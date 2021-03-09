Польща почала приймати хворих на COVID-19 із Чехії
У Польщі лікарні почали приймати хворих на коронавірус пацієнтів із Чехії. Першу пацієнтку привезли каретою швидкої допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням TVP.INFO.
Зазначається, що це перша COVID-пацієнтка з Чехії, яка лікуватиметься в Польщі. Спочатку планувалося перевезти пацієнтку вертольотом, проте згодом медики вирішили все ж використовувати реанімобіль.
Як повідомлялося, у другій половині лютого Польща запропонувала Чехії і Словаччині, де спостерігається високий рівень інфікування та смертності від COVID-19, допомогу в лікуванні пацієнтів із цих країн у лікарнях на півдні країни. На початку березня польські лікарні почали приймати пацієнтів зі Словаччини. Першу пацієнтку - 53-річну жінку, підключену до апарата ШВЛ, - перевезли зі словацького Прешова в лікарню в місті Горлиці Малопольського воєводства.
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Нас от прошлого понедельника закрыли и без уважительной причины запрещено предвигаться из округа в округ. Везде стоят патрули - полиция + военные.
Но активно проводится вакцинация и ввели обязательное тестирование на ковид на фирмах.
Как-то так...