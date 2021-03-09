Шмигаль доручив опрацювати питання розширення кола одержувачів житлових субсидій

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив опрацювати питання розширення кола одержувачів житлово-комунальних субсидій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Необхідно розробити комплексне рішення, яке дозволить погасити вже наявну заборгованість. У той же час держава надалі підтримуватиме тих громадян, які не можуть платити за комунальні послуги", - заявив Шмигаль під час наради про стан розрахунків населення за житлово-комунальні послуги.

Зазначається, що за підсумками наради прем'єр дав доручення профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола одержувачів субсидій, зокрема провести відповідну роботу з інформування населення про можливості отримання такої допомоги, а також створити інструмент, який допоможе населенню звіряти розрахунки з постачальником.

Крім того, Шмигаль доручив Мінфіну разом з Міненерго розробити механізм щодо вирішення проблеми простроченої заборгованості, а Мінрегіону спільно з місцевою владою провести комунікаційну роботу для запобігання подальшого зростання боргів за житлово-комунальні послуги.

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