного раньше свободу от пэти.
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09.03.2021 17:44 Ответить
Андрюша набутылочник, у тебя попка уже треснула на британский флаг
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09.03.2021 18:03 Ответить
Агласите вессьписок пжалуста!
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09.03.2021 17:48 Ответить
Рішення "совка"... Якщо 42-річний "нелох" так і не вилікувався, то що говорити за більш літних людей.
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09.03.2021 17:51 Ответить
лучший орден из всех может быть тока у мендель и тока в животе
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09.03.2021 17:59 Ответить
только если тройня!
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09.03.2021 18:19 Ответить
Ну я посмотрел.. - заступники, радники, члени, консультанти, виконувачи обовьязків...
Люди, а де матір-героїня?Тобто багатодітна мати, основа України?Єто не відающееся достижение???
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09.03.2021 18:19 Ответить
по большому счету все эти награды к критическому дню надо прекращать... в чем эти украински видатні? они что - экономику подняли, реформу образования провели (нет - не табачника, дебилизирующую детей)... вова, перестань мунделизировать...
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09.03.2021 19:42 Ответить
А почему Марина Бех-Романчук не награждена? Она ведь с блеском выступает и прославляет Украину. Награды завоевывает одну за другой
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09.03.2021 21:01 Ответить
И где полный список награжденных?
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09.03.2021 21:03 Ответить
Зеленський з нагоди 8 Березня присвоїв державні нагороди 109 видатним українкам - Цензор.НЕТ 7714 https://censor.net/ru/user/77907

https://www.president.gov.ua/documents/922021-37289 да без проблем
https://censor.net/ru/comments/locate/3252210/01921472-5717-7364-b3ae-6368a4de36f0Ответить
Мне нравится
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09.03.2021 22:02 Ответить
 
 