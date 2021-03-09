Шмыгаль поручил проработать вопрос расширения круга получателей жилищных субсидий
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проработать вопрос расширения круга получателей жилищно-коммунальных субсидий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Необходимо разработать комплексное решение, которое позволит погасить уже имеющуюся задолженность. В то же время государство в дальнейшем будет поддерживать тех граждан, кто не может платить за коммунальные услуги", - заявил Шмыгаль во время совещания о состоянии расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги.
Отмечается, что по итогам совещания премьер дал поручение профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий, в том числе провести соответствующую работу по информированию населения о возможности получения такой помощи, а также создать инструмент, который поможет населению сверять расчеты с поставщиком.
Кроме того, Шмыгаль поручил Минфину вместе с Минэнерго разработать механизм по решению проблемы просроченной задолженности, а Минрегиону совместно с местными властями провести коммуникационную работу для предотвращения дальнейшего роста долгов за жилищно-коммунальные услуги.
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Ну и коронная фраза, которую часто можно услышать "мой голос ничего не решает".
1. сократить (полномочия, министерства, круг получателей субсидий, пакунок малюка, соцвыплаты и т.п.)
2. стойко пережить поливание говном
3. вернуть все что убрали в п.1
4. отчитаться с гордым видом
Обычное дело.
Просто снизить - значит Нафтогаз вылетит в трубу. И тогда эту трубу Беня купит за копейки.
Вы этого добиваетесь?
9 березня о 18:34 після завершення капітального планово-попереджувального ремонту підключено до мережі енергоблок №3 https://www.rnpp.rv.ua/ Рівненської АЕС . Триває планове підвищення потужності блоку, яке проводиться з регламентованою швидкістю відповідно до Програми пуску. Енергоблок №3 перебував у ремонті з 14 листопада 2020 року, під час ППР виконано регламентні роботи, низка заходів з підвищення безпеки, а також модернізаційні роботи для поводження з відпрацьованим ядерним паливом за технологією "Holtec International".
На енергоблоці №2 продовжується середній планово-попереджувальний ремонт. Усі роботи виконуються згідно з графіком.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.https://www.rivnenews.com.ua/2021/03/09/enerhoblok-3-rivnenskoi-aes-pidkliucheno-do-merezhi-pislia-planovo-poperedzhuvalnoho-remontu/