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Держава отримала 108 млн грн за першу букмекерську ліцензію, - КРАІЛ

Держава отримала 108 млн грн за першу букмекерську ліцензію, - КРАІЛ

ТОВ "Паріматч" оплатило державі ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності в Україні в розмірі 108 млн гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація підтверджена Державним казначейством. Зараз це перша ліцензія отримана організатором для здійснення цього виду діяльності", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала 2 ліцензії на роботу інтернет-казино

Автор: 

букмекери (93) гральний бізнес (286) азартні ігри (276) КРАІЛ (86)


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Топ коментарі
+4
а как государство будет бороться с вовлечением несовершеннолетних в игорный бизнес???.... эта букмекерская хрень из каждого утюга лезет.....
может кокс будем легально продавать -ведь с него налоги тоже будут платить...... и депутатам в радость.....
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09.03.2021 20:50
+2
грають вони, париматч виграє
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09.03.2021 20:46
+2
Они так радуются, как будто эти деньги не отобьются с лихвой за несколько месяцев и не уплывут из экономики Украины "налево"...
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09.03.2021 21:08
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грають вони, париматч виграє
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09.03.2021 20:46 Відповісти
а как государство будет бороться с вовлечением несовершеннолетних в игорный бизнес???.... эта букмекерская хрень из каждого утюга лезет.....
может кокс будем легально продавать -ведь с него налоги тоже будут платить...... и депутатам в радость.....
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09.03.2021 20:50 Відповісти
Они уже туда вовлечены. И вообще государство тут не особо может повлиять, кто захочет тот будет играть хоть через VPN хоть как угодно. Так что состригли пару сотен миллионов и пусть считают за счастье. Ну и реклама Пари-Матч теперь уже официально полезет со всех щелей, таков рынок, что делать ...
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09.03.2021 21:57 Відповісти
виховувати своїх дітей треба було, а не бухати і ширятись
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09.03.2021 22:02 Відповісти
Даешь "париматч" всюду плавать по экрану!
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09.03.2021 20:56 Відповісти
хватит на зарплату всех членов всех наблюдательных советов:?
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09.03.2021 20:59 Відповісти
"Париматч" ещё более-менее нормальный и на выборах нормальные коэффициенты давал, , а "Фан-Спорт", например, тупо тырит деньги игроков.
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09.03.2021 21:04 Відповісти
а Фаворит как конторка ?
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09.03.2021 21:46 Відповісти
Кэфы и выбор не очень но платят исправно.
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09.03.2021 21:50 Відповісти
Они так радуются, как будто эти деньги не отобьются с лихвой за несколько месяцев и не уплывут из экономики Украины "налево"...
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09.03.2021 21:08 Відповісти
не упливут
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09.03.2021 22:03 Відповісти
Еще как. Именно для этого всё и затевалось.
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10.03.2021 10:28 Відповісти
С детства за него!
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09.03.2021 21:09 Відповісти
Т.е. все эти годы данная контора работала незаконно - все верно?
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09.03.2021 21:11 Відповісти
абсолютно верно
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09.03.2021 21:47 Відповісти
порошенка в тюрьму за єто?
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09.03.2021 22:04 Відповісти
а это порошенковская контора?
может лучше в тюрьму за это отого гопника-игромана во втором поколении с популярной фамилией "Портнов", который эту контору возглавляет?
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11.03.2021 16:07 Відповісти
"Вони нас обдурили": Богуслаєв поскаржився на китайських інвесторів "Мотор Січ"

Китайські інвестори https://lb.ua/tag/5418_motor_sich.html "Мотор Січ" не виконали умови інвестиційної програми, передбачені відповідними угодами.
Про це заявив президент компанії "Мотор Січ" https://lb.ua/file/person/629_boguslaev_vyacheslav_aleksandrovich.html В'ячеслав Богуслаєв на засіданні Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки в четвер, 4 березня.
Відео з засідання комітету у Facebook оприлюднив журналіст Ігор Соловей.
"Ніякого договору про інвестиції з боку китайських товаришів (в Мотор Січ - ред.) - немає. Вони нас обдурили", - сказав Богуслаєв.
За словами президента компанії, він регулярно проводить телемости з китайською стороною і закликає їх не порушувати українське законодавство.
"Ні китайських інвесторів, ні китайської інвестпрограми. Обіцянки є: в договорі придбання акцій записано, що в 2018 році повинні $100 млн і $150 млн - всього $250 млн. Ні копійки!", - сказав Богуслаєв. Він також зазначив, що з китайською стороною є договір позики, згідно з яким "МоторСіч" повинна в 2026 році повернути $100 млн.
https://lb.ua/pravo/2021/03/04/479203_voni_obdurili_boguslaiev.html
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09.03.2021 21:35 Відповісти
...обидели почтенного сироту
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11.03.2021 16:16 Відповісти
Я люблю делать ставки на сайте https://superbets.guru/forecasts/mma-tips/ Superbet.guru в разделе MMA ведь там можно посмотреть подробную аналитику каждого из бойцов и сделать ставки по высоким коэффициентам.
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23.05.2021 18:37 Відповісти
Сейчас в целом найти хорошего букмекера это огромная сложность. Потому лучше всего внимательно изучать различные ревью, информацию о тех или иных букмекерах. Например можете посмотреть https://parimatchik.com/ ревью тут на Париматч, где я сейчас активно делаю ставки на спорт уже многие годы и очень доволен. Потому изучайте, проверяйте, а потом смело делайте ставки.
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15.10.2024 09:24 Відповісти
 
 