10 марта состоится прощание с волонтером и адвокатом Александром Франчуком

Прощание начнется в 14:30 в ритуальном зале Военного госпиталя на улице Новогоспитальной, 5.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Александр Франчук ушел из жизни за несколько дней, "сгорев" от коронавируса.

По словам Бутусова, Франчук во время службы в советской армии командовал батареей 152-мм самоходных гаубиц. После сначала служил в милиции, потом стал адвокатом. Принимал активное участие в Революции Достоинства, а с началом войны стал волонтером и возил на фронт большие объемы помощи.

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"Благодаря огромному военному опыту принимал необходимые именно для артиллеристов вещи. 24 декабря 2014-го года он, волонтер, лично взял на себя управление огнем двух наших гаубиц Д-30 по российским оккупантам, и еще не раз принимал непосредственное участие в боевых действиях. Его опыт был очень важен для большинства бойцов, у которых тогда не хватало ни знаний, ни опыта", - пишет Бутусов.

По словам журналиста, Франчук был человеком с бескомпромиссным критическим мышлением.

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"Он настойчиво предлагал планы реформы артиллерии в ВСУ и НГУ, но был очень неудобен и самостоятелен для руководства, в которого не было намерений изменять структуру и организацию применения артиллерии. Несмотря на разочарование, вместо реформ, которые он был способен осуществить, Франчук продолжал активно помогать советами и приборами конкретным артиллеристам на фронте и предлагал бесплатную адвокатскую помощь многим воинам, права которых были несправедливо нарушены руководством", - отметил главред Цензор.НЕТ.

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"Завтра мы сможем посмотреть на него, попрощаться в последний раз, но мы никогда не забудем этого Украинца и Патриота, Защитника своего народа, и мы сохраним память о нем для будущего, в которое он верил..." - добавил Бутусов.