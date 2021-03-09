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Новини Тарифи ЖКГ
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Шмигаль доручив опрацювати питання розширення кола одержувачів житлових субсидій

Шмигаль доручив опрацювати питання розширення кола одержувачів житлових субсидій

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив опрацювати питання розширення кола одержувачів житлово-комунальних субсидій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Необхідно розробити комплексне рішення, яке дозволить погасити вже наявну заборгованість. У той же час держава надалі підтримуватиме тих громадян, які не можуть платити за комунальні послуги", - заявив Шмигаль під час наради про стан розрахунків населення за житлово-комунальні послуги.

Зазначається, що за підсумками наради прем'єр дав доручення профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола одержувачів субсидій, зокрема провести відповідну роботу з інформування населення про можливості отримання такої допомоги, а також створити інструмент, який допоможе населенню звіряти розрахунки з постачальником.

Крім того, Шмигаль доручив Мінфіну разом з Міненерго розробити механізм щодо вирішення проблеми простроченої заборгованості, а Мінрегіону спільно з місцевою владою провести комунікаційну роботу для запобігання подальшого зростання боргів за житлово-комунальні послуги.

Читайте також: Субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує, - Шмигаль

Автор: 

субсидія (1069) комунальні послуги (569) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+5
Олигархи накрутили тарифы завысив их за года во много раз, хотя товар никак не изменился и люди платят по завышенным ценам во много раз, а тем кому субсидии дают, то за них оплачивают из казны страны олигархам, а казна наполняется с налогов всех граждан. Имеют по полной народ! Нужно требовать убрать субсидии и снизить платежки во много раз. Главная платежка должна быть снижена - это за отопление и ее нужно снизить на 500%.
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09.03.2021 22:53
+4
Епоха пройшла, бідність лишилась !!)))
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09.03.2021 22:33
+4
Убрать вообще эти субсидии!!! Всем снизить! Они не дают никому субсидий и всем накручивают платежки. Убрать всем субсидии, как раньше было и понизить всем платежки!!! Вернуть все, как было! товар, то бишь - это услуги не изменились, а цену всем накрутили - это преступление против государства - народа! Все нахер понизить и убрать все накрутки!
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09.03.2021 22:44
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Епоха бідності пройшла, а борги ростуть? 70% заберуть у рабство.
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09.03.2021 22:18 Відповісти
Епоха пройшла, бідність лишилась !!)))
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09.03.2021 22:33 Відповісти
панове,це вже не бідність,це - жебрацтво.В центрі Европи,в потенційно суперуспішній державі...Нажаль,і моє і всі покоління 50+ ,ми усі в цьому винуваті...
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09.03.2021 22:46 Відповісти
А що молодші за 50 на вибори не ходят чи побавлені виборчого права ???)))
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09.03.2021 22:52 Відповісти
Очень многим людям, тяжело раз в пять лет оторвать задницу от дивана и потратить 30 минут...
Да еще в выходные!
Ну и коронная фраза, которую часто можно услышать "мой голос ничего не решает".
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09.03.2021 22:55 Відповісти
Більшість лохторату ,яким"по приколу", це саме молодь !!!))
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09.03.2021 22:53 Відповісти
я не крайні вибори мав на увазі. Я наголосив,що саме ті,кому зараз за 50 років приймали участь у "розбудові" країни після здобуття Незалежності , ще більше "просрали" при крачукокучмізмі ніж сьогоднішні ,- заклали основи олігархату.Тепер розгрібаємо наслідки ...
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10.03.2021 14:01 Відповісти
Видимо, совсем дело дрянь с оплатой снизившихся в два раза тарифов, если вдруг решили увеличить в несколько раз пенсию и раздать субсидии налево и направо. А ведь еще не апрель, когда тарифы еще поднимутся. У первопечатного станка впереди много работы.
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09.03.2021 22:21 Відповісти
та да, инфляция (официальная) уже 7%.Бог знает сколько на самом деле.
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09.03.2021 22:23 Відповісти
Значит опять будут реформировать тарифы до справедлывых розмирив
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09.03.2021 22:25 Відповісти
Значит лохов опять будут драть
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09.03.2021 22:29 Відповісти
Народ має таку владу ,на яку заслуговує !!!Головне "Лишьби не Порошенко!" !!!)))
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09.03.2021 22:32 Відповісти
Как же вы, обиженные на всю страну, задолбали со своим политическим небижчиком
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09.03.2021 23:05 Відповісти
При Порохе тоже жарили по самые н**алуй.ни одного нормального президента,потому как народ слегка ** нутый. последняя перепись д**илов показала 73 процента.
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09.03.2021 23:35 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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09.03.2021 22:30 Відповісти
схема одна уже два года
1. сократить (полномочия, министерства, круг получателей субсидий, пакунок малюка, соцвыплаты и т.п.)
2. стойко пережить поливание говном
3. вернуть все что убрали в п.1
4. отчитаться с гордым видом
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09.03.2021 22:32 Відповісти
Эти субсидии - способ дерибана бюджета. Не более того.
Обычное дело.
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09.03.2021 22:38 Відповісти
Ага, тобто люди, що працюють і сплачують податки будуть платити комуналку ще за когось...
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09.03.2021 22:39 Відповісти
Податки сплачуют всі громадяни України і навіть гості України, якщо користуються бодай якимись послугами !!!)))
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09.03.2021 22:43 Відповісти
Убрать вообще эти субсидии!!! Всем снизить! Они не дают никому субсидий и всем накручивают платежки. Убрать всем субсидии, как раньше было и понизить всем платежки!!! Вернуть все, как было! товар, то бишь - это услуги не изменились, а цену всем накрутили - это преступление против государства - народа! Все нахер понизить и убрать все накрутки!
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09.03.2021 22:44 Відповісти
каким образом снизить? за счет чего? стоимость услуги снизилась? стоимость газа снизилась? зарплаты рабочих газовщиков снизилась?

