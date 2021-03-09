Съезд судей избрал трех членов Высшего совета правосудия по своей квоте
Делегаты XVIII очередного съезда судей избрали судей Сергея Болотина, Виталия Салихова и Валерия Сухового членами Высшего совета правосудия по квоте съезда судей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Тайным голосованием наибольшее количество голосов делегатов съезда получили судья Хмельницкого апелляционного суда Сергей Болотин, судья Киевского апелляционного суда Виталий Салихов, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Валерий Суховой.
Решением съезда эти трое судей избраны членами ВСП и приняли присягу перед съездом судей.
Судьи Александр Панасюк и Инна Плахтий набрали приблизительное равное количество голосов, поэтому для избрания четвертого члена ВСП съезд проведет повторное голосование.
Работа съезда судей в Киеве продлится еще два дня, планируется избрание еще одного члена ВСП, судьи Конституционного суда, а также переизбрание Совета судей Украины.
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Понес своим птенцам новую игрушку (c) Тайна третьей планеты.
Да у нас все тайное,Конституцию Украины как воры принимали ночью,бюджет страны тоже принимают только по ночам.