Держава отримала 108 млн грн за першу букмекерську ліцензію, - КРАІЛ

ТОВ "Паріматч" оплатило державі ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності в Україні в розмірі 108 млн гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація підтверджена Державним казначейством. Зараз це перша ліцензія отримана організатором для здійснення цього виду діяльності", - сказано в повідомленні.

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