З'їзд суддів обрав трьох членів Вищої ради правосуддя за своєю квотою

Делегати XVIII чергового з'їзду суддів обрали суддів Сергія Болотіна, Віталія Саліхова і Валерія Сухового членами Вищої ради правосуддя за квотою з'їзду суддів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Таємним голосуванням найбільшу кількість голосів делегатів з'їзду отримали суддя Хмельницького апеляційного суду Сергій Болотін, суддя Київського апеляційного суду Віталій Саліхов, суддя Касаційного господарського суду в складі Верховного суду Валерій Суховой.

Рішенням з'їзду цих трьох суддів обрано членами ВРП, вони склали присягу перед з'їздом суддів.

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Судді Олександр Панасюк та Інна Плахтій набрали приблизно рівну кількість голосів, тому для обрання четвертого члена ВРП з'їзд проведе повторне голосування.

Робота з'їзду суддів у Києві триватиме ще два дні, планується обрання ще одного члена ВРП, судді Конституційного суду, а також переобрання Ради суддів України.