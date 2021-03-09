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Государство получило 108 млн грн за первую букмекерскую лицензию, - КРАИЛ

Государство получило 108 млн грн за первую букмекерскую лицензию, - КРАИЛ

ООО "Париматч" оплатило государству лицензию на организацию и проведение букмекерской деятельности в Украине в размере 108 млн. гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Комиссии по регулированию азартных игор и лотерей, информирует Цензор.НЕТ.

"Информация подтверждена Госказначейством. Сейчас это первая лицензия получена организатором для осуществления этого вида деятельности", - говорится в сообщении.

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Автор: 

букмекеры (65) игорный бизнес (408) азартные игры (128) КРАИЛ (15)


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Топ комментарии
+4
а как государство будет бороться с вовлечением несовершеннолетних в игорный бизнес???.... эта букмекерская хрень из каждого утюга лезет.....
может кокс будем легально продавать -ведь с него налоги тоже будут платить...... и депутатам в радость.....
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09.03.2021 20:50
+2
грають вони, париматч виграє
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09.03.2021 20:46
+2
Они так радуются, как будто эти деньги не отобьются с лихвой за несколько месяцев и не уплывут из экономики Украины "налево"...
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09.03.2021 21:08
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Правила форума Совет форумчан
грають вони, париматч виграє
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09.03.2021 20:46 Ответить
а как государство будет бороться с вовлечением несовершеннолетних в игорный бизнес???.... эта букмекерская хрень из каждого утюга лезет.....
может кокс будем легально продавать -ведь с него налоги тоже будут платить...... и депутатам в радость.....
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09.03.2021 20:50 Ответить
Они уже туда вовлечены. И вообще государство тут не особо может повлиять, кто захочет тот будет играть хоть через VPN хоть как угодно. Так что состригли пару сотен миллионов и пусть считают за счастье. Ну и реклама Пари-Матч теперь уже официально полезет со всех щелей, таков рынок, что делать ...
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09.03.2021 21:57 Ответить
виховувати своїх дітей треба було, а не бухати і ширятись
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09.03.2021 22:02 Ответить
Даешь "париматч" всюду плавать по экрану!
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09.03.2021 20:56 Ответить
хватит на зарплату всех членов всех наблюдательных советов:?
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09.03.2021 20:59 Ответить
"Париматч" ещё более-менее нормальный и на выборах нормальные коэффициенты давал, , а "Фан-Спорт", например, тупо тырит деньги игроков.
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09.03.2021 21:04 Ответить
а Фаворит как конторка ?
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09.03.2021 21:46 Ответить
Кэфы и выбор не очень но платят исправно.
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09.03.2021 21:50 Ответить
Они так радуются, как будто эти деньги не отобьются с лихвой за несколько месяцев и не уплывут из экономики Украины "налево"...
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09.03.2021 21:08 Ответить
не упливут
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09.03.2021 22:03 Ответить
Еще как. Именно для этого всё и затевалось.
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10.03.2021 10:28 Ответить
С детства за него!
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09.03.2021 21:09 Ответить
Т.е. все эти годы данная контора работала незаконно - все верно?
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09.03.2021 21:11 Ответить
абсолютно верно
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09.03.2021 21:47 Ответить
порошенка в тюрьму за єто?
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09.03.2021 22:04 Ответить
а это порошенковская контора?
может лучше в тюрьму за это отого гопника-игромана во втором поколении с популярной фамилией "Портнов", который эту контору возглавляет?
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11.03.2021 16:07 Ответить
"Вони нас обдурили": Богуслаєв поскаржився на китайських інвесторів "Мотор Січ"

Китайські інвестори https://lb.ua/tag/5418_motor_sich.html "Мотор Січ" не виконали умови інвестиційної програми, передбачені відповідними угодами.
Про це заявив президент компанії "Мотор Січ" https://lb.ua/file/person/629_boguslaev_vyacheslav_aleksandrovich.html В'ячеслав Богуслаєв на засіданні Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки в четвер, 4 березня.
Відео з засідання комітету у Facebook оприлюднив журналіст Ігор Соловей.
"Ніякого договору про інвестиції з боку китайських товаришів (в Мотор Січ - ред.) - немає. Вони нас обдурили", - сказав Богуслаєв.
За словами президента компанії, він регулярно проводить телемости з китайською стороною і закликає їх не порушувати українське законодавство.
"Ні китайських інвесторів, ні китайської інвестпрограми. Обіцянки є: в договорі придбання акцій записано, що в 2018 році повинні $100 млн і $150 млн - всього $250 млн. Ні копійки!", - сказав Богуслаєв. Він також зазначив, що з китайською стороною є договір позики, згідно з яким "МоторСіч" повинна в 2026 році повернути $100 млн.
https://lb.ua/pravo/2021/03/04/479203_voni_obdurili_boguslaiev.html
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09.03.2021 21:35 Ответить
...обидели почтенного сироту
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11.03.2021 16:16 Ответить
Я люблю делать ставки на сайте https://superbets.guru/forecasts/mma-tips/ Superbet.guru в разделе MMA ведь там можно посмотреть подробную аналитику каждого из бойцов и сделать ставки по высоким коэффициентам.
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23.05.2021 18:37 Ответить
Сейчас в целом найти хорошего букмекера это огромная сложность. Потому лучше всего внимательно изучать различные ревью, информацию о тех или иных букмекерах. Например можете посмотреть https://parimatchik.com/ ревью тут на Париматч, где я сейчас активно делаю ставки на спорт уже многие годы и очень доволен. Потому изучайте, проверяйте, а потом смело делайте ставки.
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15.10.2024 09:24 Ответить
 
 