Государство получило 108 млн грн за первую букмекерскую лицензию, - КРАИЛ

ООО "Париматч" оплатило государству лицензию на организацию и проведение букмекерской деятельности в Украине в размере 108 млн. гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Комиссии по регулированию азартных игор и лотерей, информирует Цензор.НЕТ.

"Информация подтверждена Госказначейством. Сейчас это первая лицензия получена организатором для осуществления этого вида деятельности", - говорится в сообщении.

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