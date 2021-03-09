Польща почала приймати хворих на COVID-19 із Чехії

У Польщі лікарні почали приймати хворих на коронавірус пацієнтів із Чехії. Першу пацієнтку привезли каретою швидкої допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням TVP.INFO.

Зазначається, що це перша COVID-пацієнтка з Чехії, яка лікуватиметься в Польщі. Спочатку планувалося перевезти пацієнтку вертольотом, проте згодом медики вирішили все ж використовувати реанімобіль.

Як повідомлялося, у другій половині лютого Польща запропонувала Чехії і Словаччині, де спостерігається високий рівень інфікування та смертності від COVID-19, допомогу в лікуванні пацієнтів із цих країн у лікарнях на півдні країни. На початку березня польські лікарні почали приймати пацієнтів зі Словаччини. Першу пацієнтку - 53-річну жінку, підключену до апарата ШВЛ, - перевезли зі словацького Прешова в лікарню в місті Горлиці Малопольського воєводства.

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