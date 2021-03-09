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Новости Правосудие
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Съезд судей избрал трех членов Высшего совета правосудия по своей квоте

Съезд судей избрал трех членов Высшего совета правосудия по своей квоте

Делегаты XVIII очередного съезда судей избрали судей Сергея Болотина, Виталия Салихова и Валерия Сухового членами Высшего совета правосудия по квоте съезда судей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Тайным голосованием наибольшее количество голосов делегатов съезда получили судья Хмельницкого апелляционного суда Сергей Болотин, судья Киевского апелляционного суда Виталий Салихов, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Валерий Суховой.

Решением съезда эти трое судей избраны членами ВСП и приняли присягу перед съездом судей.

Судьи Александр Панасюк и Инна Плахтий набрали приблизительное равное количество голосов, поэтому для избрания четвертого члена ВСП съезд проведет повторное голосование.

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Работа съезда судей в Киеве продлится еще два дня, планируется избрание еще одного члена ВСП, судьи Конституционного суда, а также переизбрание Совета судей Украины.

Автор: 

судья (2644) юстиция (758) Высший совет правосудия (568)


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Топ комментарии
+7
І всі три кацапи...
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09.03.2021 21:09
+6
Ну съезд судей это конечно звучит в Украине как-то не очень успокаивающе ,вот если бы тот съезд накрыли как сходняк воровской а его участников отправили на долго в места не столь отдалённые ,это бы впечатлило ...
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09.03.2021 21:10
+4
Пока граждане не будут выбирать и отзывать судей, всей этот ручной шабашь до писзды, передвинули кровати в бордели.
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09.03.2021 21:09
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Болотіна таки проштовхнули...
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09.03.2021 21:03 Ответить
Тримайся правосуддя в Україні. Перейдемо з 158 певно на 198 місце у світі по рівню справедливості правосуддя. Насудять птєнци Зєлі. .
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09.03.2021 21:07 Ответить
Корупціонери завзято та наполеглево борються з корупцією !!!)))
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09.03.2021 21:39 Ответить
.

Понес своим птенцам новую игрушку (c) Тайна третьей планеты.
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09.03.2021 21:05 Ответить
Судей на мыло!
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09.03.2021 21:09 Ответить
А їх шкури на абажури?
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09.03.2021 21:12 Ответить
Ні, хіба шо в собачу буду на підлогу постилить.
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09.03.2021 21:21 Ответить
І всі три кацапи...
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09.03.2021 21:09 Ответить
Москаль ,це істота без будь-яких нацональних ознак !!!))))
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09.03.2021 21:38 Ответить
Хто бачив добропорядних суддів?
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09.03.2021 21:45 Ответить
Я не то що не бачив , я й не чув за таких !)
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09.03.2021 21:48 Ответить
Я бачила,та знаю такого. Нажаль, в загальній масі таких людей дуже,дуже мало.
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10.03.2021 09:01 Ответить
Пока граждане не будут выбирать и отзывать судей, всей этот ручной шабашь до писзды, передвинули кровати в бордели.
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09.03.2021 21:09 Ответить
Ну съезд судей это конечно звучит в Украине как-то не очень успокаивающе ,вот если бы тот съезд накрыли как сходняк воровской а его участников отправили на долго в места не столь отдалённые ,это бы впечатлило ...
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09.03.2021 21:10 Ответить
Съезд судей избрал трех членов Высшего совета правосудия по своей квоте - Цензор.НЕТ 5026
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09.03.2021 21:11 Ответить
Что тто такое тайное голосование это кот в мешке да и мешков модет быть два.Ведь все тайное.
Да у нас все тайное,Конституцию Украины как воры принимали ночью,бюджет страны тоже принимают только по ночам.
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09.03.2021 21:15 Ответить
Кубло гельмінтів обрало самих відгодованих та досвідчених !!!)))
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09.03.2021 21:37 Ответить
Какое нормальное государство в годы семилетней войны и с потерянными своими территориями занимается этой фигнёй?
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09.03.2021 22:08 Ответить
Что значит набрали"приблизительно равное" количество голосов?
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09.03.2021 23:50 Ответить
государство в государстве ... или это новость с "Олимпа" от небожителей
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10.03.2021 02:54 Ответить
 
 