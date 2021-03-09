В Telegram заблокировали десяток "групп смерти", - МВД

Харьковский национальный университет внутренних дел, Департамент киберполиции, Управление ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины вместе с пользователями Telegram чат-бота "СтопНаркотик" заблокировали работу десятка электронных адресов "групп смерти".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В мае 2016 года в соцсетях начали появляться так называемые "группы смерти", администраторы которых в квестовой форме давали задания участникам этих сообществ, преимущественно детям, связанных с выполнением действий, которые могли нанести вред здоровью или вообще лишить жизни. Была проведена большая работа по выявлению и блокированию работы таких групп, в которой приняли участие правоохранительные органы многих стран, в том числе и Украины. Эта работа продолжается постоянно.

В конце февраля 2021 в социальных компьютерных сетях и через СМИ начали распространяться сообщения о том, что якобы в начале марта 2021 подростки собираются массово совершить самоубийство. Из-за большого информационного внимания к этому событию в соцсетях начали появляться новые "группы смерти".

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Департаментом киберполиции и Управлением ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины совместно с представителями факультета № 4 (киберполиции) Харьковского национального университета внутренних дел приняты совместные меры по выявлению в социальных компьютерных сетях "групп смерти". По результатам мониторинга было установлено, что в настоящее время такие группы размещаются в мессенджере Telegram.

В начале марта 2021 представители факультета № 4 университета - разработчики чат-бота "СтопНаркотик" - обратились к пользователям чат-бота с просьбой принять участие в акции по массовому направлению жалоб на "группы смерти" в мессенджере Telegram, в которых распространяют информацию о " безопасных способах" суицида, призывают и подстрекают молодежь к опасному поведению, нанесению себе самоповреждений и т.д.

С помощью граждан в мессенджере Telegram был заблокирован десяток электронных адресов "групп смерти". Работа по выявлению и блокированию таких групп будет продолжаться и в дальнейшем.

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