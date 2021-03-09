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Новини Коронавірус і карантин
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Польща почала приймати хворих на COVID-19 із Чехії

Польща почала приймати хворих на COVID-19 із Чехії

У Польщі лікарні почали приймати хворих на коронавірус пацієнтів із Чехії. Першу пацієнтку привезли каретою швидкої допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням TVP.INFO.

Зазначається, що це перша COVID-пацієнтка з Чехії, яка лікуватиметься в Польщі. Спочатку планувалося перевезти пацієнтку вертольотом, проте згодом медики вирішили все ж використовувати реанімобіль.

Як повідомлялося, у другій половині лютого Польща запропонувала Чехії і Словаччині, де спостерігається високий рівень інфікування та смертності від COVID-19, допомогу в лікуванні пацієнтів із цих країн у лікарнях на півдні країни. На початку березня польські лікарні почали приймати пацієнтів зі Словаччини. Першу пацієнтку - 53-річну жінку, підключену до апарата ШВЛ, - перевезли зі словацького Прешова в лікарню в місті Горлиці Малопольського воєводства.

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Автор: 

карантин (18172) Польща (8479) Чехія (1607) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Бо у нас президент- Чемпіон у боротьбі з коронавірусом.
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09.03.2021 18:00 Відповісти
что, в Чехии уже система не справляется?
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09.03.2021 17:58 Відповісти
Не справляется.
Нас от прошлого понедельника закрыли и без уважительной причины запрещено предвигаться из округа в округ. Везде стоят патрули - полиция + военные.
Но активно проводится вакцинация и ввели обязательное тестирование на ковид на фирмах.
Как-то так...
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10.03.2021 08:54 Відповісти
Латвия готова помочь Эстоние, так как ресурс медицины это позволяет да соседьям всегда стоит помочь, ведь хорошый сосед всегда руку помощи подаст и разрешит опереться на плечо, если это необходимо.
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09.03.2021 18:51 Відповісти
А Литве?)
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09.03.2021 23:45 Відповісти
 
 