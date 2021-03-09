У Telegram заблокували десяток "груп смерті", - МВС

Харківський національний університет внутрішніх справ, Департамент кіберполіції, Управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України разом з користувачами Telegram чат-боту "СтопНаркотик" заблокували роботу десятка електронних адрес "груп смерті".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВД.

У травні 2016 року у соціальних комп’ютерних мережах почали з’являтися так звані "групи смерті", адміністратори яких у квестовій формі давали завдання учасникам цих спільнот, переважно дітям, пов’язаних із виконанням дій, що могли нанести шкоду здоров’ю або взагалі позбавити життя. Було проведено велику роботу щодо виявлення та блокування роботи таких груп, в якій взяли участь правоохоронні органи багатьох країн, у тому числі й України. Ця робота триває постійно.

Наприкінці лютого 2021 року у соціальних комп’ютерних мережах та через ЗМІ почали розповсюджуватися повідомлення про те, що, начебто, на початку березня 2021 року підлітки збираються масово вчинити самогубство. Через велику інформаційну увагу до цієї події у соціальних комп’ютерних мережах почали з’являтися нові "групи смерті".

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Департаментом кіберполіції та Управлінням ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України разом із представниками факультету № 4 (кіберполіції) Харківського національного університету внутрішніх справ вжито спільних заходів щодо виявлення у соціальних комп’ютерних мережах "груп смерті". За результатами моніторингу було встановлено, що на теперішній час такі групи розміщуються у месенджері Telegram.

На початку березня 2021 року представники факультету № 4 університету – розробники чат-боту "СтопНаркотик" – звернулися до користувачів чат-боту з проханням взяти участь в акції щодо масового надсилання скарг на "групи смерті" у месенджері Telegram, в яких поширюють інформацію про "безпечні способи" суїциду, закликають та підбурюють молодь до небезпечної поведінки, нанесення собі самоушкоджень тощо.

За допомогою громадян у месенджері Telegram було заблоковано десяток електронних адрес "груп смерті". Робота щодо виявлення та блокування таких груп буде продовжуватися й надалі.