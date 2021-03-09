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Новини Правосуддя
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З'їзд суддів обрав трьох членів Вищої ради правосуддя за своєю квотою

З'їзд суддів обрав трьох членів Вищої ради правосуддя за своєю квотою

Делегати XVIII чергового з'їзду суддів обрали суддів Сергія Болотіна, Віталія Саліхова і Валерія Сухового членами Вищої ради правосуддя за квотою з'їзду суддів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Таємним голосуванням найбільшу кількість голосів делегатів з'їзду отримали суддя Хмельницького апеляційного суду Сергій Болотін, суддя Київського апеляційного суду Віталій Саліхов, суддя Касаційного господарського суду в складі Верховного суду Валерій Суховой.

Рішенням з'їзду цих трьох суддів обрано членами ВРП, вони склали присягу перед з'їздом суддів.

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Судді Олександр Панасюк та Інна Плахтій набрали приблизно рівну кількість голосів, тому для обрання четвертого члена ВРП з'їзд проведе повторне голосування.

Робота з'їзду суддів у Києві триватиме ще два дні, планується обрання ще одного члена ВРП, судді Конституційного суду, а також переобрання Ради суддів України.

Автор: 

суддя (1580) юстиція (732) Вища рада правосуддя (582)


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Топ коментарі
+7
І всі три кацапи...
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09.03.2021 21:09
+6
Ну съезд судей это конечно звучит в Украине как-то не очень успокаивающе ,вот если бы тот съезд накрыли как сходняк воровской а его участников отправили на долго в места не столь отдалённые ,это бы впечатлило ...
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09.03.2021 21:10
+4
Пока граждане не будут выбирать и отзывать судей, всей этот ручной шабашь до писзды, передвинули кровати в бордели.
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09.03.2021 21:09
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Болотіна таки проштовхнули...
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09.03.2021 21:03 Відповісти
Тримайся правосуддя в Україні. Перейдемо з 158 певно на 198 місце у світі по рівню справедливості правосуддя. Насудять птєнци Зєлі. .
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09.03.2021 21:07 Відповісти
Корупціонери завзято та наполеглево борються з корупцією !!!)))
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09.03.2021 21:39 Відповісти
.

Понес своим птенцам новую игрушку (c) Тайна третьей планеты.
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09.03.2021 21:05 Відповісти
Судей на мыло!
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09.03.2021 21:09 Відповісти
А їх шкури на абажури?
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09.03.2021 21:12 Відповісти
Ні, хіба шо в собачу буду на підлогу постилить.
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09.03.2021 21:21 Відповісти
І всі три кацапи...
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09.03.2021 21:09 Відповісти
Москаль ,це істота без будь-яких нацональних ознак !!!))))
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09.03.2021 21:38 Відповісти
Хто бачив добропорядних суддів?
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09.03.2021 21:45 Відповісти
Я не то що не бачив , я й не чув за таких !)
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09.03.2021 21:48 Відповісти
Я бачила,та знаю такого. Нажаль, в загальній масі таких людей дуже,дуже мало.
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10.03.2021 09:01 Відповісти
Пока граждане не будут выбирать и отзывать судей, всей этот ручной шабашь до писзды, передвинули кровати в бордели.
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09.03.2021 21:09 Відповісти
Ну съезд судей это конечно звучит в Украине как-то не очень успокаивающе ,вот если бы тот съезд накрыли как сходняк воровской а его участников отправили на долго в места не столь отдалённые ,это бы впечатлило ...
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09.03.2021 21:10 Відповісти
Съезд судей избрал трех членов Высшего совета правосудия по своей квоте - Цензор.НЕТ 5026
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09.03.2021 21:11 Відповісти
Что тто такое тайное голосование это кот в мешке да и мешков модет быть два.Ведь все тайное.
Да у нас все тайное,Конституцию Украины как воры принимали ночью,бюджет страны тоже принимают только по ночам.
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09.03.2021 21:15 Відповісти
Кубло гельмінтів обрало самих відгодованих та досвідчених !!!)))
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09.03.2021 21:37 Відповісти
Какое нормальное государство в годы семилетней войны и с потерянными своими территориями занимается этой фигнёй?
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09.03.2021 22:08 Відповісти
Что значит набрали"приблизительно равное" количество голосов?
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09.03.2021 23:50 Відповісти
государство в государстве ... или это новость с "Олимпа" от небожителей
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10.03.2021 02:54 Відповісти
 
 