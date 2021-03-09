Шмигаль доручив опрацювати питання розширення кола одержувачів житлових субсидій
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив опрацювати питання розширення кола одержувачів житлово-комунальних субсидій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Необхідно розробити комплексне рішення, яке дозволить погасити вже наявну заборгованість. У той же час держава надалі підтримуватиме тих громадян, які не можуть платити за комунальні послуги", - заявив Шмигаль під час наради про стан розрахунків населення за житлово-комунальні послуги.
Зазначається, що за підсумками наради прем'єр дав доручення профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола одержувачів субсидій, зокрема провести відповідну роботу з інформування населення про можливості отримання такої допомоги, а також створити інструмент, який допоможе населенню звіряти розрахунки з постачальником.
Крім того, Шмигаль доручив Мінфіну разом з Міненерго розробити механізм щодо вирішення проблеми простроченої заборгованості, а Мінрегіону спільно з місцевою владою провести комунікаційну роботу для запобігання подальшого зростання боргів за житлово-комунальні послуги.
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Ну и коронная фраза, которую часто можно услышать "мой голос ничего не решает".
1. сократить (полномочия, министерства, круг получателей субсидий, пакунок малюка, соцвыплаты и т.п.)
2. стойко пережить поливание говном
3. вернуть все что убрали в п.1
4. отчитаться с гордым видом
Обычное дело.
Просто снизить - значит Нафтогаз вылетит в трубу. И тогда эту трубу Беня купит за копейки.
Вы этого добиваетесь?
9 березня о 18:34 після завершення капітального планово-попереджувального ремонту підключено до мережі енергоблок №3 https://www.rnpp.rv.ua/ Рівненської АЕС . Триває планове підвищення потужності блоку, яке проводиться з регламентованою швидкістю відповідно до Програми пуску. Енергоблок №3 перебував у ремонті з 14 листопада 2020 року, під час ППР виконано регламентні роботи, низка заходів з підвищення безпеки, а також модернізаційні роботи для поводження з відпрацьованим ядерним паливом за технологією "Holtec International".
На енергоблоці №2 продовжується середній планово-попереджувальний ремонт. Усі роботи виконуються згідно з графіком.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.https://www.rivnenews.com.ua/2021/03/09/enerhoblok-3-rivnenskoi-aes-pidkliucheno-do-merezhi-pislia-planovo-poperedzhuvalnoho-remontu/