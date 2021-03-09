Польша начала принимать больных COVID-19 из Чехии
В Польше больницы начали принимать больных коронавирусом пациентов из Чехии. Первую пациентку привезли каретой скорой помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой TVP.INFO.
Отмечается, что это первая COVID-пациентка из Чехии, которая будет лечиться в Польше.Изначально планировалось перевезти пациентку на вертолете, однако впоследствии медики решили все же использовать реанимобиль.
Как сообщалось, во второй половине февраля Польша предложила Чехии и Словакии, где наблюдается высокий уровень инфицирования и смертности от COVID-19, помощь в лечении пациентов из этих стран в больницах на юге страны. В начале марта польские больницы стали принимать пациентов из Словакии. Первую пациентку - 53-летнюю женщину, подключенную к аппарату ИВЛ, - перевезли из словацкого Прешова в больницу в городе Горлице Малопольского воеводства.
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