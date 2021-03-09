Держава отримала 108 млн грн за першу букмекерську ліцензію, - КРАІЛ
ТОВ "Паріматч" оплатило державі ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності в Україні в розмірі 108 млн гривень.
Про це повідомили в пресслужбі Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформація підтверджена Державним казначейством. Зараз це перша ліцензія отримана організатором для здійснення цього виду діяльності", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Артм Воронцов
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+2 Waleo Ko
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может кокс будем легально продавать -ведь с него налоги тоже будут платить...... и депутатам в радость.....
может лучше в тюрьму за это отого гопника-игромана во втором поколении с популярной фамилией "Портнов", который эту контору возглавляет?
Китайські інвестори https://lb.ua/tag/5418_motor_sich.html "Мотор Січ" не виконали умови інвестиційної програми, передбачені відповідними угодами.
Про це заявив президент компанії "Мотор Січ" https://lb.ua/file/person/629_boguslaev_vyacheslav_aleksandrovich.html В'ячеслав Богуслаєв на засіданні Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки в четвер, 4 березня.
Відео з засідання комітету у Facebook оприлюднив журналіст Ігор Соловей.
"Ніякого договору про інвестиції з боку китайських товаришів (в Мотор Січ - ред.) - немає. Вони нас обдурили", - сказав Богуслаєв.
За словами президента компанії, він регулярно проводить телемости з китайською стороною і закликає їх не порушувати українське законодавство.
"Ні китайських інвесторів, ні китайської інвестпрограми. Обіцянки є: в договорі придбання акцій записано, що в 2018 році повинні $100 млн і $150 млн - всього $250 млн. Ні копійки!", - сказав Богуслаєв. Він також зазначив, що з китайською стороною є договір позики, згідно з яким "МоторСіч" повинна в 2026 році повернути $100 млн.
https://lb.ua/pravo/2021/03/04/479203_voni_obdurili_boguslaiev.html