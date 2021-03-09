З'їзд суддів обрав трьох членів Вищої ради правосуддя за своєю квотою
Делегати XVIII чергового з'їзду суддів обрали суддів Сергія Болотіна, Віталія Саліхова і Валерія Сухового членами Вищої ради правосуддя за квотою з'їзду суддів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Таємним голосуванням найбільшу кількість голосів делегатів з'їзду отримали суддя Хмельницького апеляційного суду Сергій Болотін, суддя Київського апеляційного суду Віталій Саліхов, суддя Касаційного господарського суду в складі Верховного суду Валерій Суховой.
Рішенням з'їзду цих трьох суддів обрано членами ВРП, вони склали присягу перед з'їздом суддів.
Судді Олександр Панасюк та Інна Плахтій набрали приблизно рівну кількість голосів, тому для обрання четвертого члена ВРП з'їзд проведе повторне голосування.
Робота з'їзду суддів у Києві триватиме ще два дні, планується обрання ще одного члена ВРП, судді Конституційного суду, а також переобрання Ради суддів України.
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Понес своим птенцам новую игрушку (c) Тайна третьей планеты.
Да у нас все тайное,Конституцию Украины как воры принимали ночью,бюджет страны тоже принимают только по ночам.