Просто снизить - значит Нафтогаз вылетит в трубу. И тогда эту трубу Беня купит за копейки.

Вы этого добиваетесь?
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09.03.2021 23:08 Відповісти
стоимость услуги завышена!!! за счет чего она завышена??? раньше цена газа на мировом рынке была больше на 150% и даже на 300% больше чем сейчас и цена в платежках была меньше на 300%. А в эти годы цена на нефть и газ и все ресурсы рухнула и цена выросла. По логике цена должна была снизится, а ее подняли многократно необоснованно и продолжают поднимать. А все потому что все в руках монополистов. У них нету конкурентов и услуги больше нет у кого покупать и потому они накручивают цены просто потому что больше людям не у кого покупать услуги. В США признали монополии преступлением и уголовная ответственность была введена против монополистов и это сделали уже больше 100 лет назад! Акт Шермана приняли.
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10.03.2021 00:33 Відповісти
Нафтогаз никуда не вылетит! Просто нужно уничтожить там чертей, как Коболев, который получает зарплату и премии миллионами. Он грабит население. Нанять нужно вменяемых людей, с зарплатами вменяемыми, а всех этих паразитов грабящих население нужно в тюрьму и с полной конфискацией!!!
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10.03.2021 00:37 Відповісти
Енергоблок №3 Рівненської АЕС підключено до мережі після планово-попереджувального ремонту

9 березня о 18:34 після завершення капітального планово-попереджувального ремонту підключено до мережі енергоблок №3 https://www.rnpp.rv.ua/ Рівненської АЕС . Триває планове підвищення потужності блоку, яке проводиться з регламентованою швидкістю відповідно до Програми пуску. Енергоблок №3 перебував у ремонті з 14 листопада 2020 року, під час ППР виконано регламентні роботи, низка заходів з підвищення безпеки, а також модернізаційні роботи для поводження з відпрацьованим ядерним паливом за технологією "Holtec International".
На енергоблоці №2 продовжується середній планово-попереджувальний ремонт. Усі роботи виконуються згідно з графіком.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.https://www.rivnenews.com.ua/2021/03/09/enerhoblok-3-rivnenskoi-aes-pidkliucheno-do-merezhi-pislia-planovo-poperedzhuvalnoho-remontu/
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09.03.2021 22:46 Відповісти
Олигархи накрутили тарифы завысив их за года во много раз, хотя товар никак не изменился и люди платят по завышенным ценам во много раз, а тем кому субсидии дают, то за них оплачивают из казны страны олигархам, а казна наполняется с налогов всех граждан. Имеют по полной народ! Нужно требовать убрать субсидии и снизить платежки во много раз. Главная платежка должна быть снижена - это за отопление и ее нужно снизить на 500%.
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09.03.2021 22:53 Відповісти
Шмигаль доручив опрацювати питання розширення кола одержувачів житлових субсидій - Цензор.НЕТ 1945
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09.03.2021 22:56 Відповісти
Государственный орган, который содержат налогоплательщики, и который должен быть образцом законности и порядка, надо брать ещё и "под контроль"? Тоесть создавать или задействовать гос структуру контроля над контролирующим органом?!? А над этой структурой соответственно тоже понадобится ещё одна контролирующая структура чтобы осуществлять контроль за её действиями или принуждать к действиям?!?!? И так до бесконечности? Круто. Где же столько денег взять чтобы всех их кормить? Может проще тюрьмы не закрывать, а взять их всех, саботажников, схемщиков, все яточников, и пересадить, одним махом, всех, до единого, с конфискацией, без права занимать гос должности НАВСЕГДА?!? Незаменимых нет! Не хочет работать, пришел карманы набивать- вон, к чертовой матери на нары! Сколько можно сопли жевать? В стране бардак развели, вор на воре и вором погоняет.
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10.03.2021 07:15 Відповісти
Правильно, зачем создавать рабочие места и развивать экономику,что бы люди могли зарабатывать и оплачивать все самостоятельно,проще плодить нищих и убогих швыряя им подачки оббирая бедняков,которые еще могут платить,ахметка аплодирует.
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09.03.2021 22:59 Відповісти
тут прилетел привет из ЕС для самых тупых: "вакцинация препаратами сомнительного происхождения и не сертифицированными в ЕС и США, не считается вакцинацией и на территории цивилизованного мира таких людей пускать не будут". Усилен мониторинг и жесткий контроль. Приплыли...
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09.03.2021 23:03 Відповісти
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09.03.2021 23:11 Відповісти
Пливли зелені щури , пливли , а на березі всралися , от такоі 🤣
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09.03.2021 23:49 Відповісти
Если есть долг субсидию не дают, долг увеличивается, замкнутый круг. Не дают если прописаны дети, хоть и есть положение о том чтобы их не учитывать, не деле почти всем отказывают. Пенсионеры оказались в ловушке, ни пенсии нормальной, ни субсидии, правильно что не платят. Тарифы и цены рисуют с потолка,кому как хочется, государству от них ничего, всё в карманы олигархов.
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10.03.2021 07:02 Відповісти
придурки, повысите зарплаты и пенсии и уберите эту общегосударственную коррупционную схему... а тех, кто эту схему создал - под суд... не просто под суд, а так, чтобы каждая прожитая ими лишняя секунда казалась уродам адом...
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10.03.2021 07:46 Відповісти
Только на содержание управленческих организаций по субсидиям расходуются миллиарды,уж не говоря о самих субсидиях...Убрать все напрочь,а высвободившиеся средства на социалку,а не в карман ненасытных олигархов
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10.03.2021 12:34 Відповісти
 
 