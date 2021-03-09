В Telegram заблокировали десяток "групп смерти", - МВД
Харьковский национальный университет внутренних дел, Департамент киберполиции, Управление ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины вместе с пользователями Telegram чат-бота "СтопНаркотик" заблокировали работу десятка электронных адресов "групп смерти".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
В мае 2016 года в соцсетях начали появляться так называемые "группы смерти", администраторы которых в квестовой форме давали задания участникам этих сообществ, преимущественно детям, связанных с выполнением действий, которые могли нанести вред здоровью или вообще лишить жизни. Была проведена большая работа по выявлению и блокированию работы таких групп, в которой приняли участие правоохранительные органы многих стран, в том числе и Украины. Эта работа продолжается постоянно.
В конце февраля 2021 в социальных компьютерных сетях и через СМИ начали распространяться сообщения о том, что якобы в начале марта 2021 подростки собираются массово совершить самоубийство. Из-за большого информационного внимания к этому событию в соцсетях начали появляться новые "группы смерти".
Департаментом киберполиции и Управлением ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины совместно с представителями факультета № 4 (киберполиции) Харьковского национального университета внутренних дел приняты совместные меры по выявлению в социальных компьютерных сетях "групп смерти". По результатам мониторинга было установлено, что в настоящее время такие группы размещаются в мессенджере Telegram.
В начале марта 2021 представители факультета № 4 университета - разработчики чат-бота "СтопНаркотик" - обратились к пользователям чат-бота с просьбой принять участие в акции по массовому направлению жалоб на "группы смерти" в мессенджере Telegram, в которых распространяют информацию о " безопасных способах" суицида, призывают и подстрекают молодежь к опасному поведению, нанесению себе самоповреждений и т.д.
С помощью граждан в мессенджере Telegram был заблокирован десяток электронных адресов "групп смерти". Работа по выявлению и блокированию таких групп будет продолжаться и в дальнейшем.
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Я особисто точно знаю тільки кількох відомих агентів Кремля :
1. ***** - полковник .
2. генерал Олег Калугін .
3. Віктор Бігун (Суворов) - капітан .
4. Александр Літвіненко - підполковник .
Усе ініше це це лише припущення , інколи від хворого уявлення . Вибірково - параноїдального в стилістиці - Red scare або The Russians are coming ...
Так можно домовития й до того , що саме зарегінівшися в "Телеграм-канілі" Джеймс Форристоп викинувся з вікна психічної лікарні ...
Невже ж Літвіненко було потрібно померти від дози полонія , що його наприкінець перестали деякі параноїки рахувати за подвійного агента ***** ?!
До речі , попереднім контейнером версії "клуба самогубців" був "Фейсбук" .
Так може й Марк Цукенберг теж працює на ***** ?!
Ні , в його жінка з Чайна-тауна .
Тобто її особисто завербував Ден Сяопін - евріка !
Тіточко , послухайте , якщо на паркані якась сволота написала слово (з трьо літер) , яке цій падлі не дає спокою , та що требо паркан підпалити ?
Й чому Дуров , може потрібно "пред"яву кинути" першеджерелу світового зла : містеру Тимоті Беренсу Лі ?!
Бо це саме він розробив концепт світової мережі , це він розробив протоколи HTTP й формат HTML , без чого інтернет не може існувати ...
Дуров - він лише імплементатор й такий собі , другорядний !
А якщо говорити по суті справи , то требо шукати засновників "груп смерті" .
Или заставить перенести сервера из маасквы в Украину!