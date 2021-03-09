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Новости
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10 марта состоится прощание с волонтером и адвокатом Александром Франчуком

10 марта состоится прощание с волонтером и адвокатом Александром Франчуком

Прощание начнется в 14:30 в ритуальном зале Военного госпиталя на улице Новогоспитальной, 5.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Александр Франчук ушел из жизни за несколько дней, "сгорев" от коронавируса.

По словам Бутусова, Франчук во время службы в советской армии командовал батареей 152-мм самоходных гаубиц. После сначала служил в милиции, потом стал адвокатом. Принимал активное участие в Революции Достоинства, а с началом войны стал волонтером и возил на фронт большие объемы помощи.

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"Благодаря огромному военному опыту принимал необходимые именно для артиллеристов вещи. 24 декабря 2014-го года он, волонтер, лично взял на себя управление огнем двух наших гаубиц Д-30 по российским оккупантам, и еще не раз принимал непосредственное участие в боевых действиях. Его опыт был очень важен для большинства бойцов, у которых тогда не хватало ни знаний, ни опыта", - пишет Бутусов.

По словам журналиста, Франчук был человеком с бескомпромиссным критическим мышлением.

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"Он настойчиво предлагал планы реформы артиллерии в ВСУ и НГУ, но был очень неудобен и самостоятелен для руководства, в которого не было намерений изменять структуру и организацию применения артиллерии. Несмотря на разочарование, вместо реформ, которые он был способен осуществить, Франчук продолжал активно помогать советами и приборами конкретным артиллеристам на фронте и предлагал бесплатную адвокатскую помощь многим воинам, права которых были несправедливо нарушены руководством", - отметил главред Цензор.НЕТ.

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"Завтра мы сможем посмотреть на него, попрощаться в последний раз, но мы никогда не забудем этого Украинца и Патриота, Защитника своего народа, и мы сохраним память о нем для будущего, в которое он верил..." - добавил Бутусов.

Автор: 

похороны (1525) смерть (9212) волонтеры (2629) Бутусов Юрий (4347)


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Топ комментарии
+36
Боже - в 14-15 роках постійно читав його сторінку у ФБ! Дуже весела і життерадісна була людина, і постійно допомагала фронту як різними няшками, так і передо всім знаннями артилерійської науки!
Аж не віриться!
Спочивай з миром, Друже! Хай Бог забере тебе до себе!
І слава Україні! Героям слава!
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09.03.2021 19:18
+28
10 марта состоится прощание с волонтером и адвокатом Александром Франчуком - Цензор.НЕТ 8317
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09.03.2021 19:20
+7
Хороший человек был ... настоящий, жаль сейчас в эпоху потребления таких мало
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09.03.2021 20:20
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Боже - в 14-15 роках постійно читав його сторінку у ФБ! Дуже весела і життерадісна була людина, і постійно допомагала фронту як різними няшками, так і передо всім знаннями артилерійської науки!
Аж не віриться!
Спочивай з миром, Друже! Хай Бог забере тебе до себе!
І слава Україні! Героям слава!
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09.03.2021 19:18 Ответить
10 марта состоится прощание с волонтером и адвокатом Александром Франчуком - Цензор.НЕТ 8317
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09.03.2021 19:20 Ответить
Хороший человек был ... настоящий, жаль сейчас в эпоху потребления таких мало
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09.03.2021 20:20 Ответить
Geroi ne vmirayut' !
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09.03.2021 20:42 Ответить
Простите за моветон, но, бл@дь, опять уходят лучшие, а мусор здравствует и блещет.
Видишь ли, Господи?!
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09.03.2021 20:58 Ответить
Блдт! А медведчук, рабинович и ***** живы... Как это не справедливо! Спочивай з миром, козаче!
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09.03.2021 21:41 Ответить
Не хочуть лікувати.
Прикро, адже це так просто - лазера терапія витягує корнавірусних навіть напівмертвих.
Але у нас все не так, як має бути...
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09.03.2021 22:18 Ответить
искренние соболезнования родним и близким
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09.03.2021 22:27 Ответить
Александр Франчук ушел из жизни за несколько дней, "сгорев" от коронавируса. Источник: https://censor.net/ru/n3252240

Земля пухом героям України. Гинуть тільки ті хто захищає Україну,
а п ята колона чомусь жива так як би ії сатана захищав від смерті.

І тут сують свій короновірус, а від пневмонії згоріти спонтам не можна.
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09.03.2021 23:01 Ответить
Спи спокойно!(((
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10.03.2021 00:42 Ответить
Герої не вмирають
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10.03.2021 07:41 Ответить
 
 