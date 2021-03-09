10 березня відбудеться прощання з волонтером і адвокатом Олександром Франчуком

Прощання розпочнеться о 14:30 в ритуальному залі Військового госпіталю на вулиці Новогоспітальній, 5.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Олександр Франчук пішов із життя за кілька днів, "згорівши" від коронавірусу.

За словами Бутусова, Франчук під час служби в радянській армії командував батареєю 152-мм самохідних гаубиць. Пізніше спочатку служив у міліції, потім став адвокатом. Брав активну участь у Революції Гідності, а з початком війни став волонтером і возив на фронт великі обсяги допомоги.

"Завдяки величезному військовому досвіду застосовував необхідні саме для артилеристів речі. 24 грудня 2014-го року він, волонтер, особисто взяв на себе управління вогнем двох наших гаубиць Д-30 по російських окупантах, і ще не раз брав безпосередню участь у бойових діях. Його досвід був дуже важливий для більшості бійців, у яких тоді не вистачало ні знань, ні досвіду", - пише Бутусов.

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За словами журналіста, Франчук був людиною з безкомпромісним критичним мисленням.

"Він наполегливо пропонував плани реформи артилерії в ЗСУ і НГУ, але був дуже незручний і самостійний для керівництва, в якого не було намірів змінювати структуру й організацію застосування артилерії. Попри розчарування, замість реформ, які він був здатний здійснити, Франчук продовжував активно допомагати порадами та приладами конкретним артилеристам на фронті і пропонував безкоштовну адвокатську допомогу багатьом воїнам, права яких були несправедливо порушені керівництвом", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.

"Завтра ми зможемо подивитися на нього, попрощатися востаннє, але ми ніколи не забудемо цього Українця і Патріота, Захисника свого народу, і ми збережемо пам'ять про нього для майбутнього, в яке він вірив..." - додав Бутусов.