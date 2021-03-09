УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5759 відвідувачів онлайн
Новини
11 176 11

10 березня відбудеться прощання з волонтером і адвокатом Олександром Франчуком

10 березня відбудеться прощання з волонтером і адвокатом Олександром Франчуком

Прощання розпочнеться о 14:30 в ритуальному залі Військового госпіталю на вулиці Новогоспітальній, 5.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Олександр Франчук пішов із життя за кілька днів, "згорівши" від коронавірусу.

За словами Бутусова, Франчук під час служби в радянській армії командував батареєю 152-мм самохідних гаубиць. Пізніше спочатку служив у міліції, потім став адвокатом. Брав активну участь у Революції Гідності, а з початком війни став волонтером і возив на фронт великі обсяги допомоги.

"Завдяки величезному військовому досвіду застосовував необхідні саме для артилеристів речі. 24 грудня 2014-го року він, волонтер, особисто взяв на себе управління вогнем двох наших гаубиць Д-30 по російських окупантах, і ще не раз брав безпосередню участь у бойових діях. Його досвід був дуже важливий для більшості бійців, у яких тоді не вистачало ні знань, ні досвіду", - пише Бутусов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українським воїнам у зоні ООС передали три квадрокоптери: дякуємо всім, хто не втомився від війни, - волонтерка Толмачова. ФОТОрепортаж

За словами журналіста, Франчук був людиною з безкомпромісним критичним мисленням.

"Він наполегливо пропонував плани реформи артилерії в ЗСУ і НГУ, але був дуже незручний і самостійний для керівництва, в якого не було намірів змінювати структуру й організацію застосування артилерії. Попри розчарування, замість реформ, які він був здатний здійснити, Франчук продовжував активно допомагати порадами та приладами конкретним артилеристам на фронті і пропонував безкоштовну адвокатську допомогу багатьом воїнам, права яких були несправедливо порушені керівництвом", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.

"Завтра ми зможемо подивитися на нього, попрощатися востаннє, але ми ніколи не забудемо цього Українця і Патріота, Захисника свого народу, і ми збережемо пам'ять про нього для майбутнього, в яке він вірив..." - додав Бутусов.

Автор: 

похорон (1280) смерть (6740) волонтери (1328) Бутусов Юрій (3578)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+36
Боже - в 14-15 роках постійно читав його сторінку у ФБ! Дуже весела і життерадісна була людина, і постійно допомагала фронту як різними няшками, так і передо всім знаннями артилерійської науки!
Аж не віриться!
Спочивай з миром, Друже! Хай Бог забере тебе до себе!
І слава Україні! Героям слава!
показати весь коментар
09.03.2021 19:18
+28
10 марта состоится прощание с волонтером и адвокатом Александром Франчуком - Цензор.НЕТ 8317
показати весь коментар
09.03.2021 19:20
+7
Хороший человек был ... настоящий, жаль сейчас в эпоху потребления таких мало
показати весь коментар
09.03.2021 20:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боже - в 14-15 роках постійно читав його сторінку у ФБ! Дуже весела і життерадісна була людина, і постійно допомагала фронту як різними няшками, так і передо всім знаннями артилерійської науки!
Аж не віриться!
Спочивай з миром, Друже! Хай Бог забере тебе до себе!
І слава Україні! Героям слава!
показати весь коментар
09.03.2021 19:18 Відповісти
10 марта состоится прощание с волонтером и адвокатом Александром Франчуком - Цензор.НЕТ 8317
показати весь коментар
09.03.2021 19:20 Відповісти
Хороший человек был ... настоящий, жаль сейчас в эпоху потребления таких мало
показати весь коментар
09.03.2021 20:20 Відповісти
Geroi ne vmirayut' !
показати весь коментар
09.03.2021 20:42 Відповісти
Простите за моветон, но, бл@дь, опять уходят лучшие, а мусор здравствует и блещет.
Видишь ли, Господи?!
показати весь коментар
09.03.2021 20:58 Відповісти
Блдт! А медведчук, рабинович и ***** живы... Как это не справедливо! Спочивай з миром, козаче!
показати весь коментар
09.03.2021 21:41 Відповісти
Не хочуть лікувати.
Прикро, адже це так просто - лазера терапія витягує корнавірусних навіть напівмертвих.
Але у нас все не так, як має бути...
показати весь коментар
09.03.2021 22:18 Відповісти
искренние соболезнования родним и близким
показати весь коментар
09.03.2021 22:27 Відповісти
Александр Франчук ушел из жизни за несколько дней, "сгорев" от коронавируса. Источник: https://censor.net/ru/n3252240

Земля пухом героям України. Гинуть тільки ті хто захищає Україну,
а п ята колона чомусь жива так як би ії сатана захищав від смерті.

І тут сують свій короновірус, а від пневмонії згоріти спонтам не можна.
показати весь коментар
09.03.2021 23:01 Відповісти
Спи спокойно!(((
показати весь коментар
10.03.2021 00:42 Відповісти
Герої не вмирають
показати весь коментар
10.03.2021 07:41 Відповісти
 
 