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Новости Коронавирус и карантин
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Польша начала принимать больных COVID-19 из Чехии

Польша начала принимать больных COVID-19 из Чехии

В Польше больницы начали принимать больных коронавирусом пациентов из Чехии. Первую пациентку привезли каретой скорой помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой TVP.INFO.

Отмечается, что это первая COVID-пациентка из Чехии, которая будет лечиться в Польше.Изначально планировалось перевезти пациентку на вертолете, однако впоследствии медики решили все же использовать реанимобиль.

Как сообщалось, во второй половине февраля Польша предложила Чехии и Словакии, где наблюдается высокий уровень инфицирования и смертности от COVID-19, помощь в лечении пациентов из этих стран в больницах на юге страны. В начале марта польские больницы стали принимать пациентов из Словакии. Первую пациентку - 53-летнюю женщину, подключенную к аппарату ИВЛ, - перевезли из словацкого Прешова в больницу в городе Горлице Малопольского воеводства.

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Бо у нас президент- Чемпіон у боротьбі з коронавірусом.
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09.03.2021 18:00 Ответить
что, в Чехии уже система не справляется?
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09.03.2021 17:58 Ответить
Не справляется.
Нас от прошлого понедельника закрыли и без уважительной причины запрещено предвигаться из округа в округ. Везде стоят патрули - полиция + военные.
Но активно проводится вакцинация и ввели обязательное тестирование на ковид на фирмах.
Как-то так...
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10.03.2021 08:54 Ответить
Латвия готова помочь Эстоние, так как ресурс медицины это позволяет да соседьям всегда стоит помочь, ведь хорошый сосед всегда руку помощи подаст и разрешит опереться на плечо, если это необходимо.
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09.03.2021 18:51 Ответить
А Литве?)
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09.03.2021 23:45 Ответить
 
